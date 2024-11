Toyota Fortuner hybrid sắp được mở bán tại Đông Nam Á

Gần đây có thông tin cho rằng, Toyota có thể sẽ tiếp tục giới thiệu Fortuner hybrid đến các khu vực khác ngoài Nam Phi và Đông Nam Á cũng có thể được hãng xe Nhật Bản “chọn mặt gửi vàng” mẫu Toyota Fortuner hybrid 2025 mới. Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe SUV Toyota Fortuner hybrid là động cơ diesel 2,8 lít, DOHC, 16 van, sản sinh công suất 204 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn 500 Nm trong khoảng từ 1.600 - 2.800 vòng/phút, kết hợp cùng hệ thống hybrid 48V hiện đại. Hệ thống này bao gồm một máy phát điện vận hành qua dây curoa, nạp điện cho pin lithium 48V. Khối pin 48V này được thiết kế gọn nhẹ, với trọng lượng chỉ nặng 7,6 kg và được lắp đặt dưới ghế sau, giúp tối ưu hóa không gian cabin mà không ảnh hưởng đến trọng lượng xe. Ngoài ra, cụm pin 48V này còn cung cấp điện cho hệ thống 12V của xe thông qua bộ chuyển đổi DC/DC. Trong quá trình phanh, cụm pin sẽ được sạc lại. Điều này không chỉ tái tạo năng lượng mà còn cải thiện hiệu suất phanh. Khi được sạc đầy, pin có thể cung cấp đến 16 mã lực và 65 Nm mô-men xoắn, giúp tăng cường sức mạnh và tốc độ cho xe, đồng thời nâng cao hiệu quả nhiên liệu. Hệ thống hybrid 48V trên Fortuner giúp xe tăng tốc nhanh, tăng trải nghiệm lái và mang đến cảm giác phanh hiệu quả hơn. Theo Toyota, tùy theo phiên bản dẫn động cầu sau RWD hay dẫn động 4 bánh 4WD, xe sẽ tiêu thụ lượng nhiên liệu trung bình từ 7,3 - 7,6 lít/100 km. Ngoài ra, Toyota Fortuner hybrid 2024 còn được trang bị hộp số tự động 6 cấp. Về thiết kế, Toyota Fortuner hybrid có ngoại hình không khác nhiều so với bản thường ngoại trừ việc bổ sung biểu tượng 48V trên cửa sau. Nội thất của xe cũng tương tự Toyota Fortuner bản thường với màn hình thông tin giải trí có kết nối với Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống kiểm soát hành trình, dàn âm thanh 6 loa và âm thanh vòm JBL 11 loa ở các phiên bản cao cấp nhất. Xe có các tính năng hỗ trợ lái an toàn như: 7 túi khí, gói an toàn Toyota Safety Sense, hệ thống camera 360 độ, camera đỗ xe lùi, kiểm soát độ ổn định của xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc.. Tại Nam Phi, giá xe Toyota Fortuner hybrid khởi điểm là 834.800 rand (tương đương 1,2 tỷ đồng). Video: Giới thiệu mẫu xe Toyota Fortuner hybrid mới.

