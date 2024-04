Nghi vấn Su-57 phóng tên lửa phá hủy nhà máy điện lớn nhất Ukraine

Gần đây, các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine có thể nói là ngày càng trở nên ác liệt hơn. Đặc biệt, năng lượng, điện và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác của Ukraine,hiện đang là mục tiêu chính của Nga. Theo nguồn tin từ hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform, tối 11/4, Nga đã sử dụng máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trong biên chế là tiêm kích tàng hình Su-57, để tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào Nhà máy Nhiệt điện Trypillia (TPP), nhà máy nhiệt điện lớn nhất thế giới ở Kiev, thủ đô Ukraine. Ukrinform cũng dẫn nguồn tin của Quân đội Ukraine cho biết, máy bay Su-57 cũng lần đầu tiên phóng tên lửa hành trình Kh-69 mới nhất trong thực chiến và đã phá hủy mục tiêu. Theo các chuyên gia quân sự, sự kết hợp giữa "máy bay mới + bom mới" này của Không quân Nga, đã đạt được kết quả rất tốt. Nhà máy Nhiệt điện Tripoli đã bị phá hủy chỉ trong một đòn, bởi tên lửa Kh-69 được máy bay Su-57 sử dụng. Điều này phản ánh hiệu suất vượt trội của tiêm kích Su-57 và tên lửa hành trình Kh-69. Cuộc tấn công này chỉ là một mô hình thu nhỏ của các cuộc tấn công tăng cường của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine trong thời gian gần đây. Theo trang Defense Express của Ukraine, trích dẫn nguồn tin giấu tên của họ cho biết, Nga đã sử dụng tên lửa hành trình Kh-69 để tấn công Nhà máy nhiệt điện Trypillia. Minh chứng là các mảnh vỡ của tên lửa được tìm thấy, cũng như độ chính xác khi nó bắn trúng mục tiêu. Các chuyên gia lưu ý rằng, đây là lần đầu tiên loại tên lửa này được Nga sử dụng để tấn công vào các mục tiêu ở Ukraine; có lẽ mục đích của Nga là thử nghiệm tên lửa Kh-69 trong thực chiến. Cần nhấn mạnh rằng, tên lửa hành trình Kh-69 được đánh giá là loại tên lửa tàng hình đa chức năng, có độ chính xác cao. Mặc dù tên lửa chỉ có tốc độ cận âm, nhưng khả năng đánh chặn rất khó khăn, không kém gì so với tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga, Loại tên lửa Kh-69 được trang bị cho các loại máy bay chiến đấu chiến thuật của Không quân Nga như Su-30SM, Su-34, Su-35, Su-24M và loại chiến đấu cơ mới nhất là máy bay chiến đấu tàng hình Su-57. Đặc điểm của tên lửa Kh-69 là có khả năng tàng hình trước radar của đối phương. Một đặc điểm là lợi thế của tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kh-69 so với tên lửa Kinzhal, đó là khi máy bay MiG-31K cất cánh để phóng tên lửa Kinzhal, phòng không Ukraine đã lập tức báo động, như một sự “cảnh báo sớm” về việc Nga sử dụng loại tên lửa chết người này. Nhưng khi máy bay chiến thuật Su-34 hay Su-35 cất cánh phóng tên lửa Kh-69, lực lượng phòng không Ukraine sẽ thường không chú ý; do vậy sẽ tạo được yếu tố bất ngờ về chiến thuật. Tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kh-69 là sự phát triển tiếp theo của tên lửa Kh-59; tầm bắn của nó là 400 km, khiến gần như toàn bộ lãnh thổ Ukraine đều có thể bị tên lửa này tấn công. Tên lửa hành trình Kh-69 được trang bị đầu đạn nặng 310 kg, tốc độ bay cận âm và với độ cao bay cực thấp, chỉ cách mặt đất khoảng 20 mét, khiến nó gần như rất khó bị phát hiện. Theo Defense Express, cuộc tấn công thành công của tên lửa của Kh-69 vào Nhà máy nhiệt điện Trypillia mở ra cơ hội mới cho Không quân Nga trong tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine. Tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kh-69 kết hợp với máy bay chiến đấu tàng hình Su-57, sẽ trở thành cặp “song sát” mới của Không quân Nga tới đây mà Ukraine phải lo đối phó. Cũng trong ngày 11/4, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cũng sử dụng máy bay ném bom chiến lược Tu-95 phóng khoảng 20 tên lửa hành trình Kh-101 và tên lửa hành trình Kh-555 nhằm vào các nhà máy điện liên quan và các nhà máy ở Ukraine. Các máy bay chiến đấu MiG-31, Su-35 và một số lượng lớn UAV tự sát Geran-2 của Nga cũng thường xuyên tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Ukraine. Ngoài thủ đô Kiev, các tỉnh Nikolayev ở phía nam, tỉnh Kharkov ở phía đông đã hứng chịu các cuộc tấn công quy mô lớn của Không quân Nga. Việc tấn công quy mô lớn liên tục của Nga vào Ukraine, thậm chí còn gây căng thẳng tột độ trong lực lượng không quân NATO. Lực lượng phòng không ở các nước xung quanh Ukraine, trong đó có Ba Lan, gần như "như đang đối mặt với một kẻ thù hùng mạnh" và luôn duy trì mức độ cảnh giác cao độ. Lý do chính khiến Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga có thể thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn ở Ukraine như vậy, là do Ukraine về cơ bản đã hết đạn tên lửa cho các hệ thống phòng không. Lý do này khiến Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga trở nên mạnh mẽ hơn. (Nguồn ảnh: Ukrinform, CNN, Reuters, Sputnik).

Gần đây, các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine có thể nói là ngày càng trở nên ác liệt hơn. Đặc biệt, năng lượng, điện và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác của Ukraine,hiện đang là mục tiêu chính của Nga. Theo nguồn tin từ hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform, tối 11/4, Nga đã sử dụng máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trong biên chế là tiêm kích tàng hình Su-57, để tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào Nhà máy Nhiệt điện Trypillia (TPP), nhà máy nhiệt điện lớn nhất thế giới ở Kiev, thủ đô Ukraine. Ukrinform cũng dẫn nguồn tin của Quân đội Ukraine cho biết, máy bay Su-57 cũng lần đầu tiên phóng tên lửa hành trình Kh-69 mới nhất trong thực chiến và đã phá hủy mục tiêu. Theo các chuyên gia quân sự, sự kết hợp giữa "máy bay mới + bom mới" này của Không quân Nga, đã đạt được kết quả rất tốt. Nhà máy Nhiệt điện Tripoli đã bị phá hủy chỉ trong một đòn, bởi tên lửa Kh-69 được máy bay Su-57 sử dụng. Điều này phản ánh hiệu suất vượt trội của tiêm kích Su-57 và tên lửa hành trình Kh-69. Cuộc tấn công này chỉ là một mô hình thu nhỏ của các cuộc tấn công tăng cường của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine trong thời gian gần đây. Theo trang Defense Express của Ukraine, trích dẫn nguồn tin giấu tên của họ cho biết, Nga đã sử dụng tên lửa hành trình Kh-69 để tấn công Nhà máy nhiệt điện Trypillia. Minh chứng là các mảnh vỡ của tên lửa được tìm thấy, cũng như độ chính xác khi nó bắn trúng mục tiêu. Các chuyên gia lưu ý rằng, đây là lần đầu tiên loại tên lửa này được Nga sử dụng để tấn công vào các mục tiêu ở Ukraine; có lẽ mục đích của Nga là thử nghiệm tên lửa Kh-69 trong thực chiến. Cần nhấn mạnh rằng, tên lửa hành trình Kh-69 được đánh giá là loại tên lửa tàng hình đa chức năng, có độ chính xác cao. Mặc dù tên lửa chỉ có tốc độ cận âm, nhưng khả năng đánh chặn rất khó khăn, không kém gì so với tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga, Loại tên lửa Kh-69 được trang bị cho các loại máy bay chiến đấu chiến thuật của Không quân Nga như Su-30SM, Su-34, Su-35, Su-24M và loại chiến đấu cơ mới nhất là máy bay chiến đấu tàng hình Su-57. Đặc điểm của tên lửa Kh-69 là có khả năng tàng hình trước radar của đối phương. Một đặc điểm là lợi thế của tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kh-69 so với tên lửa Kinzhal, đó là khi máy bay MiG-31K cất cánh để phóng tên lửa Kinzhal, phòng không Ukraine đã lập tức báo động, như một sự “cảnh báo sớm” về việc Nga sử dụng loại tên lửa chết người này. Nhưng khi máy bay chiến thuật Su-34 hay Su-35 cất cánh phóng tên lửa Kh-69, lực lượng phòng không Ukraine sẽ thường không chú ý; do vậy sẽ tạo được yếu tố bất ngờ về chiến thuật. Tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kh-69 là sự phát triển tiếp theo của tên lửa Kh-59; tầm bắn của nó là 400 km, khiến gần như toàn bộ lãnh thổ Ukraine đều có thể bị tên lửa này tấn công. Tên lửa hành trình Kh-69 được trang bị đầu đạn nặng 310 kg, tốc độ bay cận âm và với độ cao bay cực thấp, chỉ cách mặt đất khoảng 20 mét, khiến nó gần như rất khó bị phát hiện. Theo Defense Express, cuộc tấn công thành công của tên lửa của Kh-69 vào Nhà máy nhiệt điện Trypillia mở ra cơ hội mới cho Không quân Nga trong tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine. Tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kh-69 kết hợp với máy bay chiến đấu tàng hình Su-57, sẽ trở thành cặp “song sát” mới của Không quân Nga tới đây mà Ukraine phải lo đối phó. Cũng trong ngày 11/4, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cũng sử dụng máy bay ném bom chiến lược Tu-95 phóng khoảng 20 tên lửa hành trình Kh-101 và tên lửa hành trình Kh-555 nhằm vào các nhà máy điện liên quan và các nhà máy ở Ukraine. Các máy bay chiến đấu MiG-31, Su-35 và một số lượng lớn UAV tự sát Geran-2 của Nga cũng thường xuyên tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Ukraine. Ngoài thủ đô Kiev, các tỉnh Nikolayev ở phía nam, tỉnh Kharkov ở phía đông đã hứng chịu các cuộc tấn công quy mô lớn của Không quân Nga. Việc tấn công quy mô lớn liên tục của Nga vào Ukraine, thậm chí còn gây căng thẳng tột độ trong lực lượng không quân NATO. Lực lượng phòng không ở các nước xung quanh Ukraine, trong đó có Ba Lan, gần như "như đang đối mặt với một kẻ thù hùng mạnh" và luôn duy trì mức độ cảnh giác cao độ. Lý do chính khiến Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga có thể thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn ở Ukraine như vậy, là do Ukraine về cơ bản đã hết đạn tên lửa cho các hệ thống phòng không. Lý do này khiến Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga trở nên mạnh mẽ hơn. (Nguồn ảnh: Ukrinform, CNN, Reuters, Sputnik).