Pháo đài Avadivka “báo động đỏ”; đường tiếp tế bị khóa chặt

Chiến trường Avadivka tại Donbass bị che mờ bởi cuộc chiến tại “cối xay thịt Bakhmut” trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Nhưng trong những ngày gần đây, Avadivka nổi lên như một Bakhmut thứ hai, bởi mức độ tàn khốc của nó. Avadivka là pháo đài mạnh nhất của Quân đội Ukraine, chỉ cách thành phố Donetsk, thủ phủ của nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) 20 km. Sau khi xung đột nổ ra, hầu hết các chiến tuyến ban đầu đã thay đổi; nhưng chỉ có Avadivka, Marinka là vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Ukraine. Trước khi cuộc xung đột nổ ra, thị trấn Marinka có 10.000 người sinh sống, bây giờ chỉ còn là đống đổ nát; nhưng Quân đội Ukraine vẫn trụ vững. Avadivka trước đây có dân số hơn 30.000 người, là nơi Quân đội Ukraine tập trung xây dựng các công sự trận địa phòng ngự vững chắc; nên Quân đội Nga chưa thể vượt qua. Với lực lượng vượt trội, nhưng Quân đội Nga chỉ có thể chọc thủng tuyến phòng ngự từ hai cánh bắc và nam; nhưng tốc độc tiến công của quân Nga đã bị sa lầy trong một thời gian dài. Vì vậy, chiến trường này trước đây thực sự không có gì nổi bật, khi hai bên tiếp tục giam chân nhau ở đây. Ví dụ, ở hướng cánh nam Avadivka, quân Nga đã đột phá làng Peski vào tháng 8/2022. Sau hơn nửa năm giao tranh quyết liệt, quân Nga chỉ giành quyền kiểm soát thêm hai khu dân cư Vodani và Opertin. Với tốc độ tấn công như vậy, quân Nga không thể bao vây Avadivka. Theo hướng sườn phía bắc của Avadivka, Quân đội Ukraine dựa vào các làng ở sườn phía bắc của Avadivka như Krasnohorivka, Vasylivka, Kam'yanka và các làng khác đã xây dựng một tuyến phòng thủ liên hoàn, dọc theo đường cao tốc H20 và Quân đội Nga sẽ không thể phá vỡ nó trong một thời gian dài. Do đó, tại chiến trường Avadivka, mặc dù Quân đội Nga nhìn chung có vẻ bao vây một nửa, nhưng thực tế họ không thể đến được rìa thành phố, chứ đừng nói đến việc gây ra mối đe dọa đáng kể cho đường tiếp tế của thành phố. Hơn nữa, Quân đội Ukraine ở đây khá chủ động, thường xuyên tổ chức các mũi đột kích lớn nhỏ khác nhau, để phản công Quân đội Nga; vì vậy, mặc dù Avadivka không phải là chiến trường trọng điểm, nhưng tổn thất của cả hai bên đều không nhỏ. Đồng thời cũng là lúc cấp độ của một cuộc chiến xay thịt. Tuy nhiên, tình hình bắt đầu thay đổi vào giữa tháng 1/2023, nhưng lúc đó mọi người đều chú ý đến hướng mặt trận Bakhmut, chứ không quá chú ý đến Avadivka. Vào ngày 17/1, Quân đội Nga dưới sự yểm trợ tối đa của hỏa lực pháo binh (trong đó có sử dụng cả pháo nhiệt áp TOS-1A) và không quân, đã mở một cuộc tiến công lớn vào sườn phía bắc của Avadivka. Tiếp một tuần sau, có thêm những cuộc tiến công lớn về phía bắc và phía tây Avadivka do phía Ukraine kiểm soát. Để ổn định tuyến phòng thủ ở sườn phía bắc, Quân đội Ukraine đã triển lực lượng cơ giới hạn chế để phản công, và cả hai bên đều chịu tổn thất nghiêm trọng trong chiến đấu. Đến giữa tháng 2, Quân đội Nga tiếp tục tấn công vào sườn phía bắc Avadivka và chiếm giữ một phần vị trí trận địa phòng ngự của Quân đội Ukraine. Chiến thuật hiện tại của quân Nga thường là thăm dò trong các cuộc tấn công ban đầu, nếu trận địa phòng ngự của Quân đội Ukraine yếu, thì Quân đội Nga sẽ khoan thẳng vào đó. Đến cuối tháng 2, cuộc tấn công của Quân đội Nga vào sườn phía bắc của Avadivka được tăng cường. Ngoài việc mở rộng vị trí về phía tây bắc, di chuyển quan trọng nhất là Quân đội Nga vượt đường H20, tấn công theo hướng Krasnokhovka và chọc thủng trận địa phòng ngự của Ukraine. Đương nhiên, lúc này không thành vấn đề, dù sao Quân đội Ukraine cũng đã xây dựng trận địa phòng ngự vững chắc liên hoàn; chỉ cần tổng thể phòng ngự ổn định, thì không có vấn đề lớn. Quân đội Ukraine thậm chí không có quá chú ý tới bên này, mà chủ yếu tập trung tại sườn hướng nam, để ngăn chặn bước tiến quân Nga. Nhưng cho đến ngày 8 tháng 3, tuyến phòng ngự ở Novoselivka Druha và Krasnokhovka ở sườn phía bắc đã bị thất thủ, và Quân đội Nga chỉ tiến về Kamanianka. Quân đội Ukraine đã tổ chức lực lượng cơ động mở cuộc phản công về hướng này, nhưng không thành công. Đồng thời, Quân đội Nga bắt đầu sử dụng hỏa lực không đối đất hạng nặng để bắn phá Avadivka; trong đó chú ý là bom dẫn đường hạng nặng có điều khiển UPAB-1500B, âm mưu cắt đứt đường tiếp tế của thành phố và biến Avadivka trở thành một Bakhmut đã trở nên rõ ràng hơn. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ cho đến ngày hôm nay, Quân đội Nga đã đạt được những tiến bộ đáng kể, kiểm soát Krasnokhovka và tiếp cận Kamanianka một cách toàn diện. Sau đó, Quân đội Nga tiếp tục tấn công về phía tây từ Krasnogrivka, dần dần bao vây và chế áp Quân đội Ukraine ở Kamanianka. Đặc biệt, tuyến đường phía tây giữ vai trò huyết mạnh là tuyến cung cấp quan trọng nhất của quân phòng thủ Avadivka, được coi là hướng đến tử thần. Đến ngày 20 tháng 3, Quân đội Nga đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Sau đó, họ tiếp tục vượt qua tuyến đường sắt để tấn công làng Stepovo, đồng thời tiến vào Kamanianka. Nếu quân đội Nga thành công trong việc cắt đứt tuyến đường tiếp viện chính qua làng Stepovo đến Avdiivka, thì việc chiếm thành phố sẽ chỉ là “vấn đề kỹ thuật”. Sự kháng cự quyết liệt nhất của Quân đội Ukraine dự kiến sẽ diễn ra ở khu vực Nhà máy than cốc Avdeevka, khu công nghiệp có lợi cho việc phòng thủ lâu dài nhờ các hầm ngầm. Ít nhất đối với tình hình chiến trường hiện tại, tuyến phòng ngự của Quân đội Ukraine ở phía bắc Avadivka đã bị áp đảo, tạo thế cho Quân đội Nga tiến thẳng đến đường tiếp tế quan trọng của Quân đội Ukraine và tạo đà bao vây Avadivka. Như vậy, ngoài Bakhmut, Avadivka tiếp tục là chiến trường tử thần của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Video lính Nga đột nhập chiến hào của quân Ukraine.

Chiến trường Avadivka tại Donbass bị che mờ bởi cuộc chiến tại “cối xay thịt Bakhmut” trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Nhưng trong những ngày gần đây, Avadivka nổi lên như một Bakhmut thứ hai, bởi mức độ tàn khốc của nó. Avadivka là pháo đài mạnh nhất của Quân đội Ukraine, chỉ cách thành phố Donetsk, thủ phủ của nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) 20 km. Sau khi xung đột nổ ra, hầu hết các chiến tuyến ban đầu đã thay đổi; nhưng chỉ có Avadivka, Marinka là vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Ukraine. Trước khi cuộc xung đột nổ ra, thị trấn Marinka có 10.000 người sinh sống, bây giờ chỉ còn là đống đổ nát; nhưng Quân đội Ukraine vẫn trụ vững. Avadivka trước đây có dân số hơn 30.000 người, là nơi Quân đội Ukraine tập trung xây dựng các công sự trận địa phòng ngự vững chắc; nên Quân đội Nga chưa thể vượt qua. Với lực lượng vượt trội, nhưng Quân đội Nga chỉ có thể chọc thủng tuyến phòng ngự từ hai cánh bắc và nam; nhưng tốc độc tiến công của quân Nga đã bị sa lầy trong một thời gian dài. Vì vậy, chiến trường này trước đây thực sự không có gì nổi bật, khi hai bên tiếp tục giam chân nhau ở đây. Ví dụ, ở hướng cánh nam Avadivka, quân Nga đã đột phá làng Peski vào tháng 8/2022. Sau hơn nửa năm giao tranh quyết liệt, quân Nga chỉ giành quyền kiểm soát thêm hai khu dân cư Vodani và Opertin. Với tốc độ tấn công như vậy, quân Nga không thể bao vây Avadivka. Theo hướng sườn phía bắc của Avadivka, Quân đội Ukraine dựa vào các làng ở sườn phía bắc của Avadivka như Krasnohorivka, Vasylivka, Kam'yanka và các làng khác đã xây dựng một tuyến phòng thủ liên hoàn, dọc theo đường cao tốc H20 và Quân đội Nga sẽ không thể phá vỡ nó trong một thời gian dài. Do đó, tại chiến trường Avadivka, mặc dù Quân đội Nga nhìn chung có vẻ bao vây một nửa, nhưng thực tế họ không thể đến được rìa thành phố, chứ đừng nói đến việc gây ra mối đe dọa đáng kể cho đường tiếp tế của thành phố. Hơn nữa, Quân đội Ukraine ở đây khá chủ động, thường xuyên tổ chức các mũi đột kích lớn nhỏ khác nhau, để phản công Quân đội Nga; vì vậy, mặc dù Avadivka không phải là chiến trường trọng điểm, nhưng tổn thất của cả hai bên đều không nhỏ. Đồng thời cũng là lúc cấp độ của một cuộc chiến xay thịt. Tuy nhiên, tình hình bắt đầu thay đổi vào giữa tháng 1/2023, nhưng lúc đó mọi người đều chú ý đến hướng mặt trận Bakhmut, chứ không quá chú ý đến Avadivka. Vào ngày 17/1, Quân đội Nga dưới sự yểm trợ tối đa của hỏa lực pháo binh (trong đó có sử dụng cả pháo nhiệt áp TOS-1A) và không quân, đã mở một cuộc tiến công lớn vào sườn phía bắc của Avadivka. Tiếp một tuần sau, có thêm những cuộc tiến công lớn về phía bắc và phía tây Avadivka do phía Ukraine kiểm soát. Để ổn định tuyến phòng thủ ở sườn phía bắc, Quân đội Ukraine đã triển lực lượng cơ giới hạn chế để phản công, và cả hai bên đều chịu tổn thất nghiêm trọng trong chiến đấu. Đến giữa tháng 2, Quân đội Nga tiếp tục tấn công vào sườn phía bắc Avadivka và chiếm giữ một phần vị trí trận địa phòng ngự của Quân đội Ukraine. Chiến thuật hiện tại của quân Nga thường là thăm dò trong các cuộc tấn công ban đầu, nếu trận địa phòng ngự của Quân đội Ukraine yếu, thì Quân đội Nga sẽ khoan thẳng vào đó. Đến cuối tháng 2, cuộc tấn công của Quân đội Nga vào sườn phía bắc của Avadivka được tăng cường. Ngoài việc mở rộng vị trí về phía tây bắc, di chuyển quan trọng nhất là Quân đội Nga vượt đường H20, tấn công theo hướng Krasnokhovka và chọc thủng trận địa phòng ngự của Ukraine. Đương nhiên, lúc này không thành vấn đề, dù sao Quân đội Ukraine cũng đã xây dựng trận địa phòng ngự vững chắc liên hoàn; chỉ cần tổng thể phòng ngự ổn định, thì không có vấn đề lớn. Quân đội Ukraine thậm chí không có quá chú ý tới bên này, mà chủ yếu tập trung tại sườn hướng nam, để ngăn chặn bước tiến quân Nga. Nhưng cho đến ngày 8 tháng 3, tuyến phòng ngự ở Novoselivka Druha và Krasnokhovka ở sườn phía bắc đã bị thất thủ, và Quân đội Nga chỉ tiến về Kamanianka. Quân đội Ukraine đã tổ chức lực lượng cơ động mở cuộc phản công về hướng này, nhưng không thành công. Đồng thời, Quân đội Nga bắt đầu sử dụng hỏa lực không đối đất hạng nặng để bắn phá Avadivka; trong đó chú ý là bom dẫn đường hạng nặng có điều khiển UPAB-1500B, âm mưu cắt đứt đường tiếp tế của thành phố và biến Avadivka trở thành một Bakhmut đã trở nên rõ ràng hơn. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ cho đến ngày hôm nay, Quân đội Nga đã đạt được những tiến bộ đáng kể, kiểm soát Krasnokhovka và tiếp cận Kamanianka một cách toàn diện. Sau đó, Quân đội Nga tiếp tục tấn công về phía tây từ Krasnogrivka, dần dần bao vây và chế áp Quân đội Ukraine ở Kamanianka. Đặc biệt, tuyến đường phía tây giữ vai trò huyết mạnh là tuyến cung cấp quan trọng nhất của quân phòng thủ Avadivka, được coi là hướng đến tử thần. Đến ngày 20 tháng 3, Quân đội Nga đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Sau đó, họ tiếp tục vượt qua tuyến đường sắt để tấn công làng Stepovo, đồng thời tiến vào Kamanianka. Nếu quân đội Nga thành công trong việc cắt đứt tuyến đường tiếp viện chính qua làng Stepovo đến Avdiivka, thì việc chiếm thành phố sẽ chỉ là “vấn đề kỹ thuật”. Sự kháng cự quyết liệt nhất của Quân đội Ukraine dự kiến sẽ diễn ra ở khu vực Nhà máy than cốc Avdeevka, khu công nghiệp có lợi cho việc phòng thủ lâu dài nhờ các hầm ngầm. Ít nhất đối với tình hình chiến trường hiện tại, tuyến phòng ngự của Quân đội Ukraine ở phía bắc Avadivka đã bị áp đảo, tạo thế cho Quân đội Nga tiến thẳng đến đường tiếp tế quan trọng của Quân đội Ukraine và tạo đà bao vây Avadivka. Như vậy, ngoài Bakhmut, Avadivka tiếp tục là chiến trường tử thần của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Video lính Nga đột nhập chiến hào của quân Ukraine.