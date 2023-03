Lính đánh thuê Wagner cố tình câu giờ không đóng nắp "lò vôi" Bakhmut?

Bất chấp những tuyên bố của Quân đội Ukraine rằng, tình hình ở Bakhmut “đang được kiểm soát”, thì các chuyên gia phương Tây lại cho rằng, thòng lọng ở Bakhmut gần như đã được thắt chặt hoàn toàn. Mọi hành động phản công của của Quân đội Ukraine ở Bakhmut đều hoàn toàn vô ích; thành phố sẽ bị bao vây trong vòng vài tuần hoặc thậm chí vài ngày tới. Hồi đầu tháng ba vừa rồi, hãng tin Anh Reuters đưa tin: “Quân đội Nga đang tiếp tục chiến dịch bao vây và tràn ngập thành phố Bakhmut, nơi chỉ huy Quân đội Ukraine gọi là tình hình “cực kỳ căng thẳng”. Tại Bakhmut, Quân đội Nga (bao gồm cả lính đánh thuê Wagner), đang cố gắng cắt đứt đường tiếp tế của Quân đội Ukraine và buộc họ phải đầu hàng hoặc rút lui”. Theo thông tin mới nhất, lực lượng tiếp viện của Ukraine đã được chuyển đến Bakhmut, điều này có thể cho thấy Quân đội Ukraine sẽ cố gắng giữ Bakhmut cả khu vực trong thành phố đang bị bao vây và từ hướng tây. Tuy nhiên, do sự bao vây chia cắt của quân Nga, Quân đội Ukraine khó có thể thực hiện các nhiệm vụ như vậy. Sau khi các đơn vị lính đánh thuê Wagner ở phía bắc Bakhmut, tràn ngập ngôi làng Paraskovievka; sau đó họ tiếp tục phát triển đánh bật lực lượng Ukraine khỏi hai làng Berkhivka và Yahidne; thì lực lượng đồn trú của Quân đội Ukraine tại Bakhmut gần như chắc chắn sẽ bị bao vây hoàn toàn. Hiện tất cả các tuyến đường tiếp tế của Quân đội Ukraine khỏi Bakhmut đều bị cắt đứt hoặc nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực chặt chẽ của pháo binh và không quân lục quân Nga. Nếu quân Nga duy trì bao vây chặt chẽ, lực lượng Ukraine đồn trú tại Bakhmut chỉ có thể lựa chọn bị tiêu diệt hoặc đầu hàng. Tuy nhiên bộ chỉ huy Ukraine, theo ý chí chính trị của Kiev, không ra lệnh rút các lực lượng còn lại ở Bakhmut; mà họ đang cố gắng thiết lập việc vận chuyển dự trữ và vật tư bằng cách mở những con đường xuyên qua những cánh đồng đóng băng. Tuy nhiên, những khu vực này nhanh chóng bị trinh sát của quân Nga phát hiện và rơi vào tầm ngắm của pháo binh. Trong bối cảnh đó, thông tin thú vị được công bố bởi kênh Telegram của Nga có tên "Mặt trái của Quân đội". Được biết, Quân đội Ukraine còn lại ở Bakhmut đã nghi ngờ lực lượng Wagner “cố tình” duy trì quyền kiểm soát Quân đội Ukraine, ra vào trên một trong những trục đường. Con đường mà lực lượng lính đánh thuê Wagner đang thực hiện “kiểm soát chiến thuật”, cho phép Quân đội Ukraine có thể tiếp tục chuyển tất cả các nguồn dự trữ mới vào thành phố. Người ta không biết tuyến đường nào đang được đề cập; có lẽ là trục đường 00506, từ Bakhmut theo hướng tây đến thị trấn Chasov Yar và đi qua làng Khromovo. Việc bao vây hoàn toàn thành phố sẽ được thực hiện vào thời điểm có càng nhiều quân Ukraine càng tốt trong “nồi hầm” Bakhmut. Do vậy, càng có nhiều quân Ukraine còn lại trong thành phố, tổn thất của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong quá trình bảo vệ thành phố sẽ là tối đa. Một kịch bản như vậy, thoạt nhìn có vẻ là “thuyết âm mưu”, nhưng cũng có thể hợp lý. Không phải vô cớ, vào đầu tháng 2, người sáng lập công ty lính đánh thuê Wagner PMC Yevgeny Prigozhin, đã có những bình luận về những tuyên bố của Tổng thống Ukraine Zelensky, về sự cần thiết phải bảo vệ Bakhmut bằng bất cứ giá nào. Ông Prigozhin đã kêu gọi Tổng thống Ukraine ngăn chặn việc thành phố Bakhmut đầu hàng trước một lực lượng quân sự tư nhân. Prigozhin nói, nếu không, người dân Ukraine sẽ không tha thứ cho Tổng thống vì điều này... Sau đó ông Prigozhin nói rằng, việc bảo vệ Bakhmut trong thời gian dài, kèm theo tổn thất nặng nề, đã buộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine phải chuyển tất cả lực lượng dự bị mới đến thành phố, bao gồm cả việc rút các đơn vị sẵn sàng chiến đấu khỏi các khu vực khác, để tăng cường cho Bakhmut. Trong khi đó, một cựu thủy quân lục chiến Mỹ tên là Troy Offenbecker, người đang chiến đấu ở Bakhmut cho biết, cảnh tượng ở mặt trận này vô cùng khủng khiếp; đến mức, khi một người lính được triển khai tới mặt trận Bakhmut, “tuổi thọ” trung bình của họ chỉ còn khoảng bốn giờ. Offenbecker, người đang chiến đấu trong “Quân đoàn Quốc tế” bao gồm các binh sĩ nước ngoài của Ukraine, đã nói với hãng tin ABC News rằng, Bakhmut được gọi là "máy xay thịt" vì những cảnh rùng rợn và mô tả các cuộc giao tranh ở đây là "hỗn loạn". Cựu lính thủy đánh bộ Mỹ cũng không chắc Quân đội Ukraine có thể tiếp tục giữ thành phố này trong bao lâu. Chia sẻ với ABC News, Offenbecker cho biết, anh nhận thấy cuộc tấn công mới lớn của Nga đã bắt đầu, với Bakhmut là trọng tâm. Các thông tin từ cả hai bên tham chiến cũng đã tiết lộ thương vong nghiêm trọng ở Bakhmut. Offenbecker cho biết, các cuộc tấn công của quân Nga đã diễn ra "không ngừng nghỉ" ở Bakhmut; trong đó lực lượng pháo binh hoạt động tích cực "cả ngày lẫn đêm". Còn theo ông Igor Kimakovsky cố vấn của quyền người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, trên sóng Channel One cho biết, hiện Quân đội Ukraine đã mất tới 70% quân số được huấn luyện bài bản trong các trận đánh bảo vệ Bakhmut và các khu dân cư xung quanh thành phố. Theo đại diện của DPR cho biết, do tổn thất cực cao, các đơn vị tinh nhuệ nhất của Quân đội Ukraine, đều đã được tăng cường cho chiến trường Bakhmut từ trước, nhưng đã bị thiệt hại đáng kể. Do đó, nếu Kiev đưa thêm lực lượng tới Bakhmut để tăng cường cho lực lượng bảo vệ thành phố, thì đây sẽ không phải là những đơn vị được huấn luyện tốt và có động lực. Đồng thời, hiện Bakhmut vẫn do Quân đội Ukraine kiểm soát. Trước đó, Chủ tịch công ty Wagner PMC Yevgeny Prigozhin cho biết, thông tin về việc lực lượng Ukraine rút khỏi thành phố là không đúng sự thật. Trên thực tế, một lực lượng đáng gờm của Ukraine vẫn ở trong thành phố và họ đang chiến đấu hết mình để giữ Bakhmut.

