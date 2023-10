Nga chuyển sang chiến thuật “phòng thủ đàn hồi” cổ điển

Theo tờ New York Times (NYT), khi quân đội Ukraine bước đầu mở cuộc phản công, mặc dù “ Tuyến phòng thủ Surovikin” của quân đội Nga, chủ yếu là các bãi mìn đóng vai trò rất lớn và phối hợp với trực thăng vũ trang để phá hủy nhiều vũ khí hạng nặng của quân đội Ukraine. Nhưng chiến lược phòng thủ của quân đội Nga là rõ ràng là nó rất cứng nhắc, điều này có thể liên quan đến mệnh lệnh “không để mất một tấc đất” của Điện Kremlin. Giờ đây, chiến thuật của quân đội Nga đã trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Theo New York Times, Bộ Tổng tham mưu Nga bắt đầu sử dụng chiến thuật "phòng thủ đàn hồi" trong chiến đấu; tức là khi đối mặt với một cuộc tấn công lớn của quân Ukraine, quân Nga sẽ tạm thời bỏ một số vị trí trận địa. Sau đó quân Nga sẽ mở cuộc tấn công bằng pháo binh được chuẩn bị kỹ lưỡng, gây tổn thất nghiêm trọng về quân số và vũ khí của quân Ukraine. Sau đó quân Nga sẽ phản công để chiếm lại vị trí, tiêu hao quân Ukraine và khiến quân Ukraine không thể thực hiện được duy trì quyền kiểm soát các vị trí tiền tuyến. Ngay khi quân đội Ukraine mở cuộc phản công, đã có tin Tướng Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Nga, đã yêu cầu sử dụng chiến thuật “phòng thủ đàn hồi”, nhưng Điện Kremlin đã bác bỏ. Giờ đây có vẻ như khi quân đội Ukraine tiếp tục tiến bộ và thậm chí liên tục chọc thủng tuyến phòng thủ thứ ba của quân đội Nga, các yêu cầu chính trị của Điện Kremlin phải nhường chỗ cho yêu cầu quân sự. Tướng Gerasimov có khả năng sẽ giành được quyền kiểm soát "chỉ huy thực tế" của "Hoạt động quân sự đặc biệt" ít nhất là để ngăn chặn quân đội Ukraine phản công trong giai đoạn này. Quân đội Ukraine đang phản công và tiếp tục đạt được tiến bộ trên mặt trận, đặc biệt là ở mặt trận phía Nam, tuy nhiên tiến độ của những bước tiến này không lớn. So với cuộc phản công ở Kharkov năm ngoái, ngay cả những người ủng hộ và quân đội Ukraine đều thừa nhận, tiến độ phản công của họ chậm hơn dự kiến. Điều đáng chú ý là quân đội Ukraine có thể chủ động tấn công "Quân đội mạnh thứ hai trên thế giới" mà không chiếm ưu thế trên không. Tuy nhiên, xét từ tình hình chiến trường hiện tại, cả quân đội Nga và Ukraine đều cảm thấy “hơi kiệt sức”. Điều này thể hiện qua việc cả hai bên đều gặp vấn đề về nguồn cung cấp đạn pháo và các khía cạnh khác. Lần này, chúng ta sẽ không nói về những vấn đề của quân đội Nga, mà chỉ nói về những vấn đề mà quân đội Ukraine đang phải đối mặt hiện nay. Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng, vấn đề lớn nhất mà quân đội Ukraine gặp phải trong cuộc phản công là các bãi mìn, thiếu đạn pháo và vũ khí phòng không. Tuy nhiên, một số tin tức cũng cho thấy, quân đội Ukraine hiện tại vẫn còn một số vấn đề khác.. Ông Aestovich, cựu cố vấn trưởng của Văn phòng Tổng thống Ukraine, người bị sa thải vì nói những điều thuộc về bí mật quốc gia; cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine cần nhiều người trẻ hơn, chứ không phải những người trên 40 tuổi. Ông Aestovich cho rằng, việc thúc đẩy những người trung niên luyện tập nghiêm túc trên thao trường là vô cùng khó khăn; họ cũng không đủ dũng cảm trên chiến trường. "Bạn đã bao giờ thấy những người ở độ tuổi 40, 50 tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ chưa?". Ông Arestovich không phải là người đầu tiên chỉ ra vấn đề này, trước đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wallace cũng cho rằng, chính phủ Ukraine nên tuyển thêm nhiều người trẻ vào quân đội. Độ tuổi trung bình của binh lính Ukraine ở tiền tuyến hiện nay là hơn 40 tuổi. Tổng thống Zelensky hy vọng sẽ giữ được nhiều người trẻ hơn cho tương lai của Ukraine, nhưng thực tế là chính phủ Nga đang bí mật huy động cả nước, chính phủ Ukraine cử quá nhiều người trung niên và người già ra chiến trường thay vì thanh niên. Ông nói: “Tôi nghĩ đã đến lúc Ukraine phải xem xét lại quy mô huy động của mình”. Tuy nhiên, Ukraine dường như không có ý định thay đổi tình hình hiện tại, Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) đã đăng ký dự thảo luật số 1084. Một khi dự thảo được thông qua, chính phủ Ukraine sẽ được phép tuyển mộ nam giới trên 60 tuổi vào quân đội. Các nghị sĩ Ukraine hy vọng rằng những người đàn ông bình thường sẽ có giới hạn độ tuổi phục vụ cao hơn và hiện đã được nâng lên 65 đối với binh sĩ và 70 đối với sĩ quan cấp cao. Quân đội Nga và quân đội Ukraine cũng có tình trạng tương tự về vấn đề này, theo sửa đổi Luật nghĩa vụ quân sự được Tổng thống Nga Putin ký vào tháng 7 năm nay, giới hạn độ tuổi tối đa được huy động trong quân đội Nga cũng được nâng lên. Trong đó, tuổi phục vụ sĩ quan cấp tướng được nâng lên 70 tuổi, tuổi sĩ quan cấp tá lên 65, cấp úy nâng lên 60, binh lính tăng lên 55.

