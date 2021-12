Ukraine pháo kích vào Donbass, quân ly khai đánh trả quyết liệt

Các đơn vị pháo binh của Quân đội Ukraine đã bắt đầu một loạt trận tiến công mới vào lãnh thổ Donbass vào buổi sáng. Theo các nguồn tin địa phương, quân đội Ukraine đã sử dụng súng cối 120mm, tấn công vào các vị trí của dân quân DPR. Trong khi đó, pháo binh bên Ukraine đang thử nghiệm các chiến thuật chiến đấu mới; sau khi bắn cấp tập hàng chục viên đạn vào các vị trí của dân quân DPR trong vòng vài phút; sau đó thay đổi trận địa bắn, để ngăn chặn phía dân quân phản pháo. Theo thông tin từ truyền thông Nga, dẫn nguồn từ DPR; trong khoảng thời gian từ 08 giờ 36 phút đến 08 giờ 42 phút, đã có ít nhất 18 quả đạn pháo 120 ly đã được bắn từ trận địa ở khu vực dân cư Vodyanoe vào các vị trí của dân quân DPR. Còn trước đó, phía Ukraine đã tiến hành pháo kích từ một khẩu pháo hạng nặng 152 ly từ khu vực Avdiivka, sau đó các cuộc tấn công bắt đầu được thực hiện từ các hướng khác. Trong vài tuần qua, cường độ giao tranh ở Donbass đã giảm đi đáng kể, tuy nhiên theo phân tích của giới quan sát, có thể trong tương lai gần các cuộc đụng độ sẽ ngày càng khốc liệt hơn, khi Quân đội Ukraine đang tích cực di chuyển mặt trận về hướng đông, để có thể chiếm được nhiều khu dân cư khác của DPR. Trong khi đó, chuyên gia của tờ báo nổi tiếng Forbes (Mỹ) David Ex, đã để cập về “viễn cảnh ớn lạnh” của Ukraine, trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Liên bang Nga. David Ex viết: “Nếu Nga thực hiện mối đe dọa tiềm ẩn của mình và phát động cuộc chiến chống lại Ukraine, hãy mong đợi một mặt trận mới mở ra ... trên biển. Ảnh hưởng của các trận hải chiến có thể quyết định cục diện cuộc chiến, vì Nga đang nhanh chóng hiện đại hóa Hạm đội Biển Đen”. David nêu rõ rằng, Liên bang Nga đang tích cực đóng các tàu mới, tàu ngầm và trang bị tên lửa hành trình tiến công mặt đất Calibre, có khả năng bao phủ hàng nghìn km. “Năm 2014, Hạm đội Biển Đen không có đủ tên lửa để tấn công các mục tiêu mặt đất. Ngày nay, một phần ba số tàu trong hạm đội có khả năng phóng tên lửa Calibre”; David cho biết thêm. Đồng thời tác giả lưu ý rằng, tiềm lực của Ukraine trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công từ biển còn hạn chế. Ngay cả việc mua tên lửa chống hạm mới trên mặt đất và máy bay không người lái Bayraktar TB2 cũng không giúp ích được gì cho việc này. Trước đó, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC) Oleksiy Danilov nói rằng, Ukraine sở hữu nhiều “vũ khí” chống lại Nga; như tên lửa hành trình RK-360MTs (Hải Vương tinh) có thể đánh chìm mọi tàu chiến của Nga. Phản ứng lại phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu về việc có lính đánh thuê của nhà thầu tư nhân Mỹ tại Donbass, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, không có lính đánh thuê nào của Mỹ xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine, để huấn luyện cho quân nhân Ukraine. Trước đó vào ngày 21/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu nói rằng, các công ty quân sự tư nhân của Mỹ đang giúp Quân đội Ukraine chuẩn bị một vụ khiêu khích, với việc sử dụng vũ khí hóa học ở khu vực Donetsk. Bộ trưởng Shoigu chỉ rõ rằng, các “thành phần hóa học không xác định” đã được chuyển đến các thành phố Avdeevka và Krasny Liman để khiêu khích. Theo điều tra của phía Nga, có khoảng 120 nhân viên của các công ty lính đánh thuê Mỹ, chuẩn bị huấn luyện cho lực lượng đặc nhiệm Ukraine đang đóng tại khu vực Donetsk, sử dụng vũ khí hóa học. Về vấn đề này, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin, đã kêu gọi cộng đồng thế giới ngăn chặn việc Kiev sử dụng vũ khí hóa học ở Donbass và ngăn Ukraine tiếp tục đưa quân đến đường giới tuyến và tiến hành đối thoại với lực lượng dân quân ly khai. Nguồn ảnh: Pinterest.

Các đơn vị pháo binh của Quân đội Ukraine đã bắt đầu một loạt trận tiến công mới vào lãnh thổ Donbass vào buổi sáng. Theo các nguồn tin địa phương, quân đội Ukraine đã sử dụng súng cối 120mm, tấn công vào các vị trí của dân quân DPR. Trong khi đó, pháo binh bên Ukraine đang thử nghiệm các chiến thuật chiến đấu mới; sau khi bắn cấp tập hàng chục viên đạn vào các vị trí của dân quân DPR trong vòng vài phút; sau đó thay đổi trận địa bắn, để ngăn chặn phía dân quân phản pháo. Theo thông tin từ truyền thông Nga, dẫn nguồn từ DPR; trong khoảng thời gian từ 08 giờ 36 phút đến 08 giờ 42 phút, đã có ít nhất 18 quả đạn pháo 120 ly đã được bắn từ trận địa ở khu vực dân cư Vodyanoe vào các vị trí của dân quân DPR. Còn trước đó, phía Ukraine đã tiến hành pháo kích từ một khẩu pháo hạng nặng 152 ly từ khu vực Avdiivka, sau đó các cuộc tấn công bắt đầu được thực hiện từ các hướng khác. Trong vài tuần qua, cường độ giao tranh ở Donbass đã giảm đi đáng kể, tuy nhiên theo phân tích của giới quan sát, có thể trong tương lai gần các cuộc đụng độ sẽ ngày càng khốc liệt hơn, khi Quân đội Ukraine đang tích cực di chuyển mặt trận về hướng đông, để có thể chiếm được nhiều khu dân cư khác của DPR. Trong khi đó, chuyên gia của tờ báo nổi tiếng Forbes (Mỹ) David Ex, đã để cập về “viễn cảnh ớn lạnh” của Ukraine, trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Liên bang Nga. David Ex viết: “Nếu Nga thực hiện mối đe dọa tiềm ẩn của mình và phát động cuộc chiến chống lại Ukraine , hãy mong đợi một mặt trận mới mở ra ... trên biển. Ảnh hưởng của các trận hải chiến có thể quyết định cục diện cuộc chiến, vì Nga đang nhanh chóng hiện đại hóa Hạm đội Biển Đen”. David nêu rõ rằng, Liên bang Nga đang tích cực đóng các tàu mới, tàu ngầm và trang bị tên lửa hành trình tiến công mặt đất Calibre, có khả năng bao phủ hàng nghìn km. “Năm 2014, Hạm đội Biển Đen không có đủ tên lửa để tấn công các mục tiêu mặt đất. Ngày nay, một phần ba số tàu trong hạm đội có khả năng phóng tên lửa Calibre”; David cho biết thêm. Đồng thời tác giả lưu ý rằng, tiềm lực của Ukraine trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công từ biển còn hạn chế. Ngay cả việc mua tên lửa chống hạm mới trên mặt đất và máy bay không người lái Bayraktar TB2 cũng không giúp ích được gì cho việc này. Trước đó, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC) Oleksiy Danilov nói rằng, Ukraine sở hữu nhiều “vũ khí” chống lại Nga; như tên lửa hành trình RK-360MTs (Hải Vương tinh) có thể đánh chìm mọi tàu chiến của Nga. Phản ứng lại phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu về việc có lính đánh thuê của nhà thầu tư nhân Mỹ tại Donbass, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, không có lính đánh thuê nào của Mỹ xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine, để huấn luyện cho quân nhân Ukraine. Trước đó vào ngày 21/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu nói rằng, các công ty quân sự tư nhân của Mỹ đang giúp Quân đội Ukraine chuẩn bị một vụ khiêu khích, với việc sử dụng vũ khí hóa học ở khu vực Donetsk. Bộ trưởng Shoigu chỉ rõ rằng, các “thành phần hóa học không xác định” đã được chuyển đến các thành phố Avdeevka và Krasny Liman để khiêu khích. Theo điều tra của phía Nga, có khoảng 120 nhân viên của các công ty lính đánh thuê Mỹ, chuẩn bị huấn luyện cho lực lượng đặc nhiệm Ukraine đang đóng tại khu vực Donetsk, sử dụng vũ khí hóa học. Về vấn đề này, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin, đã kêu gọi cộng đồng thế giới ngăn chặn việc Kiev sử dụng vũ khí hóa học ở Donbass và ngăn Ukraine tiếp tục đưa quân đến đường giới tuyến và tiến hành đối thoại với lực lượng dân quân ly khai. Nguồn ảnh: Pinterest.