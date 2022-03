Lính Azov “bôi mỡ heo lên đạn” khiêu khích chiến binh Chechnya

Nói đến những chiến binh Chechnya, điều đầu tiên người ta nghĩ đến là khả năng chiến đấu và sự đáng sợ của lực lượng này, nhiều cư dân mạng trên mạng còn miêu tả đội quân này rằng: “Lính Chechnya đi ngang qua thì cỏ không thể mọc nổi”. Quân đội Chechnya là lực lượng vũ trang đến từ nước Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, những người lính này rất gan dạ và cực kỳ giỏi chiến đấu, nhà lãnh đạo Ramzan Kadyrov của Chechnya là người rất trung thành với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, quân Chechnya đã sẵn sàng thử sức, họ liên tục yêu cầu Tổng thống Putin cho phép đưa quân vào chiến trường Ukraine để tham chiến và Tổng thống Nga đã đồng ý. Những chiến binh Chechnya rất hào hứng và luôn sẵn sàng chiến đấu đối đầu với quân đội Ukraine. Giới bình luận cho rằng, một đội quân hiếu chiến và đáng sợ như vậy nhất định sẽ giúp quân đội Nga có thêm lợi thế và áp đảo trước quân đội Ukraine. Một lý do quan trọng và thú vị mà luôn khiến quân Chechnya mong muốn tham chiến lần này đến từ sự khiêu khích của Tiểu đoàn Azov. Tiểu đoàn Azov thuộc Vệ binh quốc gia Ukraine, khả năng chiến đấu của lực lượng này cũng rất đáng nể, nhưng danh tiếng của lực lượng này luôn bị thế giới bên ngoài chỉ trích, lên án. Khi có tin quân Chechnya tiến vào tham chiến tại chiến trường Ukraine, một số phương tiện truyền thông đã chia sẻ những hình ảnh binh lính của Tiểu đoàn Azov đang bôi mỡ heo lên đạn và một số người có thể thắc mắc tại sao Tiểu đoàn Azov lại làm như vậy? Nguyên nhân của lý do trên là do phần lớn quân Chechnya sùng bái đạo Hồi và heo là loài vật cấm kỵ đối với những người theo tôn giáo này. Vì vậy những chiến binh của Tiểu đoàn Azov rõ ràng là đang muốn kích động đánh vào niềm tin của quân Chechnya. Hành động khiêu khích tôn giáo này cũng đã thành công khơi dậy sự tức giận của quân Chechnya, sau khi đội quân này tuyên bố tham chiến. Chính vì vậy, trên nhiều phương tiện truyền thông cũng đang đồn đoán rằng hai đội quân đáng sợ này khi gặp nhau, ai sẽ xuất sắc hơn? Đánh giá về uy tín của quân đội, mặc dù tiểu đoàn Azov và quân Chechnya rất "hung dữ", nhưng quân Chechnya được cho là có trách nhiệm hơn. Sau khi tuyên bố tham chiến, quân Chechnya nói rằng họ sẽ chỉ trừng phạt những "kẻ tội đồ" và đối xử tốt với người dân Ukraine, ngược lại thì hành vi bôi mỡ heo lên đạn của Tiểu đoàn Azov đã bị mọi người chỉ trích, do đây là hành động xúc phạm tôn giáo. Hơn nữa, xét về sức mạnh quân sự, tuy rằng thực lực của Tiểu đoàn Azov không nên xem thường, nhưng đối thủ Chechnya lại được nhiều chuyên gia đánh giá là mạnh hơn, nếu hai lực lượng này giao chiến thì thực lực của quân Chechnya sẽ nhỉnh hơn một chút so với Tiểu đoàn Azov. Sẽ có một cuộc chiến dữ dội giữa chiến binh Chechnya và Tiểu đoàn Azov, nhiều chuyên gia quân sự cho rằng hành động khiêu khích của Tiểu đoàn Azov đối với quân Chechnya là hoàn toàn không chuẩn mực, xúc phạm tới đức tin tôn giáo của những người theo đạo Hồi. Nguồn ảnh: BMDP.

