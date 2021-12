Pháo phản lực BM-21 của Ukraine rầm rập kéo đến Donbass

Cách đây ít giờ, cách khu vực Slavyansk không xa, đã xuất hiện nhiều hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) BM-21 Grad của Ukraine, được cho là đang di chuyển về phía giới tuyến, đến khu dân cư Popasnaya hoặc Debaltseve. Lưu ý là những khu vực này gần đây đã phải hứng chịu những cuộc tấn công ác liệt nhất của Quân đội Ukraine; và cách đây 7 năm, nơi đây là những khu vực giao tranh ác liệt, giữa Quân đội Ukraine và dân quân ly khai. Trên đoạn video do người dân Ukraine quay, người xem có thể thấy những khẩu pháo phản lực BM-21của Ukraine. Mặc dù chỉ có 4 xe BM-21 được quay trong đoạn video; nhưng có thông tin cho rằng, tổng số pháo BM-21 mà Quân đội Ukraine đang vận chuyển, ít nhất là 8 khẩu. Hiện tại không có bình luận chính thức nào về vấn đề này từ Quân đội Ukraine; nhưng cũng cần lưu ý rằng, kể từ khi tình hình bạo lực bùng phát trở lại, những loại pháo phản lực phóng loạt, chưa được sử dụng ở chiến trường Donbass. Nhưng giờ đây, với sự có mặt của máy bay không người lái Bayraktar TB2 trong biên chế của Quân đội Ukraine, việc điều chỉnh các cuộc tấn công cho pháo BM-21, có thể được thực hiện chính xác hơn nhiều và hơn nữa, pháo binh có thể bắn chính xác vào ban đêm. Việc này làm dấy lên lo ngại rất nghiêm trọng về việc Kiev đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào các vị trí của LPR và DPR, theo đó, pháo binh của lực lượng dân quân LPR và DPR chắc chắn mất ưu thế trước pháo binh của Quân đội Ukraine. Trước việc Quân đội Ukraine tập trung quân số, vũ khí áp sát khu vực Donbass ly khai; người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, Denis Pushilin thông báo rằng, chính quyền DPR đang xem xét đề nghị Nga, về việc hỗ trợ quân sự cho nước cộng hòa tự xưng này. Hiện tình hình ở Donbass hết sức căng thẳng, khi các đơn vị thuộc Quân đội Ukraine tiếp tục tập kết lực lượng vào các tuyến chiến đấu. Hơn nữa, Kiev tiếp tục phớt lờ các thỏa thuận Minsk và tích cực tiếp tục đưa vũ khí hạng nặng áp sát Donbass. Trong những ngày qua, Quân đội Ukraine đã đưa hàng trăm nghìn quân, hàng trăm xe tăng và xe bọc thép, nhiều pháo tự hành và hệ thống pháo phản lực phóng loạt đến khu vực xung đột, gây nên tình hình căng thẳng. Tuy nhiên, Moscow vẫn chưa nhận được yêu cầu chính thức từ nước cộng hòa Donetsk tự xưng. Nên nhớ rằng, chỉ cách biên giới Ukraine 30 km là hàng trăm xe tăng, vũ khí pháo binh và hơn một trăm nghìn quân của Nga, luôn ở trạng thái sẵn sàng hành động. Trước đó Moscow nhấn mạnh rằng, họ không có ý định can thiệp vào tình hình ở Donbass và cho rằng, mấu chốt là giải quyết các vấn đề nảy sinh phải bằng việc thông qua các biện pháp ngoại giao. Tuy nhiên, hiện nay có hàng trăm nghìn công dân Nga, sống trong vùng lãnh thổ các nước cộng hòa tự xưng LPR và DPR, bị đặt trong tình trạng đe dọa; do vậy Điện Kremlin có thể xem xét yêu cầu như vậy và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đó. Hôm 2/12 vừa rồi, Hãng tin Nga Sputnik trích dẫn tuyên bố cùng ngày của FSB cho hay: “Hai gián điệp của cơ quan an ninh Ukraina (SSU) đã bị bắt là Zynovyy Koval, sinh năm 1974 và con trai Igor Koval, sinh năm 1999. Hai kẻ này đã đến Nga nhằm thu thập thông tin và chụp ảnh, quay phim về việc hỗ trợ đời sống của các doanh nghiệp và các cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, giữ vai trò chiến lược quan trọng”; hết lời dẫn. Nhà chức trách Nga tuyên bố, đã tìm thấy các vũ khí tự động trong xe của hai gián điệp nước ngoài, cũng như các thiết bị bảo vệ cá nhân, để gửi đi kiểm tra. Những người này khai, họ được một nhân viên SSU tuyển dụng và giao cho nhiệm vụ thu thập thông tin về các mục tiêu chiến lược, để nhận thù lao 10.000 USD. Tuyên bố của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết: Người thứ ba bị bắt là một gián điệp của Cục Tình báo trung tâm thuộc Bộ Quốc phòng Ukraina (SSU), có tên Oleksandr Tsylyk; Tsylyk có nhiệm vụ lên kế hoạch cho nổ tung tòa tháp của trung tâm phát thanh và truyền hình Crimea, nhà máy điện tuabin khí di động, một nhà kho chứa nhiên liệu và dầu nhớt cũng như cột thu phát sóng của trung tâm thông tin của Hạm đội Biển Đen”; hết lời dẫn. Theo những gì mà FSB cho biết, một sĩ quan cấp cao của Cục Tình báo trung tâm thuộc Bộ Quốc phòng Ukraina đã chỉ đạo việc đào tạo và trực tiếp giao nhiệm vụ cho một nhóm phá hoại, nhằm vào lãnh thổ Nga. Năm 2016, FSB đã bắt giữ các thành viên của nhóm phá hoại và trinh sát, bao gồm 4 sĩ quan tình báo Ukraina tại Crimea. Nguồn ảnh: BMDP. Video những khẩu pháo phản lực BM-21 của Quân đội Ukraine đang di chuyển về hướng Donbass.

