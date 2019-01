Những pha tai nạn vô lý đến nực cười của quân đội thế giới

Một trong những vụ tai nạn hy hữu gần đây nhất xảy ra với quân đội Nga đó là vào tháng 5/2017, khi binh nhì Semyon Merezhnikov của lực lượng thiết giáp Nga đã vô tình làm cháy rụi chiếc thiết giáp BTR-82 trong lúc cố nổi lửa để nấu ăn. Nguồn ảnh: VK. Chưa rõ là Merezhnikov đã kịp hâm nóng khẩu phần đồ ăn đóng hộp của mình chưa nhưng có thể thấy mặt anh chàng này đầy nhọ nhồi sau nỗ lực chữa cháy không thành, chiếc BTR-82 trị giá 28 triệu Rúp (tương đương 417.000 USD) đã cháy hỏng hoàn toàn còn Merezhnikov thì bị triệu ra toà án binh. Nguồn ảnh: VK. Kết quả là anh chàng hậu đậu này phải phục vụ quân đội thêm 6 tháng nữa và được chuyển biên chế về đơn vị quân đội "sắt đá" nhất của Nga - một bản án khá nhẹ nhàng và mang phần cảnh cáo là chính khi Merezhnikov đã đốt xe bọc thép trị giá 28 triệu Rúp của quân đội nước này. Nguồn ảnh: VK. Một vụ việc khác vừa xảy ra mới đây vào cuối năm 2018, một chiến đấu cơ F-16 của Không quân Bỉ trong quá trình bảo dưỡng định kỳ đã bất ngờ khai hoả vào một chiếc F-16 khác đang đậu cùng trong khu vực, biến đây trở thành vụ tai nạn quân sự thiệt hại lớn nhất của Bỉ trong vài năm trở lại đây. Nguồn ảnh: Social. Sự cố hy hữu này xuất phát từ một loạt các hành vi vi phạm nguyên tắc an toàn trong bảo dưỡng chiến đấu cơ đã khiến cho một phi công suýt mất mạng và một chiếc F-16 khác bị trúng đạn pháo 20mm đã phát nổ ngay sau đó ít phút. Nguồn ảnh: Are. Ngoài ra phía Bỉ còn có 2 kỹ thuật viên bị thương trong nỗ lực cứu máy bay trước khi nó phát nổ. Thiệt hại của vụ việc lên tới 19 triệu USD chỉ vì vi phạm nguyên tắc cơ bản nhất trong bảo dưỡng tiêm kích đó là phải tháo hết hoả lực trước. Nguồn ảnh: BI. Cũng trong năm 2018 vừa qua, Không quân Tây Ban Nha cũng làm cả đất nước này hết hồn khi một tên lửa không đối không AMRAAM được trang bị trên chiếc Typhoon 2000 của nước này bất ngờ... bị khai hoả trong một chuyến bay tập. Nguồn ảnh: Turn. Quả tên lửa dài 3,7 mét, đầu đạn nặng 10 kg và tầm bắn 80 km được cho là đã bay hết tầm, vượt qua thành phố Tartu với dân số khoảng 100.000 người và tự nổ trên không theo cơ chế huỷ an toàn. Nguồn ảnh: Times. Tới nay, vẫn chưa một mảnh vỡ nào của quả tên lửa này được tìm thấy và thậm chí nếu nó không tự nổ mà rơi thẳng xuống đất, không quân Tây Ban Nha dường như cũng đã bó tay không biết quả tên lửa không đối không này đang ở nơi nào. Nguồn ảnh: Suptnik. Trong vận tải biển, chẳng buộc hàng chắc chắn luôn là yêu cầu tiên quyết nhất, ấy vậy mà Hải quân Mỹ vẫn mắc phải sai lầm căn bản này khi không chằng buộc hàng chắc chắn bên trong chiếc tàu đổ bộ USS Gunston Hall. Nguồn ảnh: Hall. Nạn nhân không được buộc chắc chắn lại là một chiếc... tàu đệm khí. Khi tàu di chuyển vào vùng biển động, chiếc tàu đệp khí này đã bị quăng quật trong khoang chứa của USS Gunston Hall trước sự bất lực của thuỷ thủ Mỹ. Nguồn ảnh: ArmedforcesHQ. Không rõ thiệt hại của vụ việc là bao nhiêu nhưng đây chắc chắn sẽ là một bài học cực kỳ đắt giá với Hải quân Mỹ nhắc nhở họ rằng dù có là lực lượng hải quân số một thế giới thì cũng đừng chủ quan trước sức mạnh của biển cả. Nguồn ảnh: USnavy. Cuối cùng là pha nhảy dù xe ô tô bọc thép Humvee của Lục quân Mỹ ở căn cứ Hohenfels, Đức. Vụ việc xảy ra vào tháng 4/2016 và dù trên chiếc Humvee này đã không mở hết. Nguồn ảnh: Tube. Khỏi phải nói cũng biết kết cục của vụ nhảy không cần dù này, chiếc Humvee đã rơi tự do từ độ cao khoảng 400 mét và nát bẹp khi tiếp đất, hoàn toàn hỏng không thể sửa chữa lại được. Nguồn ảnh: USAWWTFM. Vụ tai nạn này đã khiến báo chí quốc tế đặc biệt là Nga được dịp mỉa mai khả năng đổ bộ đường không của Mỹ nhất là khi Nga đã đổ bộ được xe chiến đấu bộ binh thì Mỹ có mỗi việc đổ bộ xe ô tô cũng không xong! Nguồn ảnh: Tube. Mời độc giả xem Video: Những vụ tai nạn máy bay của Không quân khắp thế giới với thiệt hại vài chục triệu USD mỗi vụ.

