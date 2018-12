Không quân thế giới và những vụ tai nạn kinh hoàng năm 2018

Mở đầu năm 2018, không quân thế giới đón nhận vụ rơi máy bay trực thăng AH-64E Apache tại sa mạc Mojave, California, Mỹ trong lúc tập luyện khiến cả hai phi công thiệt mạng. Vụ việc xảy ra vào ngày 20/1/2018. Nguồn ảnh: Aviation. Chỉ ít ngày sau đó vào ngày 29/1/2018, một máy bay vận tải của Không quân Trung Quốc loại Shaanxi Y-8GX-3 đã rơi ở Giang Tô khiến toàn bộ 12 hành khách và tổ bay trên máy bay thiệt mạng. Nguồn ảnh: Weibo. Ngày 3/2/2018, đến lượt Không quân Nga gặp sự cố với máy bay Sukhoi Su-25SM bị bắn hạ ở Idlib, Syria trong khi đang yểm trợ hoả lực hỗ trợ cho quân chính phủ Syria đánh vào thành trì này của IS. Su-25SM được cho đã bị bắn hạ bởi tên lửa phòng không vác vai MANPADS. Nguồn ảnh: Sina. Ngày 10/2, Không quân Israel có vụ tai nạn chết người đầu tiên trong năm 2018 khi một chiến đấu cơ F-16I đã bị hoả lực phòng không Syria bắn hạ ở phía bắc nước này. Rất may là cả hai phi công trên máy bay đều thoát ra an toàn. Nguồn ảnh: Tube. Cũng trong ngày 10/2 này, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị bắn hạ ở phía Bắc Syria, nạn nhân là trực thăng tấn công T129 do nước này tự chế tạo. Nguồn ảnh: Heliv. Ngày 6/3, một thảm hoạ đã đến với hàng không quân sự Nga với máy bay vận tải Antonov An-26 rơi khi cố hạ cánh xuống Căn cứ Sân bay Khmeimim ở Syria. Vụ tai nạn khiến toàn bộ 39 người trên máy bay thiệt mạng và được cho là có nguyên nhân do sự cố kỹ thuật. Nguồn ảnh: Military. Ngày 5/4, một chiến đấu cơ F-15K Slam Eagle của Hàn Quốc rơi gần khu vực núi Chilgok của nước này. Nguyên nhân ban đầu được cho là sự cố kỹ thuật, hai phi công trên máy bay một người thiệt mạng tại chỗ, một người mất tích, toàn bộ F-15K của Hàn Quốc bị cấm bay sau vụ tai nạn này. Nguồn ảnh: Defence. Ngày 2/5, một máy bay vận tải của vệ binh Quốc gia Mỹ loại WC-130H đã bắt lửa và bốc cháy khi vừa cất cánh khỏi sân bay quốc tế Hilton Head, 9 người trên máy bay thiệt mạng. Điều trớ trêu ở chỗ, đây là chuyến bay cuối cùng của chiếc WC-130H này trước khi nó được cho nghỉ hưu. Nguồn ảnh: QQ. Ngay hôm sau vào ngày 3/5/2018, chiến đấu cơ Sukhoi Su-30SM đã rơi ngoài khơi Jiblah, Latakia, Syria sau khi cất cánh khiến cả hai phi công trên máy bay thiệt mạng. Vụ việc được cho có nguyên nhân là do máy bay đâm phải... một con chim. Nguồn ảnh: Tube. Sau đó vài ngày, vào ngày 7/5/2018, Nga mất tiếp hai phi công trên trực thăng chiến đấu Kamov Ka-52 khi trực thăng này rơi do lý do kỹ thuật ở phía Tây Syria. Nguồn ảnh: Hev. Ngày 17/9, một máy bay thám sát của Nga loại Il-20M bị bắn hạ bởi... hoả lực S-200 của Không quân Syria. Nguyên nhân vụ việc được kết luận do các chiến đấu cơ F-16 của Israel đã tiến hành áp chế điện tử khiến phòng không Syria bắn nhầm. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngày 16/10/2018, một chiến đấu cơ của Ukraine loại Su-27UB đã rơi trong khuôn khổ của cuộc tập trận Clear Sky 2018. Trên phi cơ lúc đó có một phi công Ukraine và một phi công Mỹ, cả hai đều thiệt mạng ngay lập tức. Nguồn ảnh: Tube. Vụ tai nạn gần đây nhất xảy ra vào ngày 6/12 khi một máy bay tiếp liệu KC-130 đã đâm vào một máy bay chiến đấu F/A-18. Cả hai máy bay này đều thuộc Không quân Thuỷ quân Lục chiến Mỹ. Tới nay, đã tìm thấy thi thể của 6 Thuỷ quân Lục chiến và 5 người khác được cho là vẫn đang bị mất tích. Nguồn ảnh: Aviation. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ Mỹ mất càng đáp khi hạ cánh.

