Nóng: Quân đội Ukraine yêu cầu NATO giúp đỡ để chiếm lại Donbass

Trong bối cảnh Quân đội Ukraine, có nhiều nỗ lực nhằm chiếm lại khu vực ly khai Donbass và sự xuất hiện của quân đội Nga gần biên giới Ukraine; Bộ Quốc phòng Ukraine, đã đưa ra yêu cầu chính thức về việc hỗ trợ quân sự từ các nước như Mỹ, Canada và Anh. Bộ Quốc phòng Ukraine đã chính thức yêu cầu triển khai quân đội nước ngoài trên lãnh thổ của mình. Điều này cho thấy không chỉ nỗ lực gây áp lực quân sự lên Nga, mà còn có thể hỗ trợ trong các cuộc chiến ở Donbass. Theo tờ báo The Globe and Mail, xuất bản ở Canada cho biết: “Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Reznikov đã kêu gọi Anh, Canada và Mỹ triển khai quân đội của họ ở phía nam và phía đông Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết Canada, Mỹ, Anh, nên cùng nhau và kịp thời hỗ trợ quân sự cho Ukraine, trong cuộc đối đầu với Nga hiện nay. Đồng thời cảnh báo rằng, các quốc gia NATO coi việc kiềm chế sự xâm lược của Quân đội Nga là cần thiết ngay bây giờ, bởi vì “nó sẽ quá muộn sau này”. Oleksiy Reznikov cho biết, ông nhận thấy có sự rạn nứt trong liên minh quân sự NATO về việc ủng hộ Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói, Canada, Mỹ và Anh có nhiều khả năng ngăn chặn được hành vi “hung hăng” của ông Putin, trong khi các nước như Đức và Pháp do dự vì lo ngại về việc duy trì mối quan hệ kinh tế với Nga”; hết lời dẫn. Cần lưu ý rằng, trước đó Anh và Canada đã công bố ý định gửi hơn một nghìn quân và các thiết bị quân sự liên quan đến Donbass; nhưng đến hiện tại, chưa có phản hồi chính thức nào về yêu cầu của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine, Aleksey Reznikov. Những hành động như vậy của Ukraine và phương Tây chỉ góp phần tạo thêm căng thẳng trong khu vực. Điều này không loại trừ khả năng Nga sẽ bắt đầu chống lại Kiev, bằng cách đưa một lượng quân số lớn áp sát biên giới Ukraine. Còn để tỏ “sự đoàn kết” với Quân đội Ukraine, Bộ Quốc phòng Ba Lan đã quyết định chuyển giao 5 nghìn quả đạn pháo phản lực Grad MLRS cho Quân đội Ukraine trong vòng 2-3 tuần tới. Một quyết định tương tự cũng được đưa ra, dựa trên bối cảnh tình hình ở Donbass đang trở nên trầm trọng hơn; và điều rất đáng chú ý là việc chuyển đạn dược cho Ukraine, đã được phía Mỹ tổ chức, họ yêu cầu không bỏ số đạn này, mà chuyển giao cho “đối tác bạn bè” ngoài NATO. Trước đó, có thông tin cho rằng, Quân đội Ukraine đang thiếu hụt trầm trọng đạn pháo 152 mm và 122 mm (cả đối với pháo nòng xoắn và pháo phản lực); liên quan đến việc Ukraine có thể tổ chức các cuộc tấn công lớn vào Donbass, khi có bằng chứng cho thấy, cuộc tấn công có thể bắt đầu vào tháng 12. Đáng chú ý là kể từ khi tình hình leo thang ở Donbass, Quân đội Ukraine chưa bao giờ sử dụng pháo phản lực phóng loạt; điều này có thể cho thấy, Quân đội Ukraine đang thực sự thiếu hụt rất nghiêm trọng về đạn cho các loại pháo phản lực. Ngược lại, trong tình trạng đạn dược hiện tại, nếu Ba Lan (hoặc các quốc gia thuộc khối quân sự Warsaw cũ), dự định chuyển cho phía Ukraine số đạn pháo cũ được sản xuất từ thời chiến tranh Lạnh, đã đặt ra rất nhiều câu hỏi, vì hầu hết số đạn này đã hiện đã hết hoặc gần hết niên hạn sử dụng. Trong khi đó, theo thông tin mới nhất, vào ngày hôm qua, Quân đội Ukraine đã tiến đến cách khu cư Yasnoe, nằm trong cái gọi là “vùng đệm” ở Donbass, chỉ cách khu dân cư này 1,5km. Cho đến nay, về quân số và trang bị của Quân đội Ukraine tại khu vực này vẫn chưa nắm được; nhưng với việc triển khai quân và trang bị đến khu vực Yasnoe, là tạo bàn đạp để quân Ukraine tấn công vào Dokuchaevsk. Rõ ràng tình hình khu vực này đang trở nên nguy cấp. Hiện nay không có đơn vị dân quân DPR nào trên lãnh thổ của khu định cư Yasnoye. Trên thực tế, điều này có thể dẫn đến việc phía Quân đội Ukraine bất ngờ tiến công, như đã xảy ra với khu dân cư Staromaryevka với ngày 26/10 vừa qua; điều này làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng. Nguồn ảnh: Pinterest

Trong bối cảnh Quân đội Ukraine, có nhiều nỗ lực nhằm chiếm lại khu vực ly khai Donbass và sự xuất hiện của quân đội Nga gần biên giới Ukraine; Bộ Quốc phòng Ukraine, đã đưa ra yêu cầu chính thức về việc hỗ trợ quân sự từ các nước như Mỹ, Canada và Anh. Bộ Quốc phòng Ukraine đã chính thức yêu cầu triển khai quân đội nước ngoài trên lãnh thổ của mình. Điều này cho thấy không chỉ nỗ lực gây áp lực quân sự lên Nga, mà còn có thể hỗ trợ trong các cuộc chiến ở Donbass. Theo tờ báo The Globe and Mail, xuất bản ở Canada cho biết: “Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Reznikov đã kêu gọi Anh, Canada và Mỹ triển khai quân đội của họ ở phía nam và phía đông Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết Canada, Mỹ, Anh, nên cùng nhau và kịp thời hỗ trợ quân sự cho Ukraine, trong cuộc đối đầu với Nga hiện nay. Đồng thời cảnh báo rằng, các quốc gia NATO coi việc kiềm chế sự xâm lược của Quân đội Nga là cần thiết ngay bây giờ, bởi vì “nó sẽ quá muộn sau này”. Oleksiy Reznikov cho biết, ông nhận thấy có sự rạn nứt trong liên minh quân sự NATO về việc ủng hộ Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói, Canada, Mỹ và Anh có nhiều khả năng ngăn chặn được hành vi “hung hăng” của ông Putin, trong khi các nước như Đức và Pháp do dự vì lo ngại về việc duy trì mối quan hệ kinh tế với Nga”; hết lời dẫn. Cần lưu ý rằng, trước đó Anh và Canada đã công bố ý định gửi hơn một nghìn quân và các thiết bị quân sự liên quan đến Donbass; nhưng đến hiện tại, chưa có phản hồi chính thức nào về yêu cầu của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine, Aleksey Reznikov. Những hành động như vậy của Ukraine và phương Tây chỉ góp phần tạo thêm căng thẳng trong khu vực. Điều này không loại trừ khả năng Nga sẽ bắt đầu chống lại Kiev, bằng cách đưa một lượng quân số lớn áp sát biên giới Ukraine. Còn để tỏ “sự đoàn kết” với Quân đội Ukraine, Bộ Quốc phòng Ba Lan đã quyết định chuyển giao 5 nghìn quả đạn pháo phản lực Grad MLRS cho Quân đội Ukraine trong vòng 2-3 tuần tới. Một quyết định tương tự cũng được đưa ra, dựa trên bối cảnh tình hình ở Donbass đang trở nên trầm trọng hơn; và điều rất đáng chú ý là việc chuyển đạn dược cho Ukraine, đã được phía Mỹ tổ chức, họ yêu cầu không bỏ số đạn này, mà chuyển giao cho “đối tác bạn bè” ngoài NATO. Trước đó, có thông tin cho rằng, Quân đội Ukraine đang thiếu hụt trầm trọng đạn pháo 152 mm và 122 mm (cả đối với pháo nòng xoắn và pháo phản lực); liên quan đến việc Ukraine có thể tổ chức các cuộc tấn công lớn vào Donbass, khi có bằng chứng cho thấy, cuộc tấn công có thể bắt đầu vào tháng 12. Đáng chú ý là kể từ khi tình hình leo thang ở Donbass, Quân đội Ukraine chưa bao giờ sử dụng pháo phản lực phóng loạt; điều này có thể cho thấy, Quân đội Ukraine đang thực sự thiếu hụt rất nghiêm trọng về đạn cho các loại pháo phản lực. Ngược lại, trong tình trạng đạn dược hiện tại, nếu Ba Lan (hoặc các quốc gia thuộc khối quân sự Warsaw cũ), dự định chuyển cho phía Ukraine số đạn pháo cũ được sản xuất từ thời chiến tranh Lạnh, đã đặt ra rất nhiều câu hỏi, vì hầu hết số đạn này đã hiện đã hết hoặc gần hết niên hạn sử dụng. Trong khi đó, theo thông tin mới nhất, vào ngày hôm qua, Quân đội Ukraine đã tiến đến cách khu cư Yasnoe, nằm trong cái gọi là “vùng đệm” ở Donbass, chỉ cách khu dân cư này 1,5km. Cho đến nay, về quân số và trang bị của Quân đội Ukraine tại khu vực này vẫn chưa nắm được; nhưng với việc triển khai quân và trang bị đến khu vực Yasnoe, là tạo bàn đạp để quân Ukraine tấn công vào Dokuchaevsk. Rõ ràng tình hình khu vực này đang trở nên nguy cấp. Hiện nay không có đơn vị dân quân DPR nào trên lãnh thổ của khu định cư Yasnoye. Trên thực tế, điều này có thể dẫn đến việc phía Quân đội Ukraine bất ngờ tiến công, như đã xảy ra với khu dân cư Staromaryevka với ngày 26/10 vừa qua; điều này làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng. Nguồn ảnh: Pinterest