Những quốc gia thân Nga phản ứng ra sao về chiến dịch tại Ukraine?

Hầu hết các đồng minh và các quốc gia thường cố gắng giữ thái độ trung lập với Nga đều đang có những bất đồng xung quanh chiến dịch quân sự tại Ukraine. Nhưng một số bạn bè truyền thống của Moscow vẫn hoàn toàn ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin. Trung Quốc thì thực hiện biện pháp kêu gọi ngoại giao. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị dường như đã gọi điện cho người đồng cấp Nga Sergey Lavrov vào thứ Năm (24/2). Ông Vương Nghị nói rằng Trung Quốc luôn tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước. Đồng thời trả lời về vấn đề xung đột, ông Vương Nghị cho rằng Ukraina có một chiều hướng lịch sử phức tạp và đặc biệt. Trung Quốc hiểu rõ những lo ngại của phía Nga liên quan đến vấn đề an ninh. Lời kêu gọi của ông Vương Nghị là từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh và tạo ra một cấu trúc an ninh châu Âu cân bằng và hiệu quả thông qua đối thoại và ngoại giao. Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc đã xích lại gần Nga hơn và giờ đây dường như không muốn đứng về phía nào. Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên thực hiện kiềm chế. Tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Zhang Jun đã kêu gọi tất cả các bên liên quan đến cuộc khủng hoảng kiềm chế và tránh để tình hình leo thang hơn nữa. Khu vực Mỹ Latinh – thường được xem là đồng minh đáng tin cậy của Moscow. Đúng như dự đoán, Cuba vẫn giữ chính sách ủng hộ Nga. Khi Chủ tịch Duma Quốc gia Nga có mặt tại Cuba hôm thứ Tư (23/2), người đồng cấp Esteban Lazo cho biết Moscow có quyền tự vệ và NATO phải thực hiện các bảo đảm an ninh mà Nga yêu cầu. “Tất cả sự ủng hộ dành cho Tổng thống Putin và người dân của ông ấy", Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã đăng trên Twitter vào thứ Tư (23/2). "Chúng tôi chắc chắn rằng nước Nga sẽ bước ra khỏi trận chiến này, đoàn kết và thành công, được các dân tộc dũng cảm trên thế giới ngưỡng mộ". Ông Daniel Ortega, nguyên thủ của Nicaragua, trước cuộc xâm lược cũng nói rằng Nga chỉ đơn thuần là tự vệ. Syria – đồng minh trung thành của Moscow. Ngay từ hôm thứ Ba (22/2), chính phủ Syria do Tổng thống Bashar al-Assad đứng đầu, là một trong số ít tiếng nói ở Trung Đông chấp thuận rõ ràng các hành động của Nga chống lại Ukraine. Theo hãng thông tấn nhà nước Sana, Ngoại trưởng Faisal Mekdad đã cáo buộc phương Tây hỗ trợ lực lượng "khủng bố" ở Ukraine, cũng như ở Syria. Cùng với Iran, Nga là đồng minh chính trị và quân sự quan trọng nhất của chế độ Assad. Bộ Ngoại giao Iran cũng bày tỏ lấy làm tiếc về sự leo thang của cuộc xung đột, nhưng lại có cách nhìn khác về cuộc chiến của Nga chống lại một quốc gia có chủ quyền: "Chúng tôi không coi chiến tranh là một giải pháp", Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian viết trên dòng tweet nhưng cho biết cuộc khủng hoảng Ukraine bắt nguồn từ các hành động khiêu khích của NATO. Ông lập luận rằng bây giờ cần phải thiết lập một lệnh ngừng bắn và tập trung vào một giải pháp chính trị và dân chủ. Cuộc chiến Ukraine diễn ra trong bối cảnh cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ cũng đang bắt đầu về một thỏa thuận hạt nhân mới. Trong khi đó Israel lên án rõ ràng hành động của Nga. Trong một tuyên bố trên truyền hình Israel, Ngoại trưởng Yair Lapid cho biết Israel "lên án vụ tấn công" và hành động của Nga là "vi phạm nghiêm trọng trật tự quốc tế". Ông nhấn mạnh rằng Israel có mối quan hệ lâu dài, tốt đẹp với cả Nga và Ukraina. Ông Yair Lapid cũng cho biết có hàng chục nghìn người Israel và hàng nghìn người Do Thái ở cả hai nước và sự an toàn của họ là ưu tiên hàng đầu của Israel. Theo Bộ trưởng Nhập cư Pnina Tamano-Schata, Israel sẵn sàng tiếp nhận hàng nghìn người tị nạn Do Thái từ Ukraine. Nam Phi và Ấn Độ cùng kêu gọi trở lại ngoại giao. Chính phủ Nam Phi đã kêu gọi trên Twitter tăng cường nỗ lực tìm giải pháp, giảm căng thẳng và ngăn chặn xung đột vũ trang. Nam Phi, cùng với Nga, Brazil, Ấn Độ và Trung Quốc, là một trong năm nền kinh tế mới nổi BRICS và đã tránh chỉ trích việc Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Ấn Độ là quốc gia có truyền thống gắn bó chặt chẽ với Nga trong quan hệ đối tác chiến lược, đã không lên án thẳng thừng hành động của Moscow. Bộ trưởng Ngoại giao Rajkumar Ranjan Singh cho biết nước này vẫn trung lập và hy vọng về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Nguồn ảnh: Flickr.

