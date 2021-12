Lo sợ chiến tranh với Nga, lính Ukraine tiếp tục đào ngũ hàng loạt

Căng thẳng ngày càng gia tăng trên biên giới giữa Ukraine và Nga, có khả năng dẫn đến một cuộc xung đột vũ trang toàn diện, buộc các nhà thầu và sĩ quan Ukraine phải rời khỏi Lực lượng vũ trang nước này ngay lập tức. Theo một số thông tin, chỉ trong vài tháng gần đây, số lượng binh lính và sĩ quan hợp đồng của các đơn vị Ukraine đã tăng gần 15%. Đồng thời nhiều binh lính và sĩ quan Ukraine sử dụng bất kỳ cách nào, để rời khỏi quân đội. Các lý do phổ biến là từ chối gia hạn hợp đồng phục vụ trong Lực lượng vũ trang Ukraine, hoặc thậm chí bằng việc thực hiện các loại hành vi sai trái, làm cái cớ khiến họ bị sa thải khỏi quân đội. Thông tin về việc binh lính Ukraine rời khỏi quân đội nước này, cũng đã được xác nhận bởi đại diện của Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng, nơi họ thường xuyên cử lực lượng trinh sát nắm tình hình của các đơn vị Ukraine, hiện đang áp sát đường giới tuyến. Ivan Filiponenko, phát ngôn viên của dân quân LPR cho biết: “Các quân nhân Ukraine thường từ chối gia hạn hợp đồng và làm mọi cách để họ bị bãi nhiệm nghĩa vụ quân sự. Liên quan đến tình hình hiện tại, chỉ huy Miền Đông đã ra lệnh cho các đơn vị bằng mọi cách, đảm bảo biên chế quân số 100%”. Cần lưu ý rằng, tình trạng thiếu hụt biên chế của các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine, bắt đầu được phát hiện thấy vào mùa xuân năm nay, khi căng thẳng nghiêm trọng đầu tiên trong vài năm qua xuất hiện ở khu vực Donbass. Trong khi Ukraine đang “ngóng chờ” sự ủng hộ của phương Tây, thì người đứng đầu Bộ Quốc phòng Anh Ben Wallace nói rằng, Quân đội Ukraine không thể trông chờ vào việc cung cấp hỗ trợ trực tiếp từ quân đội Anh. Theo ông Wallace, Kiev đã nhiều lần được London thông báo rằng, quân đội Anh sẽ không được điều đến Ukraine, kể cả trong trường hợp bắt đầu các cuộc chiến toàn diện với Nga, vì Ukraine không phải là thành viên NATO. “Thực tế là Ukraine không phải là thành viên NATO, vì vậy khó có khả năng một quốc gia nào trong Liên minh sẽ đưa quân đến Ukraine, để thách thức Nga ... Chúng tôi không được lừa dối mọi người về điều này, như chúng tôi đã làm”; ông Wallace nói. Tuy nhiên các chuyên gia chỉ ra rằng, trên thực tế là Anh đã chuyển khoảng 150 binh sĩ của họ đến Ukraine, như các thông tin trước đó. Điều này đặt ra một số câu hỏi về tính mâu thuẫn trong những tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Anh. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO tăng cao, gần đây các hành động khiêu khích thường xuyên do máy bay NATO tạo ra gần không phận Crimea gia tăng đột biến, điều này đã buộc Bộ Tổng tham mưu Nga phải chỉ đạo các đơn vị phòng không tại đây tiến hành các cuộc diễn tập. Một đặc điểm trong các cuộc diễn tập tại đây, đó là các mục tiêu là máy bay chiến đấu thật và các máy bay do thám nước ngoài của NATO, gần đây xuất hiện với tần xuất cao, gần bờ biển của Crimea mỗi ngày; trong đó các kíp chiến đấu sẽ thực hành phát hiện và tiêu diệt, bảo đảm sát thực tế chiến đấu. Tham gia các cuộc diễn tập thật là các hệ thống phòng không hiện đại S-400 của Nga, đã thực hành việc phát hiện và tiêu diệt máy bay trinh sát của NATO ngoài khơi Crimea. Có thông tin cho rằng, hiện nhiều máy bay quân sự nước ngoài, đang cố gắng đến gần biên giới Nga nhất có thể; nhưng thực tế cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ một máy bay quân sự nước ngoài nào, có thể xâm nhập không phận của Nga. Theo thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Nga, số máy bay quân sự nước ngoài đang cố gắng dùng các biện pháp ngụy trang, nhằm thoát khỏi các hệ thống phòng không của Nga; tuy nhiên bất chấp điều này, hệ thống phòng không của Nga đã làm tốt việc nhận dạng và theo dõi liên tục các máy bay quân sự nước ngoài. Trên đoạn phim được đưa trên truyền hình Nga, người xem có thể thấy công việc của các kíp trắc thủ của các đơn vị phòng không Nga phối hợp hiệp đồng nhịp nhàng; do vậy chắc chắn tình hình gần biên giới của Nga sẽ được kiểm soát hoàn toàn. Nguồn ảnh: Star. Video về lực lượng phòng không S-400 của Nga diễn tập tại Crimea.

