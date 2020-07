Nóng: Cháy tàu đổ bộ tấn công, căn cứ Hải quân Mỹ náo loạn

Một phát ngôn viên của Hải quân Mỹ cho biết 17 thủy thủ và 4 thường dân đang cấp cứu sau vụ cháy nổ trên tàu USS Bonhomme Richard đang neo đậu tại tại Căn cứ Hải quân San Diego. Tờ New York Times của Mỹ đưa tin vụ cháy tàu đổ bộ tấn công xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 12/7 (giờ địa phương) tại cảng San Diego khi tàu USS Bonhomme Richard đang được bảo trì. Thời điểm vụ cháy xảy ra có khoảng 200 thủy thủ và sĩ quan đã ở trên tàu. Sau khi phát hiện có cháy nổ, số người này đã nhanh chóng được lệnh rời khỏi tàu ngay lập tức. Mike Raney - phát ngôn viên của Hải quân cho biết 17 thủy thủ và 4 thường dân đang được điều trị chấn thương sau vụ cháy nổ trên tàu USS Bonhomme Richard. Còn theo Sở Cứu hỏa thành phố San Diego, một số thủy thủ đang được điều trị do đa chấn thương tại hiện trường. Trong khi đó, theo thông tin từ hải quân Mỹ, 11 thủy thủ đã được chuyển đến bệnh viện do các chấn thương nhỏ. Các cảnh quay của đài CNN cho thấy khói dày cuồn cuộn bốc lên từ con tàu trong lúc các tàu cứu hỏa sử dụng pháo nước để cố gắng kiểm soát ngọn lửa. Hai tàu cùng cập cảng khác là USS Fitzgerald và USS Russell của Hải quân Mỹ đã được di chuyển đến vị trí khác sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Hiện căn cứ hải quân San Diego vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc này.USS Bonhomme Richard là tàu đổ bộ tấn công, chuyên triển khai và hỗ trợ cơ động các thành phần của lực lượng đổ bộ hải quân. Tàu này đã được biên chế cho căn cứ hải quân San Diego vào năm 2018, sau 6 năm đồn trú tại Nhật Bản. Người dân gần hiện trường vụ cháy tàu đổ bộ tấn công tranh thủ chụp ảnh. Nguồn ảnh: REUTERS Video Hỏa hoạn trên tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard của Hải quân Mỹ - Nguồn: NYPost

