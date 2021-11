Nga sẽ mang Kalibre và Iskander tới dội lửa vào Bắc Syria?

Những phiến quân nổi dậy thuộc nhóm Ahrar al-Sharkyya, đã công bố một đoạn video về vị trí của họ gần thành phố Tell Abyad của Syria. Theo đánh giá của đoạn video được trình chiếu, có khoảng một nghìn quân nổi dậy, cùng ô tô và nhiều loại vũ khí khác nhau, ở trong một khu vực tương đối hẹp. Nhóm phiến quân này đã thách thức Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr và đạn đạo Iskander. Trong đoạn video được giới thiệu, các chiến binh tuyên bố hoàn toàn sẵn sàng đánh chiếm thành phố Kobani, mặc dù cho đến nay họ không thể tiến tới thành phố này, do phần lãnh thổ này, hiện đang nằm trong tay người Kurd. Tuy nhiên, với mật độ tập trung quân dày đặc như vậy, lực lượng này có thể bị tiêu diệt bằng một đòn tấn công mạnh mẽ bằng tên lửa đạn đạo Iskander hoặc tên lửa hành trình Kalibr của Nga. Một chuyên gia Nga phân tích: “Những phiến quân này thường xuyên tổ chức các cuộc tấn công khủng bố vào quân đội Nga. Việc tập trung với số lượng đông chiến binh như vậy, là cơ hội để quân đội Nga có thể gây ra thiệt hại lớn cho đối phương”. Tuy nhiên Nga cũng không cần “giết gà dùng dao mổ trâu”, vì với những máy bay tiêm kích bom như Su-34 hoặc tiến công mặt đất như Su-30SM, xuất kích từ căn cứ quân sự của Nga trên lãnh thổ Syria, có thể nhanh chóng trút xuống khu vực hàng chục tấn bom trong một lần tiến công, sức tàn sát sẽ khủng khiếp hơn nhiều. Trước đó, có thông tin cho rằng Nga và Quân đội chính phủ Syria, sẵn sàng hỗ trợ quân sự người Kurd trong trường hợp bị phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công, bao gồm cả các cuộc tấn công từ máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa. Trong khi đó, một căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền bắc Syria, đã phải hứng chịu làn đạn pháo của lực lượng dân quân người Kurd. Nhiều khả năng đợt tấn công này, được cho là màn trả đũa với Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, khi nơi đây sẽ bắt đầu một chiến dịch quân sự lớn nhằm vào lực lượng dân quân người Kurd ở khu vực đông bắc của Syria. Cuộc tấn công vào căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ bằng tên lửa, được phóng đi từ một thiết bị tự chế. Kết quả của cuộc tấn công làm cơ sở hạ tầng của căn cứ quân sự Thổ Nhĩ Kỳ bị hư hại nghiêm trọng. Phía Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xác định, không có ai bị thương vong trong cuộc tập kích trên; mặc dù có thông tin chưa được xác nhận rằng có một số người bị thương. Trong các bức ảnh được Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ công khai, có thể thấy một bệ phóng tên lửa tự chế, được gắn ở phía sau của một chiếc xe bán tải. Theo các nguồn tin, ít nhất 5 tên lửa đã được bắn về phía căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ. Các chuyên gia cho rằng, sự leo thang do Ankara dàn xếp ở phía bắc Syria và Iraq, có thể dẫn đến một cuộc xung đột vũ trang rất nghiêm trọng; tuy nhiên, nếu quân đội Syria và quân đội Nga hỗ trợ người Kurd ở Syria, thì tình hình ở Iraq lại hoàn toàn khác. Trong một diễn biến liên quan, Quân đội Mỹ đang khẩn cấp sơ tán khỏi miền bắc Syria do đe dọa tấn công người Kurd từ Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Giống như hai năm trước, quân đội Mỹ quyết định rút khỏi Syria trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ sắp tiến hành các chiến dịch quân sự chống lại người Kurd. Theo thông tin mà truyền thông Nga nắm bắt được, trong ngày qua, 270 đơn vị thiết bị quân sự của Mỹ đã được vận chuyển từ Syria tới nước láng giềng Iraq, và các chốt quân sự do Mỹ triển khai trước đó ở tỉnh Hasaka, đã phải bỏ lại. Hiện không có bình luận chính thức nào từ Washington về việc này, nhưng có thông tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ, trong quá trình đàm phán đang diễn ra, tuyên bố sẵn sàng tấn công không chỉ lực lượng người Kurd, mà còn cả quân đội Mỹ; vì Mỹ ủng hộ người Kurd. Nếu Mỹ rời Syria do Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng bắt đầu một cuộc tấn công, thì người Kurd khó có thể cho phép quân đội Mỹ xuất hiện thêm ở các vùng lãnh thổ được họ kiểm soát trong tương lai. Tuy nhiên Mỹ liên tục phản đối Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào các khu dân cư của người Kurd, điều này đã gây xung đột lợi ích với Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn ảnh: Rina. Video ghi lại cảnh phiến quân Ahrar al-Sharkyya tập trung gần thành phố Tell Abyad của Syria.

