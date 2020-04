Nóng: SAA điều 20 xe tăng T-90 tiêu diệt 500 phiến quân, đập tan cuộc tiến công vào Idlib

Vào ngày 12/4, các nhóm phiến quân thuộc "Quân đội Quốc gia Syria tự do (SNA)", được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ, bất chấp lệnh ngừng bắn ký ngày 5 tháng 3, bắt đầu tấn công lực lượng SAA, chủ yếu ở các làng Ayr và Safhan, gần thành phố Seraki thuộc tỉnh Idlib của Syria. Phiến quân đã bắn nhiều loạt đạn pháo phản lực vào hai ngôi làng này, thậm chí là dùng cả tên lửa chống tăng có điều khiển, để chế áp sự chống cự của Quân đội chính phủ Syria; ước tính có hàng nghìn phiến quân tham gia cuộc tiến công này. Quân đội chính phủ Syria ngay khi phát hiện cuộc tiến công đã ngay lập tức dùng hỏa lực pháo binh ngăn chặn; trận địa pháo binh của SAA đặt tại làng Saming và một số trận địa khác đã bắn phá ác liệt vào đội hình tiến công, chặn đứng đà tiến công của phiến quân. Cuộc giao tranh ác liệt nhất diễn ra ở khu vực Kraft vào đêm 12/4, SAA đã cấp tốc điều 20 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 hiện đại nhất của họ, để tăng cường cho lực lượng phòng ngự tại đây. Dưới sự tấn công mãnh liệt của xe tăng T-90 và hỏa lực pháo binh của SAA; đồng thời do thiếu sự hỗ trợ của hỏa lực mạnh và không có thiết bị quan sát ban đêm, phiến quân Syria buộc phải rút lui; kết quả SAA đã tiêu diệt 500 phiến quân, giành thắng lợi quan trọng. Khi Quân đội chính phủ Syria đánh bại cuộc phản công của lực lượng phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Seraki, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang đóng tại tỉnh Idlib của Syria, đã vi phạm lệnh ngừng bắn, can thiệp vào cuộc xung đột giữa phiến quân Syria và SAA, bằng cách pháo kích vào các vị trí đóng quân của SAA. Phía Syria tuyên bố rằng, với quân số và thiết bị quân sự ngày càng tăng ở tỉnh Idlib, không còn nghi ngờ gì nữa, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm bắt đầu nối lại các hoạt động quân sự tại tỉnh Idlib, trong nỗ lực nhằm kiểm soát lãnh thổ phía bắc Syria. Chuyên gia phân tích quân sự của Syria, Mohamed Bakri tin rằng, bất chấp thỏa thuận với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẽ leo thang bạo lực ở Syria. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định ngừng cung cấp vũ khí cho lực lượng phiến quân, nhằm chống lại Quân đội chính phủ Syria. Đồng thời, các nhóm vũ trang hoạt động ở miền bắc Syria không chỉ sẵn sàng đối đầu với Quân đội chính phủ Syria, mà còn quay súng tiêu diệt lẫn nhau. Chẳng hạn, ở Aleppo, hai nhóm vũ trang thân Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công lẫn nhau vì xung đột quyền lợi. Một số chuyên gia phân tích chính trị ở Trung Đông cho biết, mặc dù đã đạt được thỏa thuận với Nga, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn can thiệp vào cuộc xung đột giữa Chính phủ Syria với các phe nhóm nổi dậy; tiếp tục cung cấp vũ khí cho phiến quân, làm tình hình tại Syria ngày càng phức tạp. Về phía phiến quân, khi nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Thổ Nhĩ Kỳ, đã tích cực mở các cuộc tiến công vào phía lực lượng SAA; tuy nhiên mức độ đoàn kết giữa các phe nhóm nổi dậy không cao, mà thường xuyên xảy ra xung đột về lợi ích với nhau. Mối bất hòa giữa các phe nhóm cũng làm Thổ Nhĩ Kỳ đau đầu tìm cách hòa giải nhưng khó thành, khi lợi ích của các phe nhóm quá khác biệt; cụ thể gần đây, hai phe nhóm nổi dậy ở tỉnh Aleppo đã chiến đấu quyết liệt vì tranh chấp lãnh thổ, cuối cùng dẫn đến tình trạng huynh đệ tương tàn. Theo các nguồn tin từ Chính phủ Syria, tình hình ở Syria vẫn còn rất căng thẳng. Tại tỉnh Idlib, đã có nhiều cuộc đụng độ giữa phiến quân Syria và lực lượng chính phủ Syria trong ngày qua. Hiện nay, tất cả các bên lại đang tích cực chuẩn bị cho một cuộc xung đột mới, và rất có thể chiến sự tại Idlib lại bùng phát trong những ngày sắp tới. Video Khúc bi tráng của T90 tại chiến trường Syria - Nguồn: Phương Đông TV

