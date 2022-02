Nóng: Nổ lớn tại vị trí đóng quân của Quân đội Ukraine ở Donetsk

Cách đây vài giờ, cư dân Donetsk thông báo rằng, một vụ nổ mạnh đã xảy ra ngay tại khu vực lân cận thủ đô của DPR, do đó kính đã bị vỡ trong các tòa nhà dân cư. Ban đầu có thông tin cho rằng, đó là vụ nổ trực tiếp trên lãnh thổ của các nước cộng hòa Donetsk (DPR) tự xưng. Nhưng cùng lúc đó, các nguồn tin của Ukraine ngay lập tức thông báo vụ nổ là do cuộc tấn công vào vị trí đóng quân của Quân đội Ukraine bằng tên lửa chiến thuật Tochka. Theo thông tin chính thức từ phía Ukraine, đó là vụ tấn công của lực lượng dân quân ly khai, trúng vào vị trí đóng quân của Quân đội Ukraine tại Donbass; nhưng dư luận nghi ngờ vì lực lượng dân quân hiện không thể sở hữu loại vũ khí tiến công tầm xa như vậy. Các nguồn thông tin tình báo được tiết lộ cho biết, các đơn vị dân quân DPR và LPR đang tích cực xác định các vị trí đóng quân của phía Quân đội Ukraine ở Donbass, do lo ngại cuộc tấn công dự kiến từ Kiev có thể tiến hành vào tuần sau. Rất có khả năng, những vị trí đóng quân của Quân đội Ukraine gần khu vực đường chiến tuyến, có thể gây nguy hại, có thể bị dân quân chủ động tập kích, tiêu diệt; thực hiện chiến thuật “tiền phát chế nhân”. Nhưng theo phân tích của các chuyên gia, đánh giá sức mạnh của vụ nổ, thì cuộc tấn công từ DPR có thể sử dụng pháo hạng nặng 152mm chứ không phải là tên lửa chiến thuật Tochka như phía Ukraine thông báo. Còn theo người dân địa phương tại khu vực, chỉ có duy nhất xảy ra một vụ nổ. Hiện tại, không có bình luận chính thức nào từ Quân đội Ukraine về mức độ phá hủy, số người chết và bị thương cuộc tấn công của DPR. Nhưng thông tin chính thức từ Quân đội Ukraine, vụ nổ đã trúng vào vị trí đóng quân của Quân đội Ukraine. Còn cách đây vài giờ, người dân vùng Belgorod của Nga, đã quay được đoạn video cho thấy một lực lượng lớn thuộc Lữ đoàn cơ giới đặc biệt 141 mang tên Akhmat Kadyrov (nguyên Tổng thống của nước cộng hòa tự trị Chechnya thuộc Nga từ tháng 10/2003 đến tháng 5/2004), đang tiến về biên giới Ukraine. Theo thông tin, một đoàn xe lớn gồm các thiết bị quân sự đã được nhìn thấy trên lãnh thổ của vùng Belgorod, chỉ cách biên giới với Ukraine vài km; đây là Lữ đoàn Cơ giới Đặc biệt 141, mang tên Akhmat Kadyrov. Trên đoạn video được người dân đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy đoàn xe bao gồm xe bọc thép bánh hơi BTR-80, xe bọc thép Tigr và Ural-VV, cũng như nhiều thiết bị quân sự khác. Người xem có thể xác định các phương tiện bằng các ký hiệu thích hợp, mặc dù không có thông tin chính thức về việc chuyển các đơn vị theo hướng này. Các biểu tượng của Lữ đoàn Cơ giới Đặc biệt 141 được đặt theo tên của Akhmat Kadyrov, hay được gọi là Lữ đoàn Sever (Lữ đoàn phía Bắc), có thể nhìn thấy trên xe; nhưng có thông tin cho rằng, dấu hiệu nhận dạng trên các phương tiện đã được giấu kín. Nguồn tin cho biết: Lữ đoàn là một phần của Sư đoàn bộ binh cơ giới số 46 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga và được triển khai tại Grozny. Có thông tin cho rằng, đoạn video được quay gần làng Valuyki, cách biên giới Ukraine chỉ 10 km. Kênh WarLife Telegram đưa tin: “Một nhân chứng khẳng định đây chính là lực lượng Vệ binh Quốc gia của Nga. Theo quan sát hiện có khoảng 50 xe bồn chở nhiên liệu và xe tải có sơn số hiệu trong đoàn xe”. Theo một số nguồn tin độc lập, không loại trừ việc Lữ đoàn cơ giới đặc biệt 141 mang tên Akhmat Kadyrov, có thể được Quân đội Nga sử dụng để đảm bảo an ninh không chỉ ở biên giới, mà còn trên lãnh thổ của các nước cộng hòa tự xưng. Nguồn ảnh: Pinterest. Video do người dân quay Lữ đoàn cơ giới đặc biệt 141 mang tên Akhmat Kadyrov gần biên giới Ukraine.

