Pháo tự hành PTL-02 chống tăng với cỡ nòng 100mm như "muỗi đốt inox"?

Khẩu pháo tự hành chống tăng của Trung Quốc mang tên PTL-02 đã ra đời từ những năm đầu của thập niên 2000 và tới khoảng năm 2004, khẩu pháo tự hành này được gia nhập vào biên chế của Quân đội Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù được mang mác "pháo tự hành chống tăng", tuy nhiên khẩu pháo tự hành này lại có hoả lực chính chỉ là khẩu pháo 100mm nòng trơn. Đây là khẩu pháo được Trung Quốc phát triển từ pháo kéo chống tăng Type 86 từng phục vụ phổ biến trong biên chế quân đội nước này. Nguồn ảnh: Sina. Khẩu pháo này có khả năng bắn ra đạn nhiệt áp, đạn nổ mạnh hoặc đạn xuyên giáp. PTL-02 mang theo được tối đa 30 viên đạn cho khẩu pháo chính này và tất nhiên là cỡ nòng 100mm hoàn toàn không đủ khả năng đối đầu với các loại xe tăng chủ lực hiện đại ngày nay. Nguồn ảnh: Sina. Thậm chí khi phải đối đầu với các loại xe tăng đời cũ như T-54/55 được nâng cấp, khẩu pháo 100mm này cũng sẽ tỏ ra vô dụng do nó có cỡ nòng quá nhỏ. Thực tế hiện nay, pháo tự hành PTL-02 được đánh giá là chỉ còn khả năng tiêu diệt thiết giáp của đối phương. Nguồn ảnh: Sina. Với các loại thiết giáp hạng nhẹ, thiết giáp lội nước hoặc xe chiến đấu bộ binh, khẩu pháo này hoàn toàn đủ khả năng gây hại cho đối phương. Tuy nhiên trên thực tế thì nhiều loại thiết giáp nhẹ ngày nay cũng được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động - thứ sẽ khiến khẩu pháo trên PTL-02 trở nên vô dụng hoàn toàn. Nguồn ảnh: Sina. Điểm đặc biệt của khẩu pháo chính trên PTL-02 đó là nó có khả năng đối đầu với cả trực thăng hoặc các phương tiện bay ở tốc độ chậm, độ cao thấp của đối phương. Sở dĩ PTL-02 làm được điều này là do hệ thống kiểm soát hoả lực của nó được kế thừa từ hệ thống tương tự trên xe tăng Type 88 với khả năng gần như là tương đồng. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, PTL-02 cũng có hoả lực phụ bao gồm một súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm và một khẩu súng máy 12,7mm gắn trên nóc xe. Hoả lực này là vừa đủ để PTL-02 có thể sống sót trên chiến trường khi phải đối đầu với bộ binh của đối phương. Nguồn ảnh: Sina. Khẩu pháo tự hành chống tăng này có kíp chiến đấu năm người, xe được trang bị hệ thống động cơ diesel do hãng Deutz AG của Đức sản xuất kết hợp với dẫn động sáu bánh lốp, cho phép nó di chuyển với tốc độ tối đa lên tới 80 km/h. Nguồn ảnh: Sina. Tầm hoạt động tối đa của PTL-02 lên tới 700 km. Khẩu pháo tự hành này có thể được triển khai nhanh chóng bằng hệ thống giao thông đường bộ hoặc bằng vận tải cơ. Theo tính toán, vận tải cơ Y-8 của Trung Quốc có thể chở theo được hai khẩu pháo tự hành chống tăng loại này cùng lúc trong khi vận tải cơ Y-20 có thể mang theo được tới ba chiếc. Nguồn ảnh: Military-today. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh pháo tự hành chống tăng nhưng không chống được xe tăng của Trung Quốc khai hoả

