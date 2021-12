Nóng: Phát hiện máy bay bí mật nhất của Mỹ gần biên giới Nga

Một máy bay trinh sát điện tử thử nghiệm Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, theo nhiều nguồn tin khác nhau, không chỉ có thể thu thập thông tin về hoạt động của các hệ thống phòng không mà còn chế áp những hệ thống này, đã được nhìn thấy cách biên giới không phận Nga chưa đầy 60 km. Hiện vẫn chưa rõ mục đích xuất hiện của máy bay trinh sát quân sự Mỹ tại đây, tuy nhiên trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Mỹ đang căng thẳng tột độ, sự xuất hiện của một máy bay trinh sát điện tử đặc biệt này, làm dấy lên những lo ngại nhất định. Theo các chuyên gia, máy bay trinh sát điện tử thử nghiệm của quân đội Mỹ Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, có thể thu thập thông tin về hoạt động của hệ thống phòng không, trạm radar, tàu chiến của Nga…không chỉ vị trí, mà còn là tần số hoạt động của các loại vũ khí này. Theo phân tích của các chuyên gia, hiện tính năng kỹ chiến thuật và nhiệm vụ của loại máy bay trinh sát này chưa được tiết lộ; nhưng rất có thể nguy cơ Mỹ đang tìm cách can thiệp vào hoạt động của các hệ thống phòng thủ Nga. Mặc dù cho đến nay, chưa có bình luận chính thức nào về việc này. Trước đó loại máy bay trinh sát điện tử Bombardier Challenger 650 ARTEMIS đã thực hiện các chuyến bay trên Biển Đen; nhưng đây là lần đầu tiên, nó tiếp cận biên giới Nga ở khoảng cách gần như vậy. Trong khi đó trên mạng xã hội, vừa xuất hiện một đoàn tàu chở vũ khí hạng nặng của Quân đội Nga, tiếp tục di chuyển về phía biên giới Ukraine. Theo thông tin được cung cấp bởi kênh Telegram “Hunter's Notes”, trong 24 giờ qua, ít nhất bốn đoàn tàu chở nhiều thiết bị quân sự, bao gồm cả hạng nhẹ và hạng nặng của Nga, đã di chuyển về phía biên giới Ukraine. Theo thông tin được công bố bởi kênh Telegram “Hunter's Notes”, bốn đoàn tàu chạy về phía biên giới Ukraine trên chở nhiều trang bị như xe tăng T-72, xe chở quân bọc thép BTR-82A, pháo và máy kéo bánh xích... Đáng chú ý là ngoài việc chuyển quân trang, các đoàn tàu chở nhiều xe bọc thép cũng di chuyển về phía nước láng giềng Belarus. Như vậy không loại trừ khả năng các doanh trại quân sự dã chiến chứa xe bọc thép của Nga, cũng sẽ được hình thành dọc biên giới phía nam Belarus-Ukraine. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào về thông tin này. Cần lưu ý rằng căng thẳng ở biên giới Nga-Ukraine đã gia tăng đáng kể; hiện nay không chỉ Nga mà Ukraine cũng đang chuyển thiết bị quân sự tới biên giới, điều này cho thấy căng thẳng ở khu vực này gia tăng và cả hai bên quyết tâm cho một cuộc chiến mới. Còn theo truyền thông Ukraine, Thư ký của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine (NSDC) Oleksiy Danilov, đã phát biểu tại một cuộc họp báo sau chuyến thăm làm việc tới vùng Ivano-Frankivsk, hiện có 122.000 quân Nga được triển khai ở cách 200 km và 143.500 quân ở cách biên giới với Ukraine 400 km. Ông Danilov nhắc lại rằng, tình hình gần biên giới Nga chưa bao giờ yên ổn kể từ năm 2014, nhưng với sự lãnh đạo và điều hành của tổng thống cũng như giới lãnh đạo quân sự hàng đầu của đất nước, thì tình hình “trong tầm kiểm soát”. Ông Danilov cũng nhắc lại rằng, luật mới của Ukraine về quốc phòng toàn dân sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2022, sẽ giúp tăng cường khả năng quốc phòng của đất nước. Như Ukrinform đã đưa tin trước đó, Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) đã thông qua lần thứ hai toàn bộ Dự luật Tổng thống số 5557 “Về các nguyên tắc cơ bản của quốc phòng toàn dân”; Luật đã được 313 đại biểu Verkhovna Rada ủng hộ. Luật quốc phòng toàn dân của Ukraine nhằm xác định cơ sở pháp lý và tổ chức của cuộc kháng chiến toàn quốc, những điều cơ bản của quá trình chuẩn bị và tiến hành, cũng như nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng an ninh và quốc phòng đối với cuộc kháng chiến toàn quốc. Nguồn ảnh: QQ. Video do người dân quay về vũ khí hạng nặng của Nga đổ về biên giới Ukraine.

