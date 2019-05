Những khoảnh khắc ấn tượng của không quân Nga trước thềm lễ duyệt binh

Buổi tổng duyệt hôm 7/5 vừa qua có sự tham gia của toàn bộ 74 máy bay quân sự các loại đại diện cho Hải - Lục - Không quân Nga sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh kỷ niệm 74 năm Ngày Chiến thắng phát xít trên Quảng trường Đỏ, Moscow vào chiều nay 9/5. Nguồn ảnh: Sina. Đây đều là những "gương mặt thân quen" đã từng xuất hiện trong nhiều cuộc duyệt binh Ngày Chiến Thắng của Nga các năm gần đây. Nguồn ảnh: Sina. Chiến đấu cơ Su-30SM khi bay qua Quảng trường Đỏ ngay trên bức tượng đài của Minin và Pozharsky. Nguồn ảnh: Sina. Đây là bức tượng làm bằng đồng đặt giữa Quảng trường Đỏ và luôn được "lên sóng" mỗi khi sự kiện duyệt binh diễn ra tại quảng trường này. Nguồn ảnh: Sina. Cường kích cơ Su-25 bay theo đội hình sáu chiếc ngang qua Quảng trường Đỏ trong buổi duyệt binh. Nguồn ảnh: Sina. Chiến đấu cơ Su-30SM bay cùng đội hình với các chiến đấu cơ MiG-29 qua Quảng trường Đỏ. Nguồn ảnh: Sina. Tiêm kích bom Su-34 cũng được mang ra trình diễn trong buổi duyệt binh sắp sửa diễn ra. Nguồn ảnh: Sina. Các chiến đấu cơ sau khi bay qua Quảng trường Đỏ sẽ bay thẳng qua Công viên Trung tâm Gorky trước khi về căn cứ. Nguồn ảnh: Sina. Các máy bay này sẽ bay ở độ cao chỉ 300 mét so với mặt đất và giữ tốc độ từ 400 tới 600 km/h tuỳ từng loại, đảm bảo người dân Moscow có thể chiêm ngưỡng kỹ càng nhất có thể. Nguồn ảnh: Sina. Cường kích cơ Su-34 cánh cụp cánh xoè - loại máy bay ném bom hiện đại được Liên Xô cho ra đời từ những năm 70 của thế kỷ trước. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại thời tiết ở Moscow đang rất đẹp, nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 12 độ C, tầm nhìn tốt, ít có khả năng xảy ra mưa. Nguồn ảnh: Sina. Trong trường hợp trời đổ mưa, tầm nhìn kém, màn duyệt binh của Không quân Vũ trụ Nga sẽ bị huỷ bỏ để đảm bảo an toàn cho người dân Moscow. Nguồn ảnh: Sina. Cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ như thường lệ sẽ diễn ra vào lúc 10:00 giờ Moscow tương đương với 14:00 giờ Hà Nội. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Buổi tổng duyệt của Quân đội Nga trước lễ duyệt binh.

