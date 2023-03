Nga sử dụng bom chùm, binh lính Ukraine bất ngờ bị tấn công

Quân đội Ukraine đang tổ chức một chiến dịch phản công. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết, Ukraine mới thành lập lực lượng phản công gồm 28.000 quân. Đây là thông tin tương đối chung chung, vì Quân đội Ukraine nói rằng, họ quyết định chiếm lại Bakhmut và chuẩn bị lực lượng phản công 10 lữ đoàn? Hiện tại, Quân đội Ukraine chỉ có thể phòng thủ ở khu đô thị phía tây sông Bakhmutka, lực lượng tiếp viện mà Quân đội Ukraine gửi đến đều được triển khai ở các căn cứ tiền phương như ngoại ô phía tây Bakhmut và tuyến phòng thủ mới ở thị trấn Chasov Yar, nằm cách Bakhmut 12 km về phía tây. Sau vài ngày quan sát, các trinh sát của lính đánh thuê Wagner nhận thấy, Quân đội Ukraine không có ý định đổ thêm quân vào "cối xay thịt" Bakhmut, mà chỉ được triển khai cơ động ở ngoại vi; rõ ràng là đang hỗ trợ việc Quân đội Ukraine ở thành phố Bakhmut triệt thoái theo từng đợt. Để “thuyết phục” tình báo Nga về ý định phản công của mình, Quân đội Ukraine cũng đã tiến hành một phản kích ở làng Ivanivsk (phía tây nam Bakhmut), đẩy lùi lực lượng lính đánh thuê Wagner tấn công vào đây. Ngoài ra, cuộc tấn công của biệt kích Wagner gần phố Korsunskogo ở phía nam thành phố Bakhmut ngày hôm đó cũng bị quân Ukraine đẩy lùi. Nhìn bề ngoài, việc một số lượng lớn quân tiếp viện Ukraine quay trở lại Bakhmut dường như đã tạo niềm tin cho hai lữ đoàn Ukraine, còn tiếp tục phòng ngự ở Bakhmut. Ở phía bắc thành phố Bakhmut, biệt kích Wagner đã xâm nhập khu vực nhà máy luyện kim màu AZOM hơn 4 ngày, nhưng không thu được nhièu kết quả. Bởi vì quân Ukraine đã sử dụng các tòa nhà kiên cố trên mặt đất và các đường hầm, để ngăn chặn quân Wagner. Phải thừa nhận rằng, Quân đội Ukraine đã có được kinh nghiệm trưởng thành trong các trận chiến trong môi trường đô thị ở Mariupol và Nhà máy thép Azovstal. Tuy nhiên, quân Nga vẫn không có chiến thuật nào tốt hơn, họ chỉ có thể dùng hỏa lực tiến từng chút một, hậu quả là thương vong của cả hai bên là rất lớn. Các phóng viên truyền thông Ukraine đưa tin, tại khu vực lân cận trọng điểm Bakhmut, lực lượng biệt kích Wagner đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công mỗi ngày. Dù có nhiều thương vong, nhưng nó cũng gây áp lực tâm lý lớn hơn cho các lực lượng phòng thủ Ukraine. Vì lý do này, Quân đội Ukraine đã nhiều lần yêu cầu NATO hỗ trợ vũ khí đặc biệt. Quân đội Ukraine hy vọng NATO sẽ được cung cấp đạn chùm càng sớm càng tốt, nhằm ngăn chặn sức tấn công quyết liệt của quân Wagner và lực lượng mặt đất của Nga trên các mặt trận quan trọng như Bakhmut. Đạn chùm mục đích là tiêu diệt đối phương trong phạm vi lớn nhất. Mỹ và NATO đã sử dụng bom chùm với số lượng lớn trong Chiến tranh vùng Vịnh và Chiến tranh Kosovo và bị chỉ trích rộng rãi vì đã gây ra vô số thảm họa cho cả dân thường; nhất là số đạn con chưa nổ. Chính vì những lý do trên, mà Mỹ và NATO chưa quyết định cung cấp bom, đạn chùm cho Ukraine. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine đã sớm nếm mùi đau đớn của bom chùm từ quân Nga. Tối 13/3 theo giờ địa phương, nhiều bệ phóng rocket của Quân đội Nga đã bao trùm khu vực tập kết của Quân đội Ukraine gần tuyến phòng thủ mới của Bakhmut tại Chasov Yar, nơi bộ chỉ huy Ukraine đang tập trung một số lượng lớn quân số và các trang bị. Có hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine nằm trong tầm bắn của pháo binh Nga. Quân đội Ukraine tiết lộ rằng, pháo binh Nga đã sử dụng đạn chùm trong đợt tập kích hỏa lực vào ban đêm, gây thương vong lớn cho những người lính Ukraine vừa đến tăng cường. Các phóng viên chiến trường của truyền thông châu Âu cho biết, trận pháo kích bằng đạn chùm của Quân đội Nga vào pháo đài Chasov Yar ngày hôm đó, đã viết lại kỷ lục một ngày về số thương vong lớn nhất của Quân đội Ukraine. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng, để tránh thương vong trong giao tranh đường phố, Nga có thể áp dụng chiến thuật giảm cường độ tấn công trong thành phố, tập trung tấn công vào lực lượng tiếp viện bên ngoài. Cách tiếp cận này cũng phù hợp với chiến lược của Nga, đó là tiêu hao các lực lượng quan trọng của Quân đội Ukraine. Theo thông tin, pháo phản lực phóng loạt (MLRS) của Nga đã tấn công một đoàn xe bọc thép của Quân đội Ukraine ở Chasovoy Yar; phá hủy nhiều phương tiện. Các bức ảnh về trận pháo kích đã được Quân đội Ukraine công bố; nhưng do thiệt hại lớn, nên chỉ những bức ảnh về xe bọc thép bị phá hủy mới được đăng. Trong các bức ảnh, người xem có thể thấy thiệt hại đối với các phương tiện bọc thép của Ukraine sau các cuộc tấn công bằng pháo phản lực của quân Nga. Rất có thể, cuộc tấn công bằng MRLS của Quân đội Nga, nhằm ngăn chặn các cuộc phản công có thể xảy ra của Ukraine vào Bakhmut. Theo một số thông tin, Quân đội Ukraine có thể chuẩn bị một cuộc phản công ở phía nam Bakhmut, để ngăn chặn sự bao vây của quân Nga. Cho đến nay, một số lượng lớn xe bọc thép và pháo binh đã được triển khai tại Chasovoy Yar. Chính từ đây, các cuộc pháo kích vào Bakhmut, nơi diễn ra các trận chiến giữa Quân đội Ukraine và lính đánh thuê Wagner.

