"Nồi hầm" ở Bakhmut có quy mô lớn tới nhường nào?

Quân đội Ukraine có thể so sánh tình hình thực tế ở Bakhmut với “nồi hầm” Debaltsevovào năm 2015, nhưng ở quy mô lớn hơn nhiều. Denis Yaroslavsky, một chỉ huy của Quân đội Ukraine chiến đấu ở Bakhmut nói rằng, tình hình thành phố đã rất nguy cấp. Lúc này cần phải đưa ra quyết định “ngay lập tức” để rút quân đội Ukraine hoặc tiến hành cuộc phản công với các lực lượng chủ lực; bởi vì quân Ukraine tại Bakhmut hiện đang bị thiếu hậu cần, đạn dược và không còn nhiều cơ hội để giữ Bakhmut. Yaroslavsky phát biểu trên kênh truyền hình Espresso TV của Ukraine: “Không có hậu cần thì không có luân chuyển quân cũng như không có nguồn cung cấp vũ khí. Kẻ thù hiểu điều này và trước hết cố gắng cắt đứt hậu cần... Chúng tôi hiểu rằng, có thể sẽ có sự lặp lại của “nồi hầm” Debaltseve 8 năm về trước”. “Tình huống rơi vào thế nguy hiểm, khi các tuyến đường bị cắt và việc rút quân tự do có thể gây nguy hiểm cho toàn bộ đội hình. Một mối đe dọa nguy hiểm đặc biệt là “nút thắt cổ chai” của cái gọi là “nồi hầm” hiện chiều rộng không quá 4 km”; Yaroslavsky nhấn mạnh. Theo thông tin, đến nay có tới 7 nghìn quân Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đã rời khỏi lãnh thổ Bakhmut do mối đe dọa bị bao vây; tuy nhiên, vẫn còn khoảng 10 nghìn người nữa vẫn đang ở trong thành phố, nơi giao tranh đã gia tăng trong ba ngày qua; đặc biệt là khu vực tây nam của thành phố. Đến chiều ngày 13/3, lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga đã bắt đầu cuộc tấn công vào khu phức hợp ngầm của nhà máy gia công kim loại Artemovsky (AZOM) ở Bakhmut, nơi Tổng thống Ukraine đã bí mật đến thăm và động viên binh lính Ukraine chiến đấu cách đây không lâu. Hiện tại, việc chiến đấu trong phần công trình ngầm của nhà máy AZOM rất khó khăn, do độ sâu của tổ hợp dưới lòng đất là khoảng 350 mét; vì vậy, không cho phép lực lượng tiến công sử dụng pháo và súng phóng lựu, do có nguy cơ gây sụp đổ của khu phức hợp ngầm. Tuy nhiên, hai nguồn thạo tin đã ngay lập tức xác nhận thực tế rằng, các đơn vị lính đánh thuê Wagner đã tiến được khá xa; mặc dù các đơn vị Ukraine có mặt ở AZOM, nhưng với số lượng rất nhỏ. Tuy nhiên, việc “dọn dẹp” sạch khu phức hợp dưới lòng đất có thể kéo dài rất lâu, nhưng lực lượng Wagner không thể bỏ dở; vì các đường hầm của doanh nghiệp này kết nối với các khu vực khác trong thành phố và có thể dẫn đến một cuộc phản công bất ngờ từ quân đội Ukraine. Hiện tại các đơn vị lính đánh thuê Wagner vừa phải tiến hành “dọn dẹp” trong tổ hợp ngầm, đồng thời vừa ngăn chặn các cuộc phản công của quân Ukraine trên mặt đất. Tuy nhiên với sự chi viện tích cực của pháo binh Nga, các đơn vị Wagner đã xây dựng được chỗ đứng khá vững chắc ở đây. Ở phía tây của Bakhmut, các trận chiến khốc liệt vẫn tiếp diễn, trong khi pháo binh vẫn được cả hai bên sử dụng “hết công suất”, bởi cả các đơn vị pháo binh của lính đánh thuê Wagner, Quân đội Nga và quân đội Ukraine. Trong khi đó, Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết, Quân đội Ukraine đang cố thủ ở Bakhmut nhằm tranh thủ thời gian cho đợt phản công sắp tới; mặc dù phải chấp nhận hy sinh. Trang Kyiv Independent ngày 12/3 dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho hay, quân đội nước này sẽ tiếp tục quyết giữ thành phố Bakhmut, trước khi tiến hành một đợt phản công; đồng thời kêu gọi Đức tăng tốc cung cấp đạn pháo và đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu phương Tây. Trả lời câu hỏi liệu lực lượng Ukraine có thể kiên trì trong bao lâu, ông từ chối trả lời mà chỉ so sánh họ với "những người giữ nhà". Một số chuyên gia quân sự thắc mắc về ý nghĩa của việc tiếp tục phòng thủ thành phố Bakhmut, nhưng ông Syrsky cho biết, điều đó giúp tranh thủ thời gian cho đợt phản công sắp tới. Quân đội Ukraine cũng cho biết, họ đã đẩy lùi 92 cuộc tấn công của phía Nga tại 5 khu vực trong vòng 24 giờ qua; hiện Quân đội Nga đang tập trung nỗ lực tấn công về hướng Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Mariinka và Shakhtarsk ở tỉnh Donetsk. Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận gì về thông báo của Ukraine. Chiến thuật “phá đập”, “phá cầu” của quân đội Ukraine đã ảnh hưởng đến việc sơ tán ra khỏi Bakhmut.

