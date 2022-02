500 máy bay chiến đấu Nga sẵn sàng tấn công nếu Ukraine động binh

Nga hiện có khoảng 500 máy bay chiến đấu, máy bay cường kích và máy bay ném bom trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở quân khu phía Tây và Nam; số máy bay này sẽ tấn công Quân đội Ukraine, trong trường hợp Ukraine tấn công vào các nước cộng hòa tự xưng ở Donbass. Mặc dù tình hình ở Miền Đông Ukraine đang cận kề nguy cấp, nhưng quân đội Ukraine vẫn chưa dám phát động một cuộc tấn công lớn nào; ngoài việc tiến hành pháo kích giữa hai bên và đưa lực lượng đặc biệt xâm nhập vào đối phương. Hiện lực lượng không quân của Nga tập trung gần biên giới với Ukraine, ngoài máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và máy bay cường kích, còn có rất nhiều trực thăng tấn công và đều ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. Trước hết số máy bay chiến đấu trên của Nga, sẽ là phương tiện “răn đe” những cái “đầu nóng” của Ukraine, nếu họ vượt qua “lằn ranh đỏ”. Trong trường hợp Quân đội Ukraine quyết tâm tấn công các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk, không quân Nga sẽ là lực lượng đầu tiên xuất kích. Tờ The Sun của Anh đưa tin: “500 máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, tương đương với 75% lực lượng vũ trang thông thường của quân đội Nga hiện nay” đã áp sát biên giới Ukraine. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng, việc sử dụng một số lượng lớn máy bay chiến đấu như vậy, trong một không phận hẹp là không cần thiết. Chuyên gia của tờ Topwar từ Nga thì cho rằng: “Nếu Nga thực sự có kế hoạch đẩy lùi Lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass, thì chỉ cần từ 40-50 máy bay chiến đấu, sẽ là quá đủ cho điều này; vì hiện tại, trang bị của lực lượng phòng không và Không quân Ukraine là tại khu vực là rất yếu”. Còn theo thông tin do các nhà phân tích phương Tây cung cấp, hiện có ít nhất là khoảng 300 trực thăng vũ trang, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom của Không quân Nga, đã được triển khai gần biên giới Ukraine. Ngoài ra có khoảng một trăm máy bay chiến đấu (chủ yếu là trực thăng vũ trang) của Không quân Nga, nằm trên lãnh thổ của nước láng giềng Belarus; trong khi phần còn lại của máy bay chiến đấu và trực thăng vũ trang nằm dọc theo các khu vực phía tây, nam và tây bắc của biên giới giữa Nga và Ukraine. Trên bản đồ được trình bày, người xem có thể thấy ngay những nơi tập trung lực lượng không quân của Nga. Theo những thông tin được công bố, 78 máy bay chiến đấu và trực thăng vũ trang, được triển khai trên lãnh thổ Belarus tại các sân bay Luninets, Baranovichi, Lida và Zyabrovka. Trong khi đó có khoảng một trăm máy bay chiến đấu và trực thăng vũ trang đang đóng trên bán đảo Crimea và hơn 150 máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay cường kích và máy bay tấn công đang tập trung dọc theo toàn bộ biên giới phía đông Ukraine (gồm các sân bay Millerovo, Valuyki, Belgorod). Theo các chuyên gia, sự xuất hiện của một số lượng lớn máy bay chiến đấu và trực thăng vũ trang gần biên giới Ukraine có liên quan đến sự bất ổn hoàn toàn của tình hình ở Donbass. Trong trường hợp có mối đe dọa đối với Nga, các lực lượng này có thể được kích hoạt ngay lập tức. Trong bối cảnh tình hình Miền Đông Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thì theo truyền thông Nga, đã phát hiện một máy bay chiến đấu F / A-18 của Mỹ, đã được phát hiện gần biên giới Ukraine (trên vùng trời Rumania) cùng với một máy bay tiếp dầu. Việc xuất hiện máy bay chiến đấu của Mỹ gần biên giới Ukraine, có khả năng đây là chiếc tiêm kích hạm xuất phát từ tàu sân bay Harry S. Truman hiện đang ở Địa Trung Hải. Bay cùng chiếc F/A-18 là một chiếc máy bay tiếp dầu trên không. Bất chấp những tuyên bố trước đó rằng, Washington không can thiệp vào căng thẳng giữa Nga và Ukraine, mà chỉ đóng vai trò quan sát viên. Nhưng qua các hành động của Mỹ như tích cực viện trợ vũ khí và huấn luyện cho Quân đội Ukraine, đưa máy bay trinh sát vào vùng trời Ukraine, cho thấy Mỹ không hề đứng ngoài cuộc. Đáng chú ý là trước đó Mỹ đã tuyên bố sẵn sàng sử dụng các máy bay chiến đấu của mình, xuất kích từ tàu sân bay USS Harry S. Truman, được bố trí “nằm vùng” tại Địa Trung Hải, để “hỗ trợ Ukraine” nếu cần thiết. Nguồn ảnh: Pinterest.

Nga hiện có khoảng 500 máy bay chiến đấu, máy bay cường kích và máy bay ném bom trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở quân khu phía Tây và Nam; số máy bay này sẽ tấn công Quân đội Ukraine, trong trường hợp Ukraine tấn công vào các nước cộng hòa tự xưng ở Donbass. Mặc dù tình hình ở Miền Đông Ukraine đang cận kề nguy cấp, nhưng quân đội Ukraine vẫn chưa dám phát động một cuộc tấn công lớn nào; ngoài việc tiến hành pháo kích giữa hai bên và đưa lực lượng đặc biệt xâm nhập vào đối phương. Hiện lực lượng không quân của Nga tập trung gần biên giới với Ukraine, ngoài máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và máy bay cường kích, còn có rất nhiều trực thăng tấn công và đều ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. Trước hết số máy bay chiến đấu trên của Nga, sẽ là phương tiện “răn đe” những cái “đầu nóng” của Ukraine, nếu họ vượt qua “lằn ranh đỏ”. Trong trường hợp Quân đội Ukraine quyết tâm tấn công các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk, không quân Nga sẽ là lực lượng đầu tiên xuất kích. Tờ The Sun của Anh đưa tin: “500 máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, tương đương với 75% lực lượng vũ trang thông thường của quân đội Nga hiện nay” đã áp sát biên giới Ukraine. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng, việc sử dụng một số lượng lớn máy bay chiến đấu như vậy, trong một không phận hẹp là không cần thiết. Chuyên gia của tờ Topwar từ Nga thì cho rằng: “Nếu Nga thực sự có kế hoạch đẩy lùi Lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass, thì chỉ cần từ 40-50 máy bay chiến đấu, sẽ là quá đủ cho điều này; vì hiện tại, trang bị của lực lượng phòng không và Không quân Ukraine là tại khu vực là rất yếu”. Còn theo thông tin do các nhà phân tích phương Tây cung cấp, hiện có ít nhất là khoảng 300 trực thăng vũ trang, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom của Không quân Nga, đã được triển khai gần biên giới Ukraine. Ngoài ra có khoảng một trăm máy bay chiến đấu (chủ yếu là trực thăng vũ trang) của Không quân Nga, nằm trên lãnh thổ của nước láng giềng Belarus; trong khi phần còn lại của máy bay chiến đấu và trực thăng vũ trang nằm dọc theo các khu vực phía tây, nam và tây bắc của biên giới giữa Nga và Ukraine. Trên bản đồ được trình bày, người xem có thể thấy ngay những nơi tập trung lực lượng không quân của Nga. Theo những thông tin được công bố, 78 máy bay chiến đấu và trực thăng vũ trang, được triển khai trên lãnh thổ Belarus tại các sân bay Luninets, Baranovichi, Lida và Zyabrovka. Trong khi đó có khoảng một trăm máy bay chiến đấu và trực thăng vũ trang đang đóng trên bán đảo Crimea và hơn 150 máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay cường kích và máy bay tấn công đang tập trung dọc theo toàn bộ biên giới phía đông Ukraine (gồm các sân bay Millerovo, Valuyki, Belgorod). Theo các chuyên gia, sự xuất hiện của một số lượng lớn máy bay chiến đấu và trực thăng vũ trang gần biên giới Ukraine có liên quan đến sự bất ổn hoàn toàn của tình hình ở Donbass. Trong trường hợp có mối đe dọa đối với Nga, các lực lượng này có thể được kích hoạt ngay lập tức. Trong bối cảnh tình hình Miền Đông Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thì theo truyền thông Nga, đã phát hiện một máy bay chiến đấu F / A-18 của Mỹ, đã được phát hiện gần biên giới Ukraine (trên vùng trời Rumania) cùng với một máy bay tiếp dầu. Việc xuất hiện máy bay chiến đấu của Mỹ gần biên giới Ukraine, có khả năng đây là chiếc tiêm kích hạm xuất phát từ tàu sân bay Harry S. Truman hiện đang ở Địa Trung Hải. Bay cùng chiếc F/A-18 là một chiếc máy bay tiếp dầu trên không. Bất chấp những tuyên bố trước đó rằng, Washington không can thiệp vào căng thẳng giữa Nga và Ukraine, mà chỉ đóng vai trò quan sát viên. Nhưng qua các hành động của Mỹ như tích cực viện trợ vũ khí và huấn luyện cho Quân đội Ukraine, đưa máy bay trinh sát vào vùng trời Ukraine, cho thấy Mỹ không hề đứng ngoài cuộc. Đáng chú ý là trước đó Mỹ đã tuyên bố sẵn sàng sử dụng các máy bay chiến đấu của mình, xuất kích từ tàu sân bay USS Harry S. Truman, được bố trí “nằm vùng” tại Địa Trung Hải, để “hỗ trợ Ukraine” nếu cần thiết. Nguồn ảnh: Pinterest.