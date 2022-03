Nga tuyên bố xóa sổ “Tiểu đoàn Donbas” của Ukraine

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov ngày 20/3 cho biết, quân đội Nga đã tiến thêm 12 km để tiếp cận phòng tuyến Nikolskoye. Hiện tại, Quân đội Nga đang truy quét lực lượng tan rã của Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 54 của Ukraine. Trong khi đó, lực lượng dân quân của nước cộng hòa Donetsk (DPR) tự xưng, phối hợp cùng với Quân đội Nga, đang tiếp tục truy kích Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 53 của Ukraine đang bỏ chạy và tấn công khu dân cư Mikhailovsky. Trong 24 giờ qua, Quân đội Nga đã cùng dân quân Donetsk, phong tỏa bao vây khu dân cư Slatkoye và tiêu diệt 60 tay súng, phá hủy 2 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 6 vũ khí dã chiến và một số súng cối của Quân đội và lực lượng dân quân Ukraine. Trong ngày hôm nay, phía Nga kêu gọi các chiến binh Ukraine ở thành phố Mariupol hạ vũ khí và rời khỏi Mariupol. Phía Nga cho biết, quân đội Nga sẽ mở kênh nhân đạo đông tây Mariupol từ 10h ngày 21/3 (theo giờ Moscow), và cho phép lực lượng vũ trang Ukraine hạ vũ khí rời Mariupol. Tuy nhiên, phía Ukraine đã từ chối yêu cầu của Nga. Vào sáng sớm ngày 21/3, truyền thông Ukraine đưa tin, Phó Thủ tướng Ukraine Velesuk trong một cuộc phỏng vấn cho biết, các binh sĩ Ukraine ở Mariupol sẽ không hạ vũ khí và sẽ không sơ tán khỏi thành phố và việc này đã thông báo cho phía Nga. Thành phố cảng công nghiệp Mariupol, nơi trước đây từng có tới 450.000 cư dân, đã bị quân Nga bao vây kể từ đầu tháng 3/2022. Giao tranh diễn ra quyết liệt trong nhiều ngày qua, đã khiến thành phố bị hư hại nặng; các bức ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy điều này. Tối hậu thư của Quân đội Nga khẳng định, sẽ đảm bảo cho những người chấp nhận đầu hàng rời khỏi thành phố an toàn. CNN cho biết, chiến sự ác liệt tại Mariupol đã khiến toàn bộ các dịch vụ cơ bản bị ảnh hưởng, người dân rất khó khăn trong việc tiếp cận điện, nước, khí gas. Một quan chức của thành phố Mariupol nói rằng, mọi người sợ phải ra khỏi hầm trú ẩn, thậm chí ngay cả khi chỉ để nhận những thứ đồ thiết yếu, vì vậy họ phải uống ít nước và ăn dè sẻn thực phẩm. Hiện nhiều dân thường bị kẹt lại trong thành phố; mấy tuần qua, nhiều người dân ở thành phố cảng này không thể sơ tán khỏi đây vì nhiều lý do khác nhau. Ước tính có khoảng 300.000 người vẫn chưa thoát ra khỏi thành phố. Chính quyền thành phố Mariupol ước tính, chỉ trong ngày 20/03, đã có khoảng 7.295 người dân sơ tán khỏi thành phố, thông qua các hành lang an toàn. Lý do Nga quyết tâm kiểm soát Mariupol do đây là thành phố cảng chiến lược, nằm ven bờ biển nối giữa vùng Donbass ở miền Đông Ukraine với bán đảo Crimea. Các lực lượng vũ trang Nga cố gắng kiểm soát toàn bộ khu vực này, để tạo thành một hành lang trên đất liền giữa 2 vùng. Ngoài ra, theo trang web Verkhovna Rada của Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh gia hạn trạng thái thời chiến của đất nước vào ngày 20/3. Theo sắc lệnh này, tình trạng thời chiến của Ukraine sẽ được gia hạn thêm 30 ngày, sau khi hết hạn vào ngày 26/3. Còn theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, Quân đội Nga tiếp tục tấn công bằng vũ khí dẫn đường chính xác vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, cũng như các điểm tập kết và trung tâm huấn luyện cho các chiến binh nước ngoài, đã đến lãnh thổ nước này. Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo chính quyền Kyiv và lính đánh thuê nước ngoài rằng, Quân đội Nga sẽ tấn công “không nương tay” vào những nơi triển khai các chiến binh nước ngoài, đến Ukraine, "để chống lại người Nga". Vào đêm từ Chủ nhật đến thứ Hai, quân đội Nga đã tung ra một đòn tấn công khác, đây cũng là đòn thứ ba, nhằm vào các lực lượng chiến binh nước ngoài. Lần này, tên lửa hành trình được phóng từ trên không, đã đánh trúng Trung tâm Huấn luyện Novaya Lubomirka ở vùng Rivne. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Novaya Lubomirka là nơi tập trung huấn luyện, lính đánh thuê nước ngoài, tới chiến đấu tại Ukraine; vụ tấn công bằng tên lửa của Nga đã tiêu diệt 80 chiến binh. Trước đó, Nga đã tiến hành cuộc tập kích bằng tên lửa vào Trung tâm huấn luyện Yavoriv và trung tâm huấn luyện của Lực lượng Tác chiến đặc biệt Ukraine gần Zhytomyr; tiêu diệt và làm bị thương 180 người, trong đó có nhiều chiến binh nước ngoài, nhưng phía Ukraine phản đối.

