Những thay đổi lớn về chiến thuật của Nga trên chiến trường Ukraine

Hãng tin Nga Sputnik ngày 5/10 đưa tin, quân đội Nga hiện đang sử dụng các thuật toán và chiến thuật mới do Viện Khoa học Quân sự Nga nghiên cứu; giúp Quân đội Nga ở chiến trường Ukraine sử dụng vũ khí và quân số một cách hiệu quả, đồng thời giảm thiểu tổn thất ở mức thấp nhất. Chiến thuật mới của quân đội Nga chủ yếu dựa trên thực tế chiến đấu ở chiến trường Ukraine. Do Mỹ và phương Tây đã cung cấp cho Ukraine một lượng lớn vũ khí dẫn đường chính xác, nên các hoạt động chiến đấu của Nga phải phân tán. Do đó, ở chiến trường Ukraine, quân đội Nga sẽ áp dụng một nhóm tác chiến mới, nhóm này sẽ thực sự tập trung vào việc tăng cường sức mạnh cho các đơn vị bộ binh và lấy máy bay không người lái làm nòng cốt trong chiến đấu. Mọi hoạt động của mỗi tổ chiến đấu đều do trung tâm chỉ huy phía sau điều khiển. Màn hình lớn ở trung tâm chỉ huy của Nga có hình ảnh giám sát chiến trường do UAV trinh sát truyền về theo thời gian thực và vị trí cụ thể của từng phân đội chiến đấu của quân đội Nga. Tại sở chỉ huy tiền phương, một nhóm sĩ quan Nga giàu kinh nghiệm, có nhiệm vụ chỉ huy tấn công và phòng ngự theo thời gian thực đối với từng nhóm chiến đấu đến cấp trung đội, tại trung tâm chỉ huy. Cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài hơn một năm rưỡi, đã chứng minh quân đội Ukraine không phải là “một nhóm người”, mà là một đội quân có hiệu quả chiến đấu đáng kể và quy mô lên tới hàng trăm nghìn người. Trong giai đoạn đầu, quân Nga đã đánh giá thấp đối phương và chịu tổn thất nặng nề. Hàng nghìn xe tăng, xe bọc thép và pháo binh bị phá hủy. Vì lý do này, các yêu cầu chiến thuật mới của Viện Khoa học quân sự Nga nghiêm cấm các cuộc tấn công liều lĩnh mà không có sự điều nghiên kỹ lưỡng. Mặc dù tốc độ chiến đấu tương đối chậm, nhưng không thể đánh giá thấp đối phương và hành động vội vàng. Khi tấn công nhà, đường phố, hầm trú ẩn và vũ khí của địch, trước hết phải chuẩn bị kỹ càng bằng hỏa lực mạnh. Vì vậy, chiến thuật mới yêu cầu sử dụng UAV trinh sát trên chiến trường, để tiến hành trinh sát kỹ lưỡng các vị trí của Ukraine, nhằm hiểu rõ quân Ukraine đang ẩn náu ở đâu và di chuyển như thế nào; từ đó bộ trí các tuyến tấn công của quân Nga, hướng di chuyển của vũ khí hạng nặng, v.v. Sau khi hiểu rõ đội hình chiến đấu của quân Ukraine, lúc này các loại súng cối, pháo tự hành và pháo phản lực phóng loạt được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công tàn khốc nhằm vào các vị trí của Ukraine, với yêu cầu “làm mềm chiến trường”. Trước khi bộ binh Nga xung phong, các hỏa điểm của Ukraine phải bảo đảm bị phá hủy hoàn toàn. Các chuyên gia của hãng tin Sputnik cho rằng, chiến thuật khôn ngoan của quân đội Nga sẽ giảm thiểu tổn thất. Quân đội Nga giờ đây sẽ thoải mái hơn rất nhiều và giảm thiệt hại tới mức thấp nhất. Có thể thấy, cốt lõi trong chiến thuật mới của quân đội Nga là UAV. Tờ Washington Post đưa tin, trên chiến trường Donbass, lính Nga và Ukraine đang sử dụng những màn hình nhỏ cầm tay để quan sát chiến trường, trong khi những chiếc UAV cỡ lòng bàn tay luôn ở ngoài tầm mắt. Hàng trăm UAV trinh sát có mặt trên chiến trường Donbass mỗi ngày, để tiến hành trinh sát toàn diện. Mỗi khi quân Nga thực hiện tiến công, phải sử dụng UAV để trinh sát, để người chỉ huy có thể theo dõi đội hình tiến công theo thời gian thực và nắm rõ tình hình chiến trường trên toàn trận. Khi dấu vết quân Ukraine xuất hiện, họ lập tức dừng bước tiến và sử dụng hỏa lực hạng nặng để tấn công. Sau đó bộ binh mới tiếp tục được tiến lên. Sau khi đánh giá thấp kẻ thù ở giai đoạn đầu của cuộc chiến, Nga hiện đang bắt đầu thực sự đối đầu trực diện với đối thủ và đang chuẩn bị đánh bại đối thủ từng bước một bằng sức mạnh toàn diện mạnh mẽ của mình. Trong những ngày đầu của cuộc chiến, quân đội Nga áp dụng nhiều chiến thuật gọng kìm nhằm vào Kiev, Kharkov và Donbass. Quân đội Nga muốn sử dụng số lượng lớn quân thiết giáp và cơ giới để tấn công từ cả hai phía và tiến hành thế gọng kìm nhằm bao vây và tiêu diệt lực lượng chủ lực của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc tấn công theo chiến thuật gọng kìm này phần lớn đã thất bại. Quân Nga bị quân đội Ukraine chặn từ phía trước và nhiều cuộc phục kích khác nhau trên tuyến hậu cần từ phía sau. Giờ đây, quân đội Nga áp dụng chiến thuật của lực lượng thiết giáp hạng nặng, thực hiện “làm mềm chiến trường” trước khi đưa bộ binh tiến lên. Dù tốc độ tiến công chậm, nhưng các vị trí công sự chiến đấu được thiết lập theo từng bước tiến về phía trước, giúp hạn chế thương vong do hỏa lực pháo binh của Ukraine. Quân đội Nga áp dụng chiến thuật mới có thể tiếp tục tiến lên trong khi chịu tổn thất nhỏ hơn, điều này có thể đẩy nhanh đáng kể tổn thất của quân đội Ukraine. Khi quân đội Ukraine mất đi một nửa, việc lật ngược thế cờ sẽ gần như là điều không thể. Xe tăng T-64B của Ukraine bị UAV tự sát của Nga tiêu diệt tại làng Rabotino. Nguồn Southfront

