Xuất hiện khí tài “bất thường” của Quân đội Nga ở biên giới Ukraine

Sau khi xuất hiện thông tin về việc Quân đội Nga chuyển nhiều loại thiết bị quân sự đến khu vực doanh trại dã chiến ở gần Klintsy, thuộc khu vực biên giới Nga, Belarus và Ukraine, người ta mới biết rằng, có nhiều các thiết bị rất “bất thường” đã được vận chuyển đến đây. Theo những thông tin xuất hiện trong video, đó đều là những khí tài kỹ thuật công binh rất hiện đại. Tuy nhiên ngoài việc sử dụng nó ở biên giới với Ukraine, những khí tài này không thể được sử dụng ở bất kỳ nơi nào khác, kể cả trong các cuộc tập trận. Trong các đoạn video được người dân quay, người xem có thể thấy việc vận chuyển số khí tài đến khu vực doanh trại dã chiến của Quân đội Nga gần khu vực Klintsy, gồm nhiều xe công binh bắc cầu cơ giới TMM-3, máy xúc hạng nặng EOV-4421. Ngoài ra còn có phà tự hành bánh xích PTS-4, xe phá bom mìn tự hành UR-77 Meteorite, xe công binh công trình hạng nặng IMR-3M, chuyên dùng để phá chướng ngại vật được chế tạo dựa trên khung gầm xe tăng T-72A, v.v. Xét trên thực tế, các sông lớn ở khu vực này chỉ hiện diện ở biên giới với Belarus và Ukraine. Với việc tập trung một số lượng lớn khí tài công binh hiện đại, Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục khẳng định một số nghi vấn cho rằng, Nga đang có ý định chuẩn bị một cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Trước đó có một số thông tin cho rằng, tại khu vực doanh trại dã chiến của Quân đội Nga ở khu vực Klintsy, dự kiến bố trí tới 10 - 20 nghìn người; tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được nguồn tin chính thức xác nhận. Trong bối cảnh NATO đang tập trung nhiều vũ khí tại biên giới giáp Nga, giải thích về việc này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu: “Không có gì bí mật, khi NATO triển khai nhiều loại vũ khí khác nhau ở biên giới, việc này có thể gây ra mối đe dọa; như vậy sẽ đòi hỏi Nga phải thực hiện các bước thích hợp để cân bằng tình hình”. Tuyên bố từ Điện Kremlin được đưa ra, sau lời cảnh báo cùng ngày của các nhà ngoại giao Nga, cho biết nước này đang chờ câu trả lời cho các đề xuất đảm bảo an ninh của NATO với Nga. Bình luận về quan hệ Nga-Ukraine, ông Peskov lưu ý Điện Kremlin chưa nhận được bất kỳ đề xuất cụ thể nào từ Kiev liên quan đến cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Peskov cũng công bố, Điện Kremlin cũng sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của nước láng giềng Belarus. Ông Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng, điều này sẽ nhanh xảy ra, nếu Mỹ và NATO từ chối cung cấp cho Nga bất kỳ đảm bảo an ninh nào. Các chuyên gia lưu ý rằng việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Belarus có thể giảm thời gian tấn công hạt nhân vào NATO vài chục phút; nhưng loại vũ khí triển khai trên lãnh thổ Belarus có thể là tên lửa tầm trung và tầm ngắn. Những tên lửa tầm trung và tầm ngắn có mức chính xác cao, thời gian chuẩn bị phóng ngắn và đặc biệt là khó đánh chặn. Trước đó ít lâu đã có thông báo rằng, nếu không có sự đảm bảo an ninh nào được đưa ra từ Mỹ và NATO, Nga sẽ bắt đầu triển khai các tên lửa này ở khu vực châu Âu thuộc lãnh thổ Nga. Trước đó nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko đã tuyên bố rằng, ông sẵn sàng cấp cho Nga quyền triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình, để đáp lại mối đe dọa từ phương Tây. Tuy nhiên việc triển khai vũ khí hạt nhân của Nga tại Belarus cũng không phải dễ dàng, do tất cả các cơ sở hạt nhân hiện có trước đây mà Liên Xô sử dụng, hiện đều không sử dụng được; và việc xây dựng mới và cơ sở hạ tầng tương ứng có thể tiêu tốn vài trăm tỷ rúp. Video do người dân quay cảnh tàu vận tải các khí tài công binh và xe quân sự của Nga đang đổ về biên giới Ukraine.

