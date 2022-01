Ba lữ đoàn Iskander-M của Nga có thể đe doạ 40.000 quân NATO

Việc NATO đe dọa chuyển 40.000 quân tới Ukraine, buộc Nga phải sử dụng số lượng lớn tên lửa đạn đạo chiến thuật (OTRK) Iskander-M, để làm vũ khí răn đe đối với khối quân sự này. Ba lữ đoàn trang bị loại tên lửa Iskander, sẽ là khá đủ để đánh bại quân đội đối phương với số lượng tương đối lớn, trong trường hợp có mối đe dọa đối với quân đội Nga, chỉ trong vòng một giờ. Nếu tính các đơn vị trang bị loại tên lửa đạn đạo Iskander từ trước và các trận địa đã chuẩn bị sẵn, một cuộc tấn công ồ ạt nhằm vào các nhóm đơn vị chiến đấu của NATO, có thể được thực hiện chỉ trong vòng một giờ, nếu cuộc chiến xảy ra. Việc NATO từ chối đảm bảo an ninh cho Nga và những lời đe dọa gần đây về việc triển khai 40.000 quân tới biên giới Nga; với loại tên lửa đạn đạo Iskander, cho phép phía Nga nhanh chóng phản ứng trước các cuộc tấn công như vậy. Nếu NATO đưa quân tới biên giới Nga, một lữ đoàn với 12 bệ phóng di động các tổ hợp Iskander-M, sẽ là khá đủ để bao phủ các khu vực triển khai lực lượng chính của NATO, với các cuộc tấn công chính xác và sự hủy diệt cao. Theo các chuyên gia Nga, việc sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M của Quân đội Nga ở Syria, đã chứng tỏ tính hiệu quả cao của loại vũ khí này; đặc biệt là các mục tiêu tập trung sinh lực của đối phương. Với khả năng của Quân đội Nga ở biên giới phía Tây nước này, với quân số 40.000 của NATO, không có gì đáng để đe dọa Nga; thậm chí có thể bị tiêu diệt hoàn toàn trong vòng nửa giờ. Theo thông tin mới nhất, cách đây vài ngày, có ít nhất một lữ đoàn tên lửa đạn đạo Iskander đã tiến về phía biên giới Ukraine; việc này cho thấy, Nga đang xem xét nghiêm túc kế hoạch tấn công phủ đầu nhằm vào lực lượng NATO. Gần đây, cư dân mạng Nga cũng đã đăng tải đoạn video cho thấy, một đoàn tàu dài vận chuyển các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander, được cho là hướng tới biên giới Ukraine. Một đoạn video ngắn nhưng có thể nói lên một thực tế rằng, có thể đó là một lữ đoàn tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Trên đoàn tàu, không chỉ các bệ phóng di động, mà còn cả các phương tiện hỗ trợ v.v., đều được quay trên video. Trên đoạn video, người xem có thể thấy quá trình vận chuyển hệ thống tên lửa tác chiến - chiến thuật Iskander trên các toa tàu. Ngoài các bệ phóng di động được phủ bằng bạt, còn có các xe điều khiển chiến đấu 9S522 và xe hỗ trợ 9T248. Vẫn chưa rõ điểm đến cuối cùng của đoàn tàu; nhưng so sánh với ngày đoạn video này được đăng tải, các tổ hợp Iskander có thể đã nằm trong khu vực của một trong nhiều doanh trại quân sự, ở biên giới Nga-Ukraine. Trước đó, phía Nga đã thông báo ý định bảo bảo vệ công dân Nga tại Donbass trong trường hợp bị Quân đội Ukraine tấn công. Điều này không loại trừ khả năng những vũ khí như vậy, đang được tăng cường trên hướng biên giới phía Tây; mục đích để sẵn sàng chống lại cuộc phiêu lưu quân sự của Kiev. Trong khi đó trên biển Địa Trung Hải, chiếc tàu ngầm diesel-điện Novorossiysk của Nga, được trang bị tên lửa hành trình Calibre, đã khiến chỉ huy Hải quân Mỹ sợ hãi đến mức, quyết định giữ bí mật tàu sân bay Harry Truman, trong vùng biển của Biển Adriatic; nơi tàu ngầm Nga có thể đi vào, nhưng không thể phát hiện được tàu sân bay. Theo truyền thông Nga, tàu sân bay Harry Truman của Mỹ, đã rời vùng biển Adriatic cách đây vài giờ, tiến về biển Địa Trung Hải. Dựa trên thông tin về vị trí cuối cùng của tàu sân bay ở Địa Trung Hải, tàu sân bay Mỹ chỉ ở ngoài khơi Italy trong vài ngày. Theo tờ Falando de Defesa, Hải quân Mỹ đã triển khai tàu sân bay USS Harry S. Truman và nhóm tác chiến của nó ở Biển Adriatic, chỉ cách Ukraine 800 km, nhưng nằm trong tầm bắn của một số tên lửa của Nga. Rất có thể, sự xuất hiện của tàu sân bay của Mỹ ở Biển Adriatic, là một nỗ lực để lẩn trốn. Còn tàu ngầm Novorossiysk của Nga, đã mất dấu trước các phương tiện săn ngầm của NATO trong ít nhất 10 ngày qua. Hiện tại, vị trí thực sự của tàu ngầm Nga vẫn chưa được xác định; nhưng theo hình ảnh vệ tinh mới nhất, không có tàu ngầm nào của Nga xuất hiện tại căn cứ Hải quân Nga ở Syria. Video do người đi đường Nga, quay đoàn tàu vận chuyển những hệ thống tên lửa Iskander đến biên giới Ukraine, đưa lên mạng xã hội Tiktok.

