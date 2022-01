Nóng: Nga triển khai một trung đoàn Su-34 tới gần biên giới Ukraine

Kể từ đầu năm nay, một trung đoàn máy bay tiêm kích bom Su-34 (24 chiếc) của Không quân Nga, đã có mặt tại căn cứ không quân Baltimore (vùng Voronezh) của Nga, làm nhiệm vụ trực chiến. Căn cứ không quân Baltimore nằm cách biên giới Ukraine 180 km, cho phép Không quân Nga nhanh chóng tiêu diệt lực lượng đối phương, trong trường hợp bị đối phương tấn công vào biên giới Nga; hoặc trong trường hợp hỗ trợ lực lượng dân quân, tấn công Quân đội Ukraine ở Donbass. Theo các hình ảnh vệ tinh được công bố vào ngày 15/1, tính đến đầu năm nay, đã có từ 22 đến 24 máy bay tiêm kích bom Su-34 đóng tại Căn cứ Không quân Baltimore; tương đương với một trung đoàn không quân chiến thuật của Quân đội Nga hiện nay. Với khả năng và số lượng của các máy bay chiến đấu Su-34 này là quá đủ, để không chỉ đẩy lùi bất kỳ cuộc tấn công nào theo hướng này, mà còn tiêu diệt các lực lượng lớn của đối phương. Thông báo của Quân đội Nga cho biết: Căn cứ không quân Baltimore được trang bị đầy đủ hai phi đội tiêm kích bom Su-34; có nhiệm vụ bảo vệ một phần lớn biên giới, không chỉ với Ukraine, mà còn với nước láng giềng Belarus; đồng thời cho phép hỗ trợ, trong trường hợp có sự xâm lược nhỏ nhất từ phương Tây. Không chỉ phòng ngừa và răn đe phía Ukraine, việc Nga triển khai một trung đoàn máy bay chiến đấu Su-34 ở hướng Tây, có thể là một phản ứng quân sự khá cứng rắn đối với NATO, khi cuộc đàm phán về an ninh với NATO thất bại. Trong khi đó, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Nga cũng không loại trừ việc triển khai vũ khí tấn công của mình trên lãnh thổ Ukraine. Lý do giải thích cho hành động này của Nga, theo ông Dmitry Peskov, đó chính là do các hành động của NATO, vì Liên minh đã không thể đảm bảo tiến hành các cuộc đàm phán và đã thực sự phá hoại chúng. Vậy việc triển khai vũ khí tấn công của Nga trên lãnh thổ Ukraine có ngụ ý gì? Vấn đề này không được nêu rõ, nhưng nhiều khả năng ông Dmitry Peskov muốn triển khai quân đội Nga ở Donbass. Mặc dù thư ký báo chí của Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, tất cả các lập luận về cuộc tấn công được cho là của Nga vào Ukraine là sai; mặc dù phía Nga công bố sẽ bảo vệ công dân Nga trong vùng lãnh thổ nước cộng hòa Donetsk (DNR) và Lugansk (LNR) tự xưng. Trong một hành động trước đó, Nga đã đưa ít nhất khoảng một lữ đoàn tên lửa đạn đạo tấn công mặt đất Iskander về biên giới Ukraine; số lượng này khá đủ, để đối đầu trước mắt với các lực lượng của NATO và Quân đội Ukraine nếu có những phiêu lưu về quân sự. Còn để đề phòng các đòn tấn công của NATO từ hướng nam, tính đến ngày 15/1/2022, lực lượng Hải quân Nga trong vùng biển Địa Trung Hải là 3 tàu ngầm và 6 tàu chiến; sắp tới sẽ tăng lên 7 tàu chiến. Hiện tại tàu đổ bộ cỡ lớn Orsk đã tiến về phía căn cứ của Hải quân Tartus của Nga ở Syria; theo thông tin, lực lượng tàu ngầm của Hải quân Nga ở Biển Địa Trung Hải bao gồm ba tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo là Rostov-on-Don, Krasnodar và Novorossiysk. Đội tàu chiến mặt nước bao gồm tàu khu trục Đô đốc Grigorovich; tàu tên lửa tiến công nhanh Vyshny Volochyok; tàu tuần tra Dmitry Rogachev; tàu quét mìn Phó đô đốc Zakharyin. Ngoài ra, tàu đổ bộ cỡ lớn Caesar Kunikov cũng như tàu chở dầu cỡ nhỏ Phó Đô đốc Paromov hiện đang hiện diện ở Biển Địa Trung Hải. Khả năng của các tàu chiến và tàu ngầm này của Hải quân Nga, đủ để kiểm soát hoàn toàn phía đông Địa Trung Hải và hỗ trợ cho quân đội Nga ở Syria. Theo một số thông tin, trong tương lai gần Nga có thể tăng biên chế Hải quân ở Địa Trung Hải lên 7 tàu chiến. Nguồn ảnh: Foxt. Video do do người dân quay lại về đoàn tàu chở tên lửa đạn đạo Iskander của Nga đến biên giới Ukraine. Nguồn: Telegram.

