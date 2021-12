Nếu Ukraine cố tình vi phạm, Nga sẽ đáp trả bằng Bal và Bastion

Trong bối cảnh mối quan hệ giữa Nga và Ukraine đang hết sức căng thẳng, có thể nổ thành cuộc chiến tranh tổng lực; phía Ukraine tiếp tục điều tàu chiến đến eo biển Kerch, nhằm thử phản ứng của Nga. Đáp lại hành động khiêu khích của Ukraine, Nga lạnh lùng tuyên bố, sẽ không có việc đàm phán hay giải thích, mà bằng các cuộc tấn công sử dụng hệ thống tên lửa bờ biển Bal và Bastion. Phía Nga tỏ ra “mệt mỏi” với các hành động khiêu khích của Kiev, bất chấp việc Moscow nỗ lực bằng cách nào đó để giải quyết mối quan hệ với một quốc gia láng giềng và đảm bảo ổn định ở miền đông Ukraine. Trong bối cảnh như vậy, bất kỳ hành động khiêu khích nào của Kiev sẽ bị Nga “dập tắt” bằng việc nổ súng vào tàu, máy bay không người lái hay máy bay chiến đấu của Ukraine. Theo các chuyên gia, ngay cả khi tàu U-500 Donbass của Hải quân Ukraine không thay đổi hướng đi trong vòng chục hải lý, tính từ lối vào eo biển Kerch, nó có thể bị đánh chặn bằng các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Nga. Hoặc trong trường hợp cực đoan, tàu U-500 Donbass bị phá hủy, đặc biệt vì khu vực này là vùng biển được Nga bảo vệ cao nhất. Hiện vẫn chưa rõ mục đích của hành động khiêu khích của Ukraine nhằm mục đích gì, vì chính Kiev cũng chưa thể giải thích được hành động của họ. Còn theo phân tích của truyền thông Nga, các nhà chức trách Ukraine đang đem tính mạng của thủy thủ, để thỏa mãn tham vọng chính trị của họ và với việc tiếp tục các hành động khiêu khích, có thể đến lúc nào đó, Nga sẽ khó giữ thái độ kiềm chế, và câu trả lời sẽ là bằng tên lửa chống hạm Bal và Bastion. Theo thông tin mới nhất, Nga đã quyết định hạn chế và kiên quyết ngăn chặn sự tiếp cận của các tàu chiến Ukraine tới vùng biển của Biển Azov. Điều này xảy ra trong bối cảnh một cuộc khiêu khích do Hải quân Ukraine tổ chức gần lối vào eo biển Kerch, trong khi hành động của Nga là “hoàn toàn hợp pháp” để tiến hành diễn tập hải quân bắn đạn thật. Trường hợp cấm biển ở đây, được hiểu là trong trường hợp vi phạm các khu vực đóng cửa này, phía Nga không phải chịu trách nhiệm về sự hiện diện của các tàu trong khu vực này. Trong hải đồ, người xem có thể thấy các khu vực mà tàu chiến Nga sẽ tiến hành diễn tập bắn đạn thật. Trên thực tế, trong bối cảnh các cuộc tập trận của quân đội Nga, hầu hết Biển Azov đã bị đóng cửa. Điều này sẽ hạn chế nghiêm trọng sự di chuyển của các tàu Ukraine, không chỉ quân sự mà còn cả tàu dân sự. Các chuyên gia lưu ý rằng những hành động như vậy của phía Nga là “hoàn toàn tự nhiên và công bằng”, vì điều này sẽ buộc Kiev phải từ bỏ việc tạo ra các tình huống trong tương lai; do đó không chỉ tạo ra mối đe dọa vi phạm biên giới Nga, mà còn tại eo biển Kerch, nối liền Biển Đen và Biển Azov. Còn theo thông tin của truyền thông Ukraine, hiện Nga tiếp tục các hành động khiêu khích chống lại Ukraine. Tính đến ngày 10/12, Nga đã phong tỏa khoảng 70% Biển Azov ở các khu vực gần Mariupol, Berdyansk và Henichesk. Theo đánh giá của truyền thông Ukraine, việc phong tỏa biển Azov của Nga tiến hành một cách có hệ thống và cản trở hàng hải tự do ở Biển Azov. Việc Nga công bố cảnh báo hàng hải ở Biển Azov, gần các căn cứ Hải quân Ukraine và các cảng dân sự là một hành động khiêu khích công khai. Báo chí Ukraine cũng trích nguồn từ chính phủ Ukraine, nhấn mạnh rằng, những hành động như vậy của Nga, một lần nữa thể hiện “sức mạnh nước lớn”, trong việc biến Biển Azov thành “ao nhà” của mình. Truyền thông Ukraine cũng cho biết, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 9/12 cho biết, tàu Donbass của Ukraine đang hướng tới eo biển Kerch trong lúc quan hệ Ukraine – Nga đang căng thẳng. Tuy nhiên những thông tin như vậy của FSB Nga là sai sự thật. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết, những tuyên bố như vậy từ Nga, là một cuộc chiến tranh thông tin; đồng thời ông cũng cho biết thêm rằng, tàu Donbass của Hải quân Ukraine đã thực hiện các nhiệm vụ trong lãnh hải của mình, hoàn toàn không đi vào “khu vực nhạy cảm” và hiện đang quay trở lại căn cứ. Nguồn ảnh: Pinterest.

