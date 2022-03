Những vũ khí đáng sợ đang làm mưa, làm gió tại Ukraine

Quân đội Nga đã tấn công các khu vực rộng lớn ở Ukraine bằng các cuộc không kích, đồng thời tiến hành các cuộc oanh tạc bằng tên lửa và pháo binh quy mô lớn, dẫn đến số lượng thương vong cao cho quân đội Ukraine. Thứ nhất máy bay chiến đấu và tên lửa. Quân đội Nga đã sử dụng máy bay chiến đấu như Su-35, Su-30SM, Su-25, trực thăng chiến đấu và tên lửa hành trình Kalibr (Calibre) để tấn công các cơ sở trên khắp đất nước.Tên lửa hành trình Kalibr là một loại vũ khí chính xác, nhưng các cơ sở quân sự và tòa nhà chính phủ của Ukraine lại nằm gần các khu dân cư, dẫn đến một số thương vong cho dân thường là không thể tránh khỏi. Điều tương tự cũng xảy ra đối với các tên lửa do máy bay chiến đấu của Nga mang theo, nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự trong các cuộc không kích cũng gây thiệt hại nhiều công trình dân sự. Để tấn công các mục tiêu quan trọng, quân đội Nga cũng đã sử dụng tên lửa Iskander có tầm bắn lên tới 500 km và mang đầu đạn mạnh hơn nhiều có thể phá hủy các tòa nhà lớn và một số cơ sở quân sự kiên cố. Nhiều bệ phóng tên lửa như Grad (Mưa đá), Smerch (Lốc xoáy) và Uragan (Bão tố) do Liên Xô thiết kế, được quân đội Nga sử dụng để bắn hàng loạt tên lửa mạnh để tiêu diệt binh lính tập trung hoặc các thiết bị quân sự của Ukraine. Thứ hai là pháo binh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức khác đã cáo buộc quân đội Nga pháo kích bừa bãi vào các tòa nhà dân cư, trường học và bệnh viện trên khắp đất nước. Quân đội Nga cũng có một loạt các đơn vị pháo mạnh mẽ do Liên Xô thiết kế, được đặt tên theo các loài hoa một cách kỳ lạ, chẳng hạn như pháo tự hành 203 mm 2S7 Pion (Hoa mẫu đơn), 2S4 Tyulpan (Hoa Tulip), 152 mm Hyacinth (Hoa lục bình)... Moscow tuyên bố quân đội Nga chỉ nhắm vào các căn cứ và cơ sở hạ tầng quân sự, nhưng theo hãng tin AP đã ghi nhận thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng dân sự và các khu dân cư ở Kiev, Kharkiv cũng như nhiều thành phố và thị trấn khác trên khắp Ukraine. Các quan chức Nga cáo buộc rằng các lực lượng Ukraine đã triển khai rộng rãi vũ khí hạng nặng trong các khu dân cư để sử dụng dân thường làm lá chắn, nhằm hạn chế việc sử dụng vũ khí hạng nặng của Nga. Tiếp theo là các loại bom, đạn chùm và vũ khí nhiệt áp. Các quan chức Ukraine cáo buộc Nga sử dụng bom, đạn chùm, những cáo buộc mà Điện Kremlin luôn bác bỏ. Những loại vũ khí như vậy được thiết kế để nhắm mục tiêu vào quân đội và vũ khí của đối phương trên một khu vực rộng lớn. Vũ khí nhiệt áp bao gồm một thùng chứa nhiên liệu và hai bộ tích điện nổ riêng biệt, với lần kích nổ đầu tiên để phân tán các hạt nhiên liệu; lần thứ hai đốt cháy nhiên liệu và oxy phân tán trong không khí, tạo ra một làn sóng nổ có áp suất và nhiệt cực lớn gây sát thương rất cao. Bên cạnh đó, quân đội Ukraine cũng đã dựa vào các loại hệ thống phóng tên lửa và pháo phản lực do Liên Xô chế tạo mà quân đội Nga có. Nó không sở hữu vũ khí chính xác tầm xa phức tạp như tên lửa đạn đạo Iskander và tên lửa hành trình Kalibr của Nga. Quân đội Ukraine có tên lửa đạn đạo tầm ngắn Tochka-U từ thời Liên Xô, có đầu đạn cực mạnh nhưng độ chính xác kém so với vũ khí mới nhất của Nga. Ukraine cũng đã nhận được các lô hàng lớn vũ khí của phương Tây, chẳng hạn như tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất và tên lửa phòng không vác vai Stinger của Anh. Quân đội Ukraine cũng đã sử dụng máy bay không người lái Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp trước khi xảy ra xung đột. Nước này cũng đã công bố một đoạn video cho thấy một cuộc tấn công của Bayraktar tiêu diệt một đoàn xe quân sự của Nga. Đến thời điểm hiện tại, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng. Quân đội Ukraine không còn khả năng triển khai và sử dụng các hệ thống vũ khí lớn mà chỉ dựa vào vũ khí nhỏ để chiến đấu. Trong khi đó quân đội Nga cũng hạn chế sử dụng vũ khí hạng nặng nhằm giảm thiệt hại cho dân thường và leo thang chiến tranh.

Quân đội Nga đã tấn công các khu vực rộng lớn ở Ukraine bằng các cuộc không kích, đồng thời tiến hành các cuộc oanh tạc bằng tên lửa và pháo binh quy mô lớn, dẫn đến số lượng thương vong cao cho quân đội Ukraine. Thứ nhất máy bay chiến đấu và tên lửa. Quân đội Nga đã sử dụng máy bay chiến đấu như Su-35, Su-30SM, Su-25, trực thăng chiến đấu và tên lửa hành trình Kalibr (Calibre) để tấn công các cơ sở trên khắp đất nước. Tên lửa hành trình Kalibr là một loại vũ khí chính xác, nhưng các cơ sở quân sự và tòa nhà chính phủ của Ukraine lại nằm gần các khu dân cư, dẫn đến một số thương vong cho dân thường là không thể tránh khỏi. Điều tương tự cũng xảy ra đối với các tên lửa do máy bay chiến đấu của Nga mang theo, nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự trong các cuộc không kích cũng gây thiệt hại nhiều công trình dân sự. Để tấn công các mục tiêu quan trọng, quân đội Nga cũng đã sử dụng tên lửa Iskander có tầm bắn lên tới 500 km và mang đầu đạn mạnh hơn nhiều có thể phá hủy các tòa nhà lớn và một số cơ sở quân sự kiên cố. Nhiều bệ phóng tên lửa như Grad (Mưa đá), Smerch (Lốc xoáy) và Uragan (Bão tố) do Liên Xô thiết kế, được quân đội Nga sử dụng để bắn hàng loạt tên lửa mạnh để tiêu diệt binh lính tập trung hoặc các thiết bị quân sự của Ukraine. Thứ hai là pháo binh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức khác đã cáo buộc quân đội Nga pháo kích bừa bãi vào các tòa nhà dân cư, trường học và bệnh viện trên khắp đất nước. Quân đội Nga cũng có một loạt các đơn vị pháo mạnh mẽ do Liên Xô thiết kế, được đặt tên theo các loài hoa một cách kỳ lạ, chẳng hạn như pháo tự hành 203 mm 2S7 Pion (Hoa mẫu đơn), 2S4 Tyulpan (Hoa Tulip), 152 mm Hyacinth (Hoa lục bình)... Moscow tuyên bố quân đội Nga chỉ nhắm vào các căn cứ và cơ sở hạ tầng quân sự, nhưng theo hãng tin AP đã ghi nhận thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng dân sự và các khu dân cư ở Kiev, Kharkiv cũng như nhiều thành phố và thị trấn khác trên khắp Ukraine. Các quan chức Nga cáo buộc rằng các lực lượng Ukraine đã triển khai rộng rãi vũ khí hạng nặng trong các khu dân cư để sử dụng dân thường làm lá chắn, nhằm hạn chế việc sử dụng vũ khí hạng nặng của Nga. Tiếp theo là các loại bom, đạn chùm và vũ khí nhiệt áp. Các quan chức Ukraine cáo buộc Nga sử dụng bom, đạn chùm, những cáo buộc mà Điện Kremlin luôn bác bỏ. Những loại vũ khí như vậy được thiết kế để nhắm mục tiêu vào quân đội và vũ khí của đối phương trên một khu vực rộng lớn. Vũ khí nhiệt áp bao gồm một thùng chứa nhiên liệu và hai bộ tích điện nổ riêng biệt, với lần kích nổ đầu tiên để phân tán các hạt nhiên liệu; lần thứ hai đốt cháy nhiên liệu và oxy phân tán trong không khí, tạo ra một làn sóng nổ có áp suất và nhiệt cực lớn gây sát thương rất cao. Bên cạnh đó, quân đội Ukraine cũng đã dựa vào các loại hệ thống phóng tên lửa và pháo phản lực do Liên Xô chế tạo mà quân đội Nga có. Nó không sở hữu vũ khí chính xác tầm xa phức tạp như tên lửa đạn đạo Iskander và tên lửa hành trình Kalibr của Nga. Quân đội Ukraine có tên lửa đạn đạo tầm ngắn Tochka-U từ thời Liên Xô, có đầu đạn cực mạnh nhưng độ chính xác kém so với vũ khí mới nhất của Nga. Ukraine cũng đã nhận được các lô hàng lớn vũ khí của phương Tây, chẳng hạn như tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất và tên lửa phòng không vác vai Stinger của Anh. Quân đội Ukraine cũng đã sử dụng máy bay không người lái Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp trước khi xảy ra xung đột. Nước này cũng đã công bố một đoạn video cho thấy một cuộc tấn công của Bayraktar tiêu diệt một đoàn xe quân sự của Nga. Đến thời điểm hiện tại, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng. Quân đội Ukraine không còn khả năng triển khai và sử dụng các hệ thống vũ khí lớn mà chỉ dựa vào vũ khí nhỏ để chiến đấu. Trong khi đó quân đội Nga cũng hạn chế sử dụng vũ khí hạng nặng nhằm giảm thiệt hại cho dân thường và leo thang chiến tranh.