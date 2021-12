Phi công F-35 Italia... xin thôi việc sau chạm trán với Su-30 Nga

Một phi công lái máy bay chiến đấu F-35 của Không quân Italia, đã buộc phải tìm kiếm sự trợ giúp về mặt tâm lý, sau cuộc chạm trán bất ngờ với máy bay chiến đấu Su-30SM của Không quân Nga, trên bầu trời Biển Baltic. Vụ việc diễn ra vào mùa hè năm nay, khi các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Italia F-35, được điều đến Estonia, để đảm bảo an toàn cho không phận châu Âu, trên vùng biển Baltic. Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông Italia cung cấp, các thao tác của máy bay chiến đấu Nga đã khiến phi công nước này vô cùng sợ hãi; sau đó phi công lái chiếc F-35 trên đã phải cần đến sự trợ giúp của bác sĩ tâm lý học, để lấy lại cân bằng. Theo những gì phi công Italia thuật lại, trên thực tế, tiêm kích Su-30 của Không quân Nga đã thực hiện những động tác cực kỳ nguy hiểm, đưa chiếc tiêm kích F-35 vào tình huống cận chiến và có những động tác bay ở cự ly rất gần. “Tôi đã ở giới hạn của mình; nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi đến nỗi nó thậm chí còn truyền tới đầu ngón chân tôi. Tôi hiểu rằng phi công Nga đang kiểm tra trình độ, bản lĩnh, kinh nghiệm của tôi và khả năng của máy bay F-35, khi họ bay áp sát. Khi nghĩ đến điều này, nước mắt tôi tự nhiên bắt đầu trào ra. Tôi nhớ đến vợ sắp cưới và anh trai, người đã cùng tôi đi công tác cách đây một tháng”, phi công người Italia nói. Được biết, sau một thời gian viên phi công Italia đã quyết định rời khỏi biên chế trong Lực lượng Không quân, nguyên nhân là do “tâm lý không phù hợp”, khi đối mặt với những tình huống nguy hiểm. Còn tờ Sohu của Trung Quốc đã công bố tài liệu rằng, Nga đã tìm ra cách đáp trả các hành động khiêu khích liên tục của quân đội Mỹ tại biên giới của mình, bằng việc đưa các máy bay MiG-31BM áp sát biên giới Mỹ; việc này đã gây ra tình trạng bất ổn ở Mỹ. Bài báo nhấn mạnh rằng, hiện Nga sở hữu một số lượng khổng lồ tàu ngầm và máy bay có khả năng chiến đấu cao; vì vậy, Mỹ phải sẵn sàng đáp trả cứng rắn trước bất kỳ hành động khiêu khích nào từ phía Nga. “Mỹ đã không nới lỏng sự kìm kẹp của mình đối với Nga, trong nỗ lực tấn công đối thủ bằng quyền lực mềm. Nhưng Nga gần đây đã trả đũa bằng các biện pháp cứng rắn”, các chuyên gia nhận định. Hiện nay Nga đã chuyển tiêm kích đánh chặn MiG-31BM đến căn cứ quân sự ở Anadyr, căn cứ quân sự này nằm cách bang Alaska của Mỹ chỉ 600 km; vì vậy nếu cần, MiG-31BM có thể đến biên giới Mỹ chỉ trong 20 phút. Việc đưa các máy bay MiG-31BM được ví là “siêu đánh chặn”, hiện có thể mang tên lửa đạn đạo siêu thanh phóng từ trên không Dagger, đã gây nên lo lắng cho phía Mỹ. Người ta tin rằng, Nga đã làm điều này, để đáp trả việc Mỹ triển khai một phi đội máy bay chiến đấu F-22 trong khu vực. Trước đó có thông tin cho rằng, sau khi hoàn thành việc hiện đại hóa MiG-31, khu vực biên giới phía bắc của Nga, sẽ được bảo vệ một cách hiệu quả bằng loại máy bay này. Theo các chuyên gia, điều này cực kỳ quan trọng, do sự quan tâm ngày càng cao của các quốc gia, đối với Tuyến đường Biển phía Bắc. Liên quan đến vụ máy bay chiến đấu Mỹ suýt va chạm với máy bay dân dung chở khách, gần biên giới Nga tại Biển Đen; người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nói rằng, các hành động của Không quân Mỹ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hàng không dân dụng trên Biển Đen. Trong bức điện của mình, bà Zakharova cho rằng, về sự cố gần đây khi một chuyên cơ dân sự trên đường từ Tel Aviv đến Moscow phải đổi hướng do một máy bay do thám của Mỹ đã thực hiện một cuộc tiếp cận, có thể gây nguy hiểm cho máy bay chở khách. Trước thông điệp của mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói thêm rằng, các máy bay NATO bắt đầu tiếp cận biên giới Nga thường xuyên hơn. Điều này có thể xảy ra những sự cố nguy hiểm, liên quan đến máy bay dân dụng. Nguồn ảnh: Pinterest.

