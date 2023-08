Nga và Ukraine tuyên bố trái ngược, thế trận vẫn chưa ngã ngũ

Theo trang tin "Business Insider" của Mỹ đã đưa tin vào ngày 27/7 rằng, sau gần hai tháng phản công với tốc độ chậm chạp; thì vừa qua, quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào mặt trận Zaporozhye ở phía nam. "Business Insider" cho biết, điều này có nghĩa là Quân đội Ukraine đã đạt được "tiến bộ đáng kể" trong cuộc phản công của Ukraine. Hãng tin Mỹ CNN cũng dẫn lời một quan chức Nga ngày 27/7 cho biết, quân đội Ukraine đã đột nhập vào tuyến phòng thủ đầu tiên của quân đội Nga theo hướng Zaporozhye, và giao tranh ác liệt vẫn đang tiếp diễn. Tờ "Business Insider" dẫn nguồn tin Ukraine cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố trong một bài phát biểu trước quốc gia vào hôm 26/7 rằng: "Các đơn vị của chúng tôi đã đạt được tiến bộ rất tốt trên tiền tuyến ngày hôm nay. Thông tin chi tiết sẽ có sau". Ông Yevgeny Balitsky, một quan chức do Nga bổ nhiệm ở vùng Zaporizhia, cho biết quân đội Ukraine đang phát động một cuộc tấn công vào hướng Zaporizhia, với việc tập trung hàng trăm xe tăng, xe bọc thép trên hướng này. Cuộc phản công của Ukraine trên hướng Zaporizhia rất rõ ràng, đó là đẩy mạnh tiến công về phía nam, uy hiếp thành phố Melitopol ven biển Azov, chia cắt lãnh thổ Nga với khu vực bán đảo Crimea; đồng thời cô lập bán đảo Crimea. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine tuyên bố rằng, Lực lượng Không quân Ukraine đã thực hiện hơn chục cuộc tấn công vào quân đội Nga, nhắm vào các nơi tập trung binh lực, hệ thống phòng không và kho hậu cần của Quân đội Nga. Các đơn vị pháo binh và sở chỉ huy của Nga cũng bị trúng đạn của Ukraine. Ngoài ra, tờ "Business Insider" cũng dẫn lời blogger quân sự Nga Rybar vào ngày 26/7 cho biết, một nhà máy sửa chữa phương tiện vũ khí của Nga ở bán đảo Crimea, đã bị tên lửa hành trình "Storm Shadow" của Ukraine tấn công. Máy bay chiến đấu-ném bom Su-24 của Không quân Ukraine đã phóng tổng cộng 4 tên lửa "Storm Shadow", một trong số đó trúng xưởng sửa chữa phương tiện và 3 quả còn lại trúng kho đạn trên bán đảo Crimea; blogger quân sự Nga Rybar cho biết. Business Insider còn cho biết thêm, nhà máy sửa chữa phương tiện bị trúng tên lửa "Storm Shadow" ở Crimea là một trung tâm sửa chữa quan trọng trong những ngày đầu của cuộc khủng hoảng Ukraine, nơi lưu trữ hàng trăm xe tăng, xe bọc thép và các phương tiện khác đang chờ sửa chữa. Một thông tin khác trên "Business Insider" cũng đề cập rằng, trong cuộc phản công kéo dài gần hai tháng, bước tiến của quân đội Ukraine đã diễn ra rất chậm trước tuyến phòng thủ vững chắc của quân đội Nga bao gồm các chiến hào, dây thép gai, chướng ngại vật chống tăng và bãi mìn. Việc vượt qua được những chướng ngại vật này là một thử thách khó khăn. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã cố gắng tiết kiệm nhân lực và vũ khí trang bị trong chiến đấu, đặc biệt là các phương tiện bọc thép hạng nặng do phương Tây cung cấp. Điều này được thể hiện là các cuộc tấn công của Ukraine được tiến hành bằng các nhóm nhỏ, mà có rất ít xe tăng, xe bọc thép hỗ trợ. Thông tin của "Business Insider" cũng cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin, người đang ở thăm Papua New Guinea cho biết, "Quân đội Ukraine đã được chuẩn bị và huấn luyện đầy đủ và họ có khả năng thành công. Như tôi đã đề cập vào tuần trước, mặc dù quân đội Ukraine đã cố gắng vượt qua bãi mìn và các chướng ngại vật khác, nhưng quân Nga vẫn có rất nhiều sức mạnh chiến đấu". Theo các thông tin được "Business Insider" đề cập, dẫn lời các quan chức Lầu Năm Góc, quân đội Ukraine đã tung hàng nghìn lực lượng tăng viện cho mặt trận ở khu vực Zaporozhye, bao gồm cả các đơn vị do các nước phương Tây huấn luyện và trang bị. Các chỉ huy quân đội Ukraine tin rằng, họ đã “tìm ra điểm yếu” của tuyến phòng thủ Nga và đang phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào những nơi này; nhưng đó hoàn toàn không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Thông tin trên "Business Insider" còn tiết lộ, cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Ukraine được tiến hành sau khi Tư lệnh Tập đoàn quân 58 của Nga, Thiếu tướng Ivan Popov bị cách chức. Tướng Ivan Popov đã bị cách chức vì cho rằng, quân đội Nga thiếu nghiêm trọng khả năng chống pháo binh và trinh sát, điều này đã gây ra thương vong nặng nề cho quân đội. Trang "Business Insider" cho rằng, mũi nhọn tấn công của Ukraine là hướng vào khu vực phòng thủ từng do Thiếu tướng Popov phụ trách. Tuy nhiên, trang Business Insider cũng đề cập rằng, liên quan đến cuộc tấn công do quân đội Ukraine phát động, hãng tin TASS cuẩn dẫn lời các quan chức Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Ukraine đã phát động một "cuộc tấn công bọc thép quy mô lớn" trên mặt trận Zaporozhye, nhưng cuộc tấn công của Ukraine đã bị đẩy lui với một số thiệt hại về người và vũ khí trang bị. Nhóm thiết giáp Ukraine lọt vào trận địa chống tăng của Nga tại Rabotino, Zaporozhye bị tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) của Nga tiêu diệt. Nguồn Bộ Quốc phòng Nga

