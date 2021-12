Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết thông tin, hiện lính đánh thuê của một nhà thầu quân sự tư nhân của Mỹ, đã được phát hiện ở khu vực đường giới tuyến giáp Donbass. Có thông tin cho rằng, lính đánh thuê đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân quân và dân thường, để tiến hành các hoạt động tấn công theo nhiều hướng cùng một lúc và đánh chiếm các tuyến phòng thủ quan trọng nhất của dân quân nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR). Số lượng chính xác lính đánh thuê Mỹ triển khai đến Donbass không được nêu cụ thể, tuy nhiên đánh giá theo quy mô của các cuộc khiêu khích sắp tới, giới quan sát dự đoán có khoảng hơn một trăm lính đánh thuê. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết: “Một số xe tăng với các thành phần hóa học không xác định, đã được chuyển đến các thành phố Avdiivka và Krasny Liman để thực hiện các hành động khiêu khích”. Trước đó tại khu vực Avdiivka, người ta đã chú ý đến hoạt động đáng ngờ của quân đội Ukraine; nhưng trước đó, không có bằng chứng nào về sự hiện diện của các nhà thầu quân sự tư nhân (PMC) của Mỹ ở Donbas, nhưng đã phát hiện trên phần lãnh thổ Ukraine. Rõ ràng là lính đánh thuê Mỹ đang chuẩn bị một cuộc tấn công cho Lực lượng vũ trang Ukraine; đặc biệt là tại khu vực Avdiivka, quân đội Ukraine với hàng chục tổ hợp tên lửa Javelin ATGM đã được nhìn thấy. Các chuyên gia lưu ý rằng, rất có thể lính đánh thuê tư nhân của Mỹ, đang chuẩn bị sử dụng các chất độc hóa học tương đối an toàn; nếu không Nga sẽ chuẩn bị các cuộc tấn công vào lãnh thổ do Quân đội Ukraine kiểm soát. Việc Mỹ và NATO từ chối cung cấp cho Nga bất kỳ đảm bảo an ninh nào, đang buộc Nga phải thực hiện các biện pháp đối phó và sử dụng tiềm lực quân sự của mình, để buộc châu Âu đạt được một thỏa thuận. Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí phi sát thương để trấn áp NATO ở châu Âu; một trong những phương tiện hiệu quả nhất là sử dụng các hệ thống chế áp điện tử tầm xa, đó là các tổ hợp tác chiến điện tử Murmansk-BN và Krasukha-4. Hiện nay, Nga đang sở hữu một trong những hệ thống tác chiến điện tử có công suất mạnh nhất, dải tần chế áp rộng nhất và sẵn sàng bắt sử dụng những vũ khí này chống lại NATO, mà khối quân sự này hiện chưa có cách nào để phòng vệ. Những tổ hợp Murmansk-BN của Nga có khả năng gây nhiễu toàn bộ tín hiệu vô tuyến trên vùng lãnh thổ châu Âu, chặn các chuyến bay bình thường của máy bay quân sự, làm gián đoạn liên lạc giữa các tàu chiến NATO, v.v. Khi cần thiết, các hệ thống tác chiến điện tử của Nga có thể làm tê liệt thông tin liên lạc di động, thiết bị định vị toàn cầu, thông tin liên lạc vệ tinh,…toàn bộ phần đông, nam và bắc của châu Âu. Các nhà lãnh đạo Châu Âu đã biết điều này, nhưng hiện vẫn không thể chống lại Nga bằng bất cứ điều gì? Họ kêu gọi Nga hành động một cách có trách nhiệm, tránh xảy ra những tai nạn dân sự đáng tiếc. Cho đến nay, cả Mỹ và NATO đều không đáp ứng các yêu cầu của Nga về đảm bảo an ninh, đây rõ ràng là một vấn đề đáng lo ngại. Và trong trường hợp như vậy, Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí phi sát thương để trấn áp NATO ở châu Âu. Nguồn ảnh: Pinterest.

