"Thêm dầu vào lửa": UAV Mỹ xâm nhập khu vực Nga tập trận

Bất chấp việc phía Nga tuyên bố đóng cửa các vùng biển trên khu vực Biển Đen và vùng biển ngoài khơi Crimea. Nhưng theo truyền thông Nga, Lầu Năm Góc đã hoàn toàn phớt lờ cảnh báo NOTAM và tiếp tục thực hiện các hành động trinh sát gần khu vực Nga tập trận. Phía Nga đã công bố một số sự cố được ghi nhận chỉ trong vài giờ qua và cho rằng, rất có khả năng Mỹ đang có ý định làm gián đoạn các cuộc tập trận của Hải quân Nga ở Biển Đen. Trong hình ảnh do truyền thông Nga công bố, người xem có thể thấy đường bay của chiếc máy bay không người lái trinh sát chiến lược không người lái RQ-4A Global Hawk của Mỹ. Chiếc thứ hai ban đầu hoạt động ở Donbass, sau đó nó tiến hành trinh sát ở biên giới với Belarus, và sau đó nó bắt đầu thực hiện chuyến bay do thám dọc theo bờ Biển Đen, hoàn toàn bỏ qua các khu vực được chỉ định cho các chuyến bay. Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu chuyến bay của UAV RQ-4A Global Hawk của Mỹ có tác động tiêu cực đến các cuộc tập trận của Hải quân Nga bắt đầu ở Biển Đen hay không, nhưng rõ ràng, các hành động trinh sát của Mỹ sẽ tiếp tục. Dù Nga đã thông báo trước về cuộc tập trận, nhưng Mỹ vẫn tiếp tục có những hành động khiêu khích, cụ thể là phía Nga tuyên bố ý định bắn đạn thật ở Biển Đen, đóng cửa một số khu vực trong khu vực để bảo đảm an toàn; tuy nhiên Mỹ hoàn toàn bị bỏ qua cảnh báo này. Rất có thể điều này không loại trừ khả năng, Nga sẽ sẵn sàng sử dụng các biện pháp đối phó điện tử và đưa máy bay chiến đấu lên để ngăn chặn việc tiếp cận trinh sát của máy bay Mỹ. Còn sáng 12/2, cuộc tập trận quân sự quy mô lớn của Hải quân Nga, đã bắt đầu trên khu vực Biển Đen, trong khuôn khổ các hoạt động “bảo vệ biên giới” Nga đang được thực hiện. Truyền thông Nga đã có thông tin về thành phần của các tàu chiến tham gia cuộc tập trận. Lực lượng tàu tiến công chính của cuộc diện tập là các tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường lớn nhất của Nga là 3 chiếc Varangian, Matxcova và Nguyên soái Ustinov. Các tàu khu trục nhẹ tham gia gồm 4 chiếc thuộc Đề án 11356 là Đô đốc Grigorovich, Đô đốc Makarov, Đô đốc Essen và Đô đốc Kasatonov. Những tàu chiến này có khả năng mang tên lửa chống hạm siêu thanh Zircon; ngoài ra còn có 2 tàu chống ngầm lớn là Đô đốc Tributs và Đô đốc Kulakov. Tham gia cuộc tập trận còn có các tàu đổ bộ lớn đó là Korolev, Minsk, Kaliningrad, Thợ mỏ Olenegorsky, George the Victorious, Pyotr Morgunov, Yamal, Azov, Caesar Kunikov, Novocherkassk, Nikolai Filchenkov, Saratov, Orsk; cùng một tàu trinh sát hạng trung: Vasily Tatishchev. Còn vào tối 12/2, Hải quân Mỹ thông báo điều động khẩn cấp tới vùng biển giáp biên giới Nga 4 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke cùng một lúc, mỗi chiếc tàu này được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis; mỗi tàu được trang bị 90 tên lửa hành trình Tomahawk. Theo truyền thông Nga, các tàu khu trục tên lửa USS The Sullivans, USS Gonzalez, USS Donald Cook và USS Mitscher hiện đã tiến về phía biên giới Nga. Theo thông tin sơ bộ, cả 4 tàu khu trục tên lửa của Mỹ đều đang hướng đến Biển Địa Trung Hải. Theo một số nguồn thông tin không chính thức, một phần của các tàu tên lửa trên của Mỹ sẽ được triển khai ở Biển Adriatic, và một phần ở lối vào Biển Đen. Điều này cho thấy Mỹ đang xem xét nghiêm túc khả năng thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa về hướng Nga. Đồng thời, các chuyên gia chú ý đến việc Nga đã bắt đầu chuyển 3 tàu tuần dương tên lửa của mình tới vùng biển Địa Trung Hải và sức mạnh của tàu này, vượt xa khả năng của các tàu khu trục tên lửa Mỹ. Với trang bị như vậy, cho phép Nga có thể cân bằng lực lượng với 4 tàu chiến của Mỹ trong khu vực. Chưa kể đến thực tế là hiện tại có ít nhất hai tàu ngầm của Nga thuộc lớp Kilo đang hoạt động trong khu vực và hiện đang được triển khai tại căn cứ Hải quân Nga ở Tartus, Syria. Nguồn ảnh: Yand.

