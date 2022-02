ICSI cảnh báo về tình hình Ukraine: Chiến tranh là không thể tránh khỏi

Mức độ đe dọa “Đỏ +” được cảnh báo gần đây ở Ukraine, đã được Trung tâm Tình báo Chiến lược Quốc tế (ICSI) đổi thành “Đen”. Điều này có nghĩa là không thể tránh khỏi một cuộc xung đột vũ trang trong khu vực. Sự thay đổi tình trạng nguy hiểm xảy ra, sau khi một số quốc gia trên thế giới xác định ngay các yếu tố chỉ ra rằng, một cuộc xung đột vũ trang trong khu vực, sẽ có khả năng sẽ bắt đầu vào tuần tới. Vào sáng 12/02, việc sơ tán các nhà ngoại giao nước ngoài khỏi Ukraine đã bắt đầu, khi các cơ quan tình báo lớn của thế giới như CIA (Mỹ), MI5 (Anh), Mossat (Israel) đều đưa ra cảnh báo chiến tranh, có thể bùng phát vào tuần tới. Đồng thời, các chuyên gia phân tích chú ý đến thực tế đó là, ngay cả khi quân đội Nga đã ở biên giới Ukraine trong 2,5 tháng quan, cũng chỉ với mục đích nhằm kiềm chế những “đầu nóng” của Ukraine, để không phát động cuộc tấn công vào các nước cộng hòa ly khai tại Donbass. Các hoạt động hiện tại của Quân đội Ukraine cho thấy rằng, rất có khả năng một cuộc xung đột vũ trang trong khu vực sẽ bắt đầu, do chính hành động của Kiev. Trong khi phương Tây làm “nghiêm trọng” thêm tình hình hiện tại, khi họ biết rõ rằng, cuộc chiến có bắt đầu hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của Ukraine. Tình hình hiện tại trong khu vực, đã dẫn đến thực tế là nhiều hãng hàng không đã từ chối bay qua khu vực phía đông của Ukraine, mặc dù cho đến nay, họ vẫn chưa có quyết định bay qua không phận của các quốc gia khác. Cần lưu ý rằng trong tuần qua, Lực lượng vũ trang Ukraine đã triển khai thêm khoảng 10.000 quân nhân, một số lượng lớn pháo binh, xe tăng, xe bọc thép, xe rà phá mìn và một số hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 đến Donbass. Còn vào ngày 11/2, Hãng thông tấn Der Spiegel của Đức đưa tin, Nga đang có kế hoạch tấn công Ukraine vào thứ Tư tuần tới (tức ngày 16/2). Dẫn lời hãng tin Đức, Daily Mail cho biết, cảnh báo này xuất phát từ các cuộc họp giao ban bí mật của tình báo Mỹ với các đồng minh NATO. Theo Daily Mail, tờ báo Đức đã vạch ra các tuyến đường chi tiết mà các đơn vị quân đội Nga có thể tiến vào Ukraine, khi Nga đã triển khai hơn 100.000 quân cùng thiết bị quân sự dọc theo biên giới với Ukraine trong vài tháng qua. Còn sau khi Quân đội Ukraine triển khai các tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M1, S-125 và S-300 ở Donbass, theo đánh giá của các chuyên gia quân sự Nga, những vũ khí này của Ukraine, có thể đe dọa các máy bay dân sự của Nga. Thông tin về việc này do Thiếu tướng cơ quan An ninh Nga (FSB) Alexander Mikhailov công bố; ông lưu ý rằng nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào máy bay dân sự Nga là rất cao, đặc biệt là do các hành lang trên không nằm sát biên giới Ukraine. Mikhailov phát biểu: “Bất kỳ loại vũ khí phòng không nào cũng là mối đe dọa nguy hiểm với các loại máy bay dân dụng, vì những máy bay này không có các thiết bị cảnh báo cũng như có thể chống lại các tên lửa này. Và câu hỏi không chỉ là vũ khí này có tính năng kỹ thuật nào, mà còn là ai đang ngồi sau bảng điều khiển. Và trong rất nhiều trường hợp, có thể họ có những hành động vượt quá giới hạn; điều này khiến tôi lo lắng”; hết lời dẫn. Hiện tại với tầm hoạt động của các hệ thống tên lửa phòng không Ukraine đặt tại Donbass, máy bay dân sự Nga bay gần biên giới Ukraine thực sự có thể tấn công. Có thể chỉ huy Quân đội Ukraine sẽ không có những hành động hoặc ra nhữn mệnh lệnh bắn vào máy bay dân dụng. Nhưng điều đáng lo ngại là tại Donbass, có hàng trăm lính đánh thuê, dân quân và cực đoan có thể phá hủy máy bay chở khách; nếu những vũ khí trên nằm trong tay họ. Nguồn ảnh: Pinterest.

