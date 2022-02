Nóng: Đặc nhiệm Ukraine đột nhập vào Donetsk bị bao vây

Sáng ngày 20/1 vừa rồi tại Donetsk, một nhóm lính đặc nhiệm của Ukraine đã bị phát hiện, nhờ phản ứng nhanh chóng từ các đại diện của lực lượng dân quân, đã nhanh chóng bị bao vây tại một trong các quận của thành phố. Hiện tại, tốp lính đặc nhiệm của Quân đội Ukraine đang bị dân quân DPR bao vây và tấn công quyết liệt. Theo những thông tin mới nhất, ít nhất có hai dân quân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng bị thương và một binh sĩ thiệt mạng. Theo thông tin từ trang WarGonzo, dẫn nguồn từ Bộ An ninh Nhà nước của Cộng hòa tự xưng Donetsk cho biết, lực lượng xâm nhập của Quân đội Ukraine đang bị bao vây ở Donetsk; nhóm này có nhiệm vụ trinh sát và đang chuẩn bị cho nổ các trạm biến áp điện và các cơ sở hạ tầng khác. Người dân Donetsk cho biết, tại nơi mà nhóm trinh sát Ukraine đang bị bao vây, vũ khí hỏa lực cỡ lớn được sử dụng, đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn; điều này cho thấy thực tế có ít nhất một trong các bên sử dụng cả súng phóng lựu. Theo thông tin chưa được xác nhận, khả năng lực lượng xâm nhập của Quân đội Ukraine ít nhất là khoảng 12 người. Nhưng hiện tại, vẫn chưa biết chính xác bằng cách nào, mà lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã thâm nhập vào Donetsk. Điều này cho thấy lỗ hổng của lực lượng dân quân tại khu vực giới tuyến. Còn theo trang tin novostivl.ru, một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, đã tìm cách tấn công Donetsk (DPR), nhưng rút cuộc phải bỏ cuộc; do bị các hệ thống tên lửa phòng không của nước cộng hòa tự xưng Donetsk đánh trả quyết liệt. Chiếc máy bay này được cho là loại máy bay không người lái trinh sát và tấn công Bayraktar TB2, vì trong 3 ngày qua, các UAV này đã liên tục được sử dụng để tiến hành quan sát và sửa bắn cho hỏa lực pháo binh Ukraine. Novostivl.ru cho biết, UAV của Ukraine bị phòng không Nga phát hiện đầu tiên, sau đó thông tin được phía Nga cung cấp cho DPR. Ngay sau khi nhận được thông tin, phòng không DPR đã tìm kiếm, xác định mục tiêu và khai hỏa vào chiếc UAV này. Nhiều loạt đạn phòng không đã được dân quân bắn ra. Mặc dù không bắn hạ được chiếc UAV, do nó đang ở độ cao lớn; nhưng hỏa lực từ phòng không của Donetsk, đã khiến UAV Ukraine phải bỏ chạy. Các chuyên gia nhận định, để tiêu diệt được những UAV này, lực lượng dân quân DPR cần có các hệ thống phòng không hiện đại; trong khi hiện nay họ chưa được trang bị những vũ khí như vậy. Trong khi đó trên khu vực giới tuyến, xung đột giữa hai bên vẫn diễn ra quyết liệt; phía quân ly khai đánh trả dữ dội, phía Quân đội Ukraine thiệt hại nặng, buộc phải rút lui. Theo hãng tin Nga Sputnik, các lực lượng Ukraine đã pháo kích vào nhiều khu định cư ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk trong đêm 19/2 và tìm cách tấn công vào các vị trí của lực lượng dân quân Lugansk rạng sáng 20/2. Sputnik dẫn thông báo từ phía Lugansk cho biết: “Khoảng 5 giờ sáng ngày 20/2, lực lượng trực thuộc Lữ đoàn tấn công đường không số 79 của Ukraine, đã tìm cách tấn công vào các vị trí của dân quân ở khu định cư Pionerskoye, băng qua sông Seversky Donets. Song, họ đã hứng chịu nhiều thiệt hại và buộc phải rút lui”. Cuộc tấn công của phía Ukraine đã khiến ít nhất 5 ngôi nhà bị phá hủy và gây thương vong cho dân thường. Theo cập nhật mới nhất của Văn phòng DPR tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối thỏa thuận ngừng bắn (JCCC), các lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn tổng cộng 1.120 quả đạn về phía lãnh thổ Donetsk trong 24 giờ qua. Nguồn ảnh: Pinterest.

