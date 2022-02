Nóng: Nga tiêu diệt xe bọc thép của Ukraine đột nhập biên giới

Quân đội Nga đã nổ súng và tiêu diệt tốp trinh sát đột nhập của Quân đội Ukraine, đang cố gắng tiến qua biên giới Nga. Trong trận chiến sau đó, quân đội Ukraine đã điều hai xe chiến đấu bộ binh làm lực lượng tiếp viện, nổ súng vào quân đội Nga. Tuy nhiên lực lượng Quân đội Ukraine ngay lập tức bị tiêu diệt, bởi những đòn trả đũa từ phía Nga. Hậu quả của cuộc tấn công của phía Nga, đã làm 5 binh lính của Ukraine đã bị tiêu diệt; ngoài ra có nguồn tin cho rằng, ngoài nhóm đột nhập, tổ lái xe bọc thép chiến đấu cũng bị tiêu diệt. Một nguồn tin từ hãng tin Nga RIA Novosti cho biết: “Kết quả của cuộc đụng độ, đã làm 5 binh sĩ Ukraine vi phạm biên giới Liên bang Nga với mục đích phá hoại và trinh sát đã bị tiêu diệt; phía Nga không có trường hợp nào bị thương vong”. Cho đến nay, không có xác nhận chính thức về thông tin này, trong khi thông tin cũng không được bình luận ở Kiev. Tuy nhiên vào sáng qua, quân đội Ukraine đã pháo kích vào các vị trí của lực lượng biên phòng Nga, mặc dù không có thương vong. Theo truyền thông Nga, Quân đội Ukraine tiếp tục gây ra mối đe dọa đối với Nga và tấn công vào lãnh thổ Nga bằng pháo binh. Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), kết quả cuộc tấn công mới của quân đội Ukraine, đã phá hủy hoàn toàn một chốt biên phòng ở vùng Rostov. Theo các chuyên gia, quả đạn được bắn đi từ vị trí cách biên giới Ukraine - Nga khoảng 7 km. Đồng thời, có thông tin cho rằng cuộc tấn công có thể là do không cố ý; vì cách biên giới Nga chưa đầy một km, nơi đây đang diễn ra một trận chiến ác liệt giữa Quân đội Ukraine và dân quân DPR. Phía Nga cho rằng, đây không phải là hành động gây hấn đầu tiên của Quân đội Ukraine, nếu sự việc tiếp diễn, Nga có thể bắt đầu sử dụng hỏa lực để chế áp các trận địa pháo của Ukraine, có thể gây nguy hại cho sự an toàn lãnh thổ của Nga. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Ukraine đã bác bỏ tuyên bố FSB về vụ pháo kích được cho là nhằm vào trạm kiểm soát biên giới của Nga ở khu vực Rostov; cho đây là một hành động khiêu khích hoàn toàn. Vị trí chính xác của vụ việc vẫn chưa được xác định, ngoại trừ tuyên bố rằng nó cách biên giới Nga-Ukraine trong khu vực Rostov 150 m. Bộ Nội vụ Ukraine cho biết thêm, khu vực Rostov giáp với cả phần lãnh thổ do chính quyền Ukraine kiểm soát trong khu vực tỉnh Luhansk và phần biên giới không do chính phủ Ukraine kiểm soát (phần các nước cộng hòa ly khai), dài hơn 400 km. Bộ Nội vụ Ukraine cũng nhấn mạnh rằng, lực lượng biên phòng Ukraine không nhận được thông tin nào từ phía Nga, về bất kỳ sự cố nào ở khu vực biên giới. Ngoài ra, Văn phòng báo chí của Quân đội Ukraine tại Miền Đông đã đưa lên Facebook chốt kiểm soát, được hiển thị trong các bức ảnh và video được các phương tiện truyền thông tuyên truyền của Nga; trông giống một “phòng tiện ích” hơn là một chốt kiểm soát biên giới. Ngoài ra, các đơn vị pháo binh của Quân đội Ukraine đóng quân tại các khu vực trên, với các tính năng kỹ thuật của các hệ thống pháo hiện có trong lực lượng Quân đội Ukraine, chúng sẽ không có khả năng bắn trúng “phòng tiện ích” nói trên. Văn phòng báo chí của Quân đội Ukraine tại Miền Đông (JFO) cũng nhấn mạnh rằng, các đơn vị Quân đội Ukraine vẫn giữ nguyên vị trí của mình, tuân thủ các thỏa thuận Minsk, không thực hiện bất kỳ hành động tấn công nào. Trang Ukrinform của Ukraine cũng đã đưa tin, vào ngày 18/2, các nhà lãnh đạo của các nước cộng hòa tự xưng, đã thông báo về việc sơ tán cư dân của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tới vùng Rostov của Nga, vì những gì họ cho là một cuộc tấn công của Quân đội Ukraine. Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, Valeriy Zaluzhnyi đã phát biểu trước người dân các khu vực bị chiếm đóng ở Donetsk và Luhansk, nhấn mạnh rằng, Ukraine không tiến hành bất kỳ hoạt động tấn công nào ở miền đông nước này và kêu gọi không tin những lời tuyên truyền của Nga và lực lượng ly khai thân Nga. Nguồn ảnh: Foxt.

