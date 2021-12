Nga và Ukraine mang thêm quân tới biên giới: Đổ thêm dầu vào lửa?

Việc Quân đội Nga chuyển vũ khí đến biên giới Ukraine được chứng minh qua các đoạn băng ghi hình, về quy mô họ chuyển nhiều loại vũ khí hạng nặng về phía biên giới Ukraine. Với số liệu được truyền thông phương Tây công bố trước đây, hiện có khoảng 175 nghìn quân nhân Nga đã có mặt tại biên giới Ukraine; nhưng hiện nay con số này có thể đã là khoảng 200 nghìn quân và hàng nghìn đơn vị thiết bị quân sự. Trên đoạn video được đưa lên mạng xã hội, người xem thể thấy quá trình vận chuyển xe tải quân sự, xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, pháo binh và quân bằng các đoàn tàu hỏa và trên đường cao tốc, hướng đến khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga. Việc Nga tích cực đưa quân và vũ khí đến biên giới Ukraine cho thấy, trong bối cảnh phương Tây đang cố gắng gây áp lực lên Nga, phía Nga đã sẵn sàng tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực biên giới phía tây của họ; bao gồm cả Belarus và Ukraine. Trước đó có thông tin cho rằng, việc vận chuyển số thiết bị quân sự lớn như vậy, về phía biên giới Ukraine, là để tiến hành tập trận; nhưng xét theo số lượng vũ khí, đây có thể là cuộc tập trận tham vọng nhất thế giới. Trước đó, cuộc tập trận năm 2018 đã đạt kỷ lục, khi Nga sử dụng khoảng 300 nghìn quân tham gia. Nhưng giữa lúc tình hình “căng như dây đàn” như thế này, các hành động chuyển quân hoặc tiến hành tập trận của Nga tại biên giới Ukraine, được đánh giá là nhằm gây sức ép và tạo sự răn đe đối với Ukraine và là cái cớ để phương Tây chỉ trích Nga. Trong khi đó về phía Quân đội Ukraine, họ đã bí mật chuyển xe bọc thép, vũ khí và đạn dược đến lãnh thổ do DPR kiểm soát. Theo thông tin được cung cấp bởi Phái đoàn giám sát đặc biệt của OSCE, Quân đội Ukraine đã làm gấp một bến vượt bằng bê tông qua sông Kalmius và đang tích cực vận chuyển thiết bị quân sự đến làng Staromaryevka, thuộc phần lãnh thổ DPR, do phía Ukraine chiếm được từ ngày 26/10 vừa qua. Theo OSCE, vào ngày 9/12, ở vùng đông bắc làng Staromaryevka, đã phát hiện các tấm bê tông đúc sẵn, được lắp ghép thành bến vượt qua sông Kalmius. Chiều rộng của con đường, cho phép chuyển cả xe vận tải hạng nặng và xe bọc thép đến lãnh thổ do DPR kiểm soát. Được biết, để đến làng Staromaryevka, phía Ukraine thường di chuyển qua cầu phao do công binh bắc tạm, bằng các thùng nổi và lát ván trên mặt, nhưng bị pháo binh dân quân DPR thường xuyên bắn phá; nên phía Ukraine quyết định làm ngầm bằng bê tông, để di chuyển qua sông Kalmius. Hiện tại, không có thông tin một cách khách quan về việc triển khai các thiết bị quân sự của Ukraine trên lãnh thổ do DPR kiểm soát; nhưng tình hình có thể cho thấy, sắp một cuộc tấn công lớn sắp xảy ra của quân đội Ukraine theo hướng này, với mục đích chiếm đóng khu dân cư Telmanovo. Trước thông tin về việc Quân đội Ukraine sử dụng máy bay không người lái TB2 mua của Thổ Nhĩ Kỳ và tên lửa chống tăng Javelin ở Donbass; mà theo thỏa thuận Minsk, Ukraine không được phép sử dụng; vì vậy họ đã quyết định xiết chặt lại việc cung cấp thông tin, về những loại vũ khí này. Việc Quân đội Ukraine từ chối tiết lộ thông tin liên quan đến việc sử dụng vũ khí do nước ngoài cung cấp, ở chiến trường Donbass cho thấy, Kiev dường như đang chuẩn bị tích cực sử dụng vũ khí này. Tuy nhiên do lo ngại những lời chỉ trích từ lực lượng dân quân của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk, cũng như từ Nga và một số nước phương Tây, nên Ukraine quyết định giữ bí mật việc sử dụng các loại vũ khí này, để tránh việc vi phạm các điều khoản của thỏa thuận Minsk. Cho đến nay, UAV TB2 đã chính thức được Quân đội Ukraine sử dụng ở Donbass cho các cuộc tấn công chỉ một lần. Đồng thời, có thông tin từ Quân đội Ukraine, về việc sử dụng ít nhất hai lần tên lửa chống tăng Javelin. Trên thực tế, có khả năng Quân đội Ukraine thường xuyên sử dụng loại vũ khí này, để chống lại lực lượng dân quân ly khai; mặc dù cho đến nay không có bằng chứng nào về những thông tin đó. Trước đó, một nhóm binh sĩ thuộc Quân đội Ukraine, được trang bị tên lửa chống tăng Javelin, đã được nhìn thấy trong khu vực dân cư Avdeevka thuộc vùng giới tuyến; nhưng khu dân cư này nằm dưới sự kiểm soát của Kiev. Video quay cảnh vũ khí của Quân đội Nga rầm rập chuyển đến biên giới Ukraine.

