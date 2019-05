Đứng hình ngắm khẩu pháo tự hành mạnh nhất Trung Quốc

Pháo tự hành PLZ-05 hay còn có tên gọi khác là Type 05 được NORINCO sản xuất từ năm 2005 tới nay và là một trong những khẩu pháo tự hành cỡ nòng 155mm được đánh giá là hoàn thiện nhất trong biên chế của Quân đội Trung Quốc hiện nay. Nguồn ảnh: Chinamilitary. Được ra đời để thay thế khẩu pháo tự hành Type 83 sử dụng cỡ đạn chuẩn Liên Xô 152mm, khẩu pháo tự hành PLZ-05 đã chuyển sang sử dụng cỡ nòng 155mm - cỡ nòng phổ biến và uy lực nhất trong các loại lựu pháo tự hành đang được NATO sử dụng. Nguồn ảnh: Chinamilitary. PLZ-05 có nòng pháo L52 - nghĩa là chiều dài nòng bằng 52 lần đường kính nòng pháo cho phép nó khai hoả được với tầm bắn xa hơn và độ chính xác cao hơn các loại pháo 155mm thông thường khác. Nguồn ảnh: Chinamilitary. Một điểm đặc biệt trong thiết kế của PLZ-05 đó là nó sử dụng tháp pháo có phần khá tương đồng với pháo tự hành 2S19 Msta-S do Liên Xô sản xuất trước đây. Ngoài ra nhiều thông tin còn khẳng định, PLZ-05 đã nhái lại hoàn toàn hệ thống nạp đạn tự động của khẩu Msta-S. Nguồn ảnh: Chinamilitary. PLZ-05 hoàn toàn sử dụng đạn pháo 155mm nội địa do Trung Quốc sản xuất. Tầm bắn của khẩu pháo này vào khoảng 30 km với đạn pháo thường và tối đa lên tới 39km khi sử dụng đạn tăng tầm. Ngoài ra cũng có thông tin PLZ-05 bắn được đạn dẫn đường do Trung Quốc tự thiết kế tuy nhiên tầm bắn không được tiết lộ. Nguồn ảnh: Chinamilitary. Ngoài ra xe còn có vũ trang phụ bao gồm một khẩu súng máy 12,7mm được gắn trên nóc xe. Giáp của PLZ-05 là vừa đủ để nó chống lại các loại hoả khí bộ binh thông thường khác và mảnh văng, mảnh rơi của pháo cỡ lớn. Nguồn ảnh: Chinamilitary. Xe được trang bị hệ thống khung gầm rất tương đồng với phiên bản PLZ-45 và động cơ của nó có công suất vào khoảng 800 mã lực. Nguồn ảnh: Chinamilitary. Điểm ăn tiền của lựu pháo tự hành PLZ-05 đó là nó có hệ thống nạp đạn tự động hiệu quả, cho phép nó bắn được tối đa 8 viên mỗi phút. Tối đa mỗi khẩu pháo tự hành PLZ-05 mang theo được 90 viên đạn pháo dự trữ. Nguồn ảnh: Chinamilitary. Trung Quốc có xuất khẩu pháo tự hành này với hai phiên bản khác nhau bao gồm PLZ-52 có tầm bắn tối đa lên tới 53 km khi sử dụng pháo phản lực tăng tầm cùng hệ thống nạp đạn tự động cho phép bắn 8 viên mỗi phút và động cơ 1000 mã lực. Nguồn ảnh: Chinamilitary. Phiên bản xuất khẩu thứ hai là PLZ-04 có chiều dài nòng được kéo ra, lên tới gấp 54 lần đường kính nòng cho phép gia tăng tầm bắn lẫn độ chính xác, phiên bản này được tin là đã được Trung Quốc xuất khẩu sang thị trường Kuwait và Ả Rập Xê-út. Nguồn ảnh: Chinamilitary. Mời độc giả xem Video: Dàn pháo tự hành của Trung Quốc tham gia duyệt binh.

