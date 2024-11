Ukraine thương vong 2.000 quân một ngày, hướng nam Donetsk lâm nguy

Tình hình của Quân đội Ukraine tại hướng mặt trận nam Donetsk (tuyến phòng thủ Pokrovsk-Kurakhove-Ugledar), miền đông Ukraine còn tồi tệ hơn tưởng tượng. Bản tin chiến trường mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/11 cho biết, thương vong hàng ngày của Quân đội Ukraine “ổn định” ở mức khoảng 2.000 người. Trong số đó, điều đáng chú ý là số thương vong của Quân đội Ukraine ở hướng mặt trận Kursk đã giảm từ khoảng 500 người mỗi ngày xuống còn 300 người mỗi ngày. Tại mặt trận nam Donetsk, thương vong hàng ngày của Quân đội Ukraine đã lên tới 1.500 quân, thậm chí có lúc vượt quá 1.700 người. Tính theo cách quy đổi, trung bình cứ hai ngày sẽ có một lữ đoàn của Quân đội Ukraine bị đánh bại hoàn toàn. Theo một số nguồn thông tin trên các trang mạng xã hội của binh lính Ukraine, thương vong của một số đơn vị tại mặt trận này vượt quá một nửa, thậm chí lên tới hơn 2/3 quân số. Như vậy trên thực tế, các đơn vị đó sẽ mất sức chiến đấu. Hiện tại, tổng số đơn vị của Ukraine trên toàn mặt trận nam Donetsk ước tính chỉ có 12 lữ đoàn, tương đương với khoảng 36.000 quân. Ngay cả khi Quân đội Ukraine đã bù đắp được số thương vong trước đây, thì với hao hụt quân số như hiện tại, 12 lữ đoàn này chỉ có thể tồn tại chưa đầy một tháng. Điều đáng nói là ngay cả trên mặt trận Kursk, Quân đội Ukraine cũng chỉ mất 27.000 người trong hơn hai tháng. Tất nhiên, đây cũng là một tổn thất bi thảm, nhưng so với mặt trận nam Donetsk, phía Ukraine cần ít nhất 45.000 quân để lấp đầy, thì cuộc chiến hiện nay đã trở thành một “máy xay thịt” không ngừng nghỉ. Trên thực tế, chỉ huy Quân đội Ukraine nên chuẩn bị tinh thần cho những tổn thất, do vụ “xuất huyết động mạch chủ” của Quân đội Ukraine tại hướng mặt trận nam Donetsk. Đặc biệt là khu vực này gần đây, mặt trận có sự thay đổi nhanh nhất trên toàn chiến trường Nga-Ukraine. Vào tháng 10, Quân đội Nga đã chiếm khu vực lãnh thổ của Ukraine, có diện tích 478 km2, 2/3 trong số đó thuộc khu vực nam Donetsk. Để tham khảo, trong suốt năm 2023, Quân đội Nga chỉ chiếm được 584 km2. Đồng thời, vào tháng 8 và tháng 9 trước đó, phần lớn diện tích 900 km2 đất bị Quân đội Nga chiếm được, đều thuộc nam Donetsk. Nguyên nhân dẫn đến sự rút lui nhanh chóng của quân Ukraine trên hướng mặt trận nam Donetsk thực ra rất đơn giản. Ba cụm quân của Quân đội Nga gồm, Cụm quân Trung tâm, Cụm quân phía Nam, Cụm quân phía Đông đều đang chiến đấu trên tuyến này. Cùng với lực lượng dân quân Donetsk, sức mạnh và hỏa lực của Quân đội Nga trên hướng này vượt xa Quân đội Ukraine. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 72 của Quân đội Ukraine, đảm nhiệm phòng thủ Ugledar, đã chịu thương vong hơn 3.000 người, tương đương với việc “thay máu” cho toàn bộ lữ đoàn. Mới đây, hai thị trấn lớn của Quân đội Ukraine ở mặt trận nam Donetsk là Selidovo và Gornyak đã bị Quân đội Nga tràn ngập. 4 lữ đoàn quân Ukraine phòng thủ tại đây, với quân số khoảng 10.000 quân đã bị đánh bại và nhanh chóng rút lui. Trên danh nghĩa, Quân đội Ukraine vẫn có 12 lữ đoàn bảo vệ tuyến Pokrovsk-Kurakhove-Ugledar, nhưng về sức mạnh thực tế, chỉ tương đương khoảng 8-10 lữ đoàn đủ quân. Nếu không, sẽ khó giải thích tại sao mặt trận lại rút lui nhanh như vậy. Suy cho cùng, vũ khí và quân số của Ukraine đang ngày càng giảm đi, nên chắc chắn ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu. Tuy nhiên, tổn thất nặng nề ở tiền tuyến và sự sụp đổ nhanh chóng của tuyến phòng thủ ở nam Donetsk không phải là điều tồi tệ nhất đối với Quân đội Ukraine, chỉ cần lực lượng dự bị và quân tiếp viện đến kịp thời, thì quân Ukraine ở tuyến phòng thủ này vẫn còn sức chiến đấu. Nhưng vấn đề là 27.000 binh sĩ tinh nhuệ và lính đánh thuê ở mặt trận Kursk đã bị tổn thất một cách oan uổng, khi Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine phải tung tới 9 lữ đoàn vào hướng mặt trận này, nhằm thực hiện kế “vây Ngụy cứu Triệu” và làm con bài mặc cả với Moscow trong các cuộc đàm phán sau này. Tuy nhiên Kiev đã tính sai bài, khi chính Nga lợi dụng việc quân Ukraine tiến vào lãnh thổ Nga, để cầm chân lực lượng dự bị tinh nhuệ của Ukraine tại đây và đánh thiệt hại nặng lực lượng này, mà không cần rút quân ở hướng Donbass về. Đặc biệt là hỏa lực Quân đội Nga sử dụng máy bay chiến đấu Su-34 thả bom dẫn đường, cùng pháo nhiệt áp dọn sạch mặt đất. Cùng lúc đó, theo hướng Kupyansk, Cụm quân Trung tâm và “Cụm quân phía Bắc” của Quân đội Nga đã bắt đầu tập trung lực lượng tấn công khu vực Kupyansk-Izyum. Cụm quân miền Nam của Quân đội Nga mới đây cũng đã mở cuộc tấn công bất ngờ, chiếm giữ một khu vực rộng 10 km ở trong khu vực Zaporozhye. Hiện tại tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine bị “rò rỉ” khắp nơi, trong chiến lược “Nghìn vết cắt” của Nga, khiến việc hỗ trợ cho tuyến nam Donetsk của Ukraine cực kỳ khó khăn. Theo diễn biến tình hình hiện tại, tuyến Pokrovsk-Kurakhove-Ugledar có thể đã bị chỉ huy Quân đội Ukraine bỏ rơi về mặt chiến lược. Dựa trên thực tế, Quân đội Ukraine trên tuyến phòng thủ nam Donetsk quả thực không còn lực lượng tiếp viện, trong khi đó tình hình bất lợi bủa vây Ukraine, khi mặt trận này đang sụp đổ theo hiệu ứng domino, binh lính xuống tinh thần. Do vậy, họ khó có thể chống lại 3 cụm quân của Nga trong một thời gian dài. (Nguồn ảnh: Topwar, TASS, Liveuamap, Ukrinform).

