Ngoài 50 tuổi, xe tăng T-72 vẫn tung hoành trên mọi chiến trường

Có thể không mang tính biểu tượng như T-34, nhưng xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 của Liên Xô vẫn là một “con ngựa chiến” quen thuộc trên khắp thế giới, mặc dù tuổi đời ngày càng cao. Xe tăng T-72 được sản xuất tại 6 quốc gia và phục vụ trong quân đội của nhiều quốc gia trên thế giới. T-72 cũng đã được sử dụng trong hầu hết các cuộc xung đột lớn trong hai thập kỷ qua và các nâng cấp liên tục giúp cho xe bảo đảm được khả năng chiến đấu cao trong điều kiện khắc nghiệt của chiến tranh hiện đại. Là một sản phẩm mang đậm triết lý thiết kế truyền thống của Liên Xô, xe tăng chủ lực T-72 được đưa vào sản xuất lần đầu tiên từ năm 1971 và chính thức đi vào hoạt động hai năm sau đó. T-72 là mẫu xe tăng được Liên Xô đã phát triển nhằm tạo ra sự thay thế rẻ hơn và đáng tin cậy hơn cho xe tăng T-64, loại xe tăng mặc dù có ý tưởng rất tham vọng nhưng lại tỏ ra quá phức tạp và kết quả là hoàn toàn không đáng tin cậy. Vì vậy, T-72 được phát triển bằng cách kế thừa các công nghệ đã được kiểm chứng của những dòng xe tăng trước đó và cũng tiến hành cải tiến một số thành phần cần thiết. Kết quả là một mẫu xe tăng mang tính cách mạng đã ra đời và hiệu quả hơn rất nhiều so với những dòng xe tăng trước đó. Đặc biệt, điểm khác biệt của xe tăng T-72 so với các thiết kế xe tăng của Liên Xô trước đây là ở cấu hình thấp, điều này đạt được bằng cách cấu hình lại phương pháp nạp đạn cho pháo chính. Việc áp dụng bộ nạp tự động có thể tiếp đạn cho pháo nòng trơn 125mm ở bất kỳ góc độ nào cho phép tháp pháo nhỏ gọn hơn. Điều này cũng cho phép giảm tổ lái xuống còn 3 người thay vì 4 người như bình thường trên các xe tăng lúc bấy giờ. Nhưng T-72 cũng có những hạn chế như thiết bị cân bằng của xe thường xuyên bị hỏng, bộ nạp tự động trên xe nạp đạn chậm hơn so với khả năng thao tác của con người. Tuy nhiên, bất chấp những thiếu sót, T-72 vẫn chứng tỏ là một dòng xe tăng chủ lực đáng tin cậy và nó đã được sử dụng trong nhiều cuộc xung đột bắt đầu từ Chiến tranh Iran-Iraq. Tổng cộng 17.831 xe tăng dòng T-72 ban đầu được sản xuất tại Liên Xô cho đến khi sụp đổ vào năm 1990. Quân đội Nga sau đó đã vận hành khoảng 9.000 chiếc T-72 trong biên chế. Lần sửa đổi lớn đầu tiên của T-72 diễn ra vào năm 1979 khi T-72A được giới thiệu. Được coi là MBT thế hệ thứ hai và nó đã được xuất khẩu rộng rãi nhưng cũng được sản xuất theo giấy phép ở một số nước như Tiệp Khắc, Ấn Độ, Romania và Nam Tư. Hơn 10.000 xe tăng T-72 được cấp phép chế tạo đã được sản xuất trong những năm 1980. Liên Xô cũng thường xuyên nâng cấp xe tăng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh để đối đầu với Mỹ và phương Tây. Phiên bản T-72B được đưa vào trang bị từ năm 1985 và biến thể này kết hợp nhiều tính năng từ T-80 mới, bao gồm máy đo xa laser và lớp giáp dày hơn. Khi Liên Xô sụp đổ, nhiều chiếc T-72 đã được chuyển giao cho các quốc gia kế thừa khác nhau trong đó Nga, Belarus và Ukraine là nhà khai thác lớn nhất. Nga đã tiếp tục vận hành T-72 cùng với các xe tăng hiện đại và đã nâng cấp, cập nhật cho những chiếc xe tăng này. Phiên bản T-72B3 lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2010, đã được cải tiến rất nhiều so với thiết kế ban đầu và được đánh giá là dòng xe tăng thế hệ thứ ba có khả năng chiến đấu hiệu quả, vì vậy T-72 vẫn có thể phục vụ trong quân đội nhiều quốc gia thêm nhiều năm nữa. Nguồn ảnh: Pinterest. Xe tăng T-72B3 - phiên bản hiện đại bậc nhất của dòng T-72, tới nay vẫn là chủ lực của lực lượng Tăng thiết giáp Nga. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga.

Có thể không mang tính biểu tượng như T-34, nhưng xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 của Liên Xô vẫn là một “con ngựa chiến” quen thuộc trên khắp thế giới, mặc dù tuổi đời ngày càng cao. Xe tăng T-72 được sản xuất tại 6 quốc gia và phục vụ trong quân đội của nhiều quốc gia trên thế giới. T-72 cũng đã được sử dụng trong hầu hết các cuộc xung đột lớn trong hai thập kỷ qua và các nâng cấp liên tục giúp cho xe bảo đảm được khả năng chiến đấu cao trong điều kiện khắc nghiệt của chiến tranh hiện đại. Là một sản phẩm mang đậm triết lý thiết kế truyền thống của Liên Xô, xe tăng chủ lực T-72 được đưa vào sản xuất lần đầu tiên từ năm 1971 và chính thức đi vào hoạt động hai năm sau đó. T-72 là mẫu xe tăng được Liên Xô đã phát triển nhằm tạo ra sự thay thế rẻ hơn và đáng tin cậy hơn cho xe tăng T-64, loại xe tăng mặc dù có ý tưởng rất tham vọng nhưng lại tỏ ra quá phức tạp và kết quả là hoàn toàn không đáng tin cậy. Vì vậy, T-72 được phát triển bằng cách kế thừa các công nghệ đã được kiểm chứng của những dòng xe tăng trước đó và cũng tiến hành cải tiến một số thành phần cần thiết. Kết quả là một mẫu xe tăng mang tính cách mạng đã ra đời và hiệu quả hơn rất nhiều so với những dòng xe tăng trước đó. Đặc biệt, điểm khác biệt của xe tăng T-72 so với các thiết kế xe tăng của Liên Xô trước đây là ở cấu hình thấp, điều này đạt được bằng cách cấu hình lại phương pháp nạp đạn cho pháo chính. Việc áp dụng bộ nạp tự động có thể tiếp đạn cho pháo nòng trơn 125mm ở bất kỳ góc độ nào cho phép tháp pháo nhỏ gọn hơn. Điều này cũng cho phép giảm tổ lái xuống còn 3 người thay vì 4 người như bình thường trên các xe tăng lúc bấy giờ. Nhưng T-72 cũng có những hạn chế như thiết bị cân bằng của xe thường xuyên bị hỏng, bộ nạp tự động trên xe nạp đạn chậm hơn so với khả năng thao tác của con người. Tuy nhiên, bất chấp những thiếu sót, T-72 vẫn chứng tỏ là một dòng xe tăng chủ lực đáng tin cậy và nó đã được sử dụng trong nhiều cuộc xung đột bắt đầu từ Chiến tranh Iran-Iraq. Tổng cộng 17.831 xe tăng dòng T-72 ban đầu được sản xuất tại Liên Xô cho đến khi sụp đổ vào năm 1990. Quân đội Nga sau đó đã vận hành khoảng 9.000 chiếc T-72 trong biên chế. Lần sửa đổi lớn đầu tiên của T-72 diễn ra vào năm 1979 khi T-72A được giới thiệu. Được coi là MBT thế hệ thứ hai và nó đã được xuất khẩu rộng rãi nhưng cũng được sản xuất theo giấy phép ở một số nước như Tiệp Khắc, Ấn Độ, Romania và Nam Tư. Hơn 10.000 xe tăng T-72 được cấp phép chế tạo đã được sản xuất trong những năm 1980. Liên Xô cũng thường xuyên nâng cấp xe tăng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh để đối đầu với Mỹ và phương Tây. Phiên bản T-72B được đưa vào trang bị từ năm 1985 và biến thể này kết hợp nhiều tính năng từ T-80 mới, bao gồm máy đo xa laser và lớp giáp dày hơn. Khi Liên Xô sụp đổ, nhiều chiếc T-72 đã được chuyển giao cho các quốc gia kế thừa khác nhau trong đó Nga, Belarus và Ukraine là nhà khai thác lớn nhất. Nga đã tiếp tục vận hành T-72 cùng với các xe tăng hiện đại và đã nâng cấp, cập nhật cho những chiếc xe tăng này. Phiên bản T-72B3 lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2010, đã được cải tiến rất nhiều so với thiết kế ban đầu và được đánh giá là dòng xe tăng thế hệ thứ ba có khả năng chiến đấu hiệu quả, vì vậy T-72 vẫn có thể phục vụ trong quân đội nhiều quốc gia thêm nhiều năm nữa. Nguồn ảnh: Pinterest. Xe tăng T-72B3 - phiên bản hiện đại bậc nhất của dòng T-72, tới nay vẫn là chủ lực của lực lượng Tăng thiết giáp Nga. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga.