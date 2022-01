Vũ khí Nga tiếp tục đổ về biên giới, Ukraine nhận 6 UAV TB2

Cách đây vài giờ, có thông tin cho rằng, Nga đã nối lại việc chuyển thiết bị quân sự tới biên giới Ukraine. Theo thông tin của truyền thông Nga, đã có một đoàn tàu vận chuyển số lượng đáng kể xe tải quân sự, xe bảo đảm kỹ thuật và vũ khí, đang hướng tới thị trấn Novozybkov, chỉ cách biên giới Ukraine 30 km. Trên đoạn video được người đi đường quay được và đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy một đoàn tàu chở các thiết bị quân sự tiến về biên giới Ukraine. Một số lượng lớn xe tải quân sự, xe bảo sửa chữa bảo đảm kỹ thuật và vũ khí có thể được nhìn thấy trên các sân ga. Đoạn video được cho là được quay cách đây chưa đầy một ngày, và dường như tất cả các thiết bị quân sự đều hướng về doanh trại dã chiến mới của Quân đội Nga ở khu vực Klintsy. Trước đó, phía Nga đã đe dọa Kiev về việc sẵn sàng bảo vệ các nước cộng hòa tự xưng ở Donbass, nếu bị Ukraine tấn công. Trong tình hình hiện tại, cho phép Nga can thiệp để bảo vệ hàng trăm nghìn công dân Nga sống trong khu vực. Nhưng cho tới nay, không có chuyện Nga đưa quân vào Donbass. Ở phía ngược lại, Ukraine cũng tích cực chuẩn bị lực lượng ở Donbass. Lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng, đã ghi lại hoạt động của các trạm tác chiến điện tử (EW) của Quân đội Ukraine trong khu vực làng Orekhovo do Kiev kiểm soát và thị trấn tranh chấp Zolote ở vùng xung đột ở Donbass. Theo hãng tin Nga RIA Novosti dẫn nguồn tin từ LPR cho biết: “Trong khu vực dân cư Orekhovo và Zolotoe, các nhóm cơ động của tiểu đoàn tác chiến điện tử số 20 Quân đội Ukraine, đã sử dụng các trạm EW Bukovel-AD, để triệt tiêu tín hiệu của các kênh điều khiển UAV của lực lượng giám sát OSCE”. LPR cho rằng bằng cách này, Quân đội Ukraine đã cố gắng ngăn cản các quan sát viên của OSCE phát hiện ra thiết bị quân sự của họ, ở những khu vực này. Còn trong thời gian tới, Ukraine có thể được nhận được 6 máy bay không người lái UAV TB2 mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ; những chiếc UAV mới này, hoàn toàn có thể chống lại, các hệ thống tác chiến điện tử của Quân đội Nga. Những chiếc UAV mới chính là loại Bayraktar TB2S, điểm đặc biệt là số UAV này, có thể chống lại các biện pháp đối phó điện tử của Nga một cách hiệu quả, vì chúng được điều khiển thông qua tín hiệu vệ tinh GPS. Nhưng theo các chuyên gia, Ukraine cũng đừng vội vui mừng quá sớm; vì UAV TB2S cũng không thể tránh được hỏa lực phòng không tầm xa; bên cạnh đó, việc gây nhiễu tín hiệu vệ tinh là sở trường của Quân đội Nga, do tín hiệu vệ tinh về thực chất rất yếu, nên có thể dễ dàng gây nhiễu. Hiện tại thì chưa có thông tin xác nhận việc chuyển giao số UAV TB2S này cho Quân đội Ukraine; nhưng theo các nguồn tin của Thổ Nhĩ Kỳ trước đây cho biết, các hệ thống tác chiến điện tử của Nga giờ đây, có thể phải đối mặt với một “bất ngờ khó chịu”. Theo truyền thông Ukraine, từ đầu năm mới đến hết ngày 3/1, không có vi phạm lệnh ngừng bắn nào của lực lượng dân quân ly khai, được ghi nhận trong khu vực hoạt động của Lực lượng chung (JFO) ở miền đông Ukraine. Còn theo truyền thông Nga, trong 48 giờ qua, các hoạt động đáng ngờ của Quân đội Ukraine đã bắt đầu được quan sát thấy ở Donbass? Điều này không loại trừ các hành động khiêu khích mới hoặc thậm chí là cuộc tấn công của quân đội Ukraine tại một số khu vực nhất định của mặt trận. Lý do đó là trước đó, đã có nhiều thông tin cho rằng, Lực lượng vũ trang Ukraine đang lên kế hoạch cho một chiến dịch quân sự lớn ở Donbass vào tháng 1 hoặc 2 năm nay. Video do người đi đường quay cảnh vũ khí Nga được vận chuyển bằng đường sắt tới biên giới Ukraine.

Cách đây vài giờ, có thông tin cho rằng, Nga đã nối lại việc chuyển thiết bị quân sự tới biên giới Ukraine. Theo thông tin của truyền thông Nga, đã có một đoàn tàu vận chuyển số lượng đáng kể xe tải quân sự, xe bảo đảm kỹ thuật và vũ khí, đang hướng tới thị trấn Novozybkov, chỉ cách biên giới Ukraine 30 km. Trên đoạn video được người đi đường quay được và đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy một đoàn tàu chở các thiết bị quân sự tiến về biên giới Ukraine. Một số lượng lớn xe tải quân sự, xe bảo sửa chữa bảo đảm kỹ thuật và vũ khí có thể được nhìn thấy trên các sân ga. Đoạn video được cho là được quay cách đây chưa đầy một ngày, và dường như tất cả các thiết bị quân sự đều hướng về doanh trại dã chiến mới của Quân đội Nga ở khu vực Klintsy. Trước đó, phía Nga đã đe dọa Kiev về việc sẵn sàng bảo vệ các nước cộng hòa tự xưng ở Donbass , nếu bị Ukraine tấn công. Trong tình hình hiện tại, cho phép Nga can thiệp để bảo vệ hàng trăm nghìn công dân Nga sống trong khu vực. Nhưng cho tới nay, không có chuyện Nga đưa quân vào Donbass. Ở phía ngược lại, Ukraine cũng tích cực chuẩn bị lực lượng ở Donbass. Lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng, đã ghi lại hoạt động của các trạm tác chiến điện tử (EW) của Quân đội Ukraine trong khu vực làng Orekhovo do Kiev kiểm soát và thị trấn tranh chấp Zolote ở vùng xung đột ở Donbass. Theo hãng tin Nga RIA Novosti dẫn nguồn tin từ LPR cho biết: “Trong khu vực dân cư Orekhovo và Zolotoe, các nhóm cơ động của tiểu đoàn tác chiến điện tử số 20 Quân đội Ukraine, đã sử dụng các trạm EW Bukovel-AD, để triệt tiêu tín hiệu của các kênh điều khiển UAV của lực lượng giám sát OSCE”. LPR cho rằng bằng cách này, Quân đội Ukraine đã cố gắng ngăn cản các quan sát viên của OSCE phát hiện ra thiết bị quân sự của họ, ở những khu vực này. Còn trong thời gian tới, Ukraine có thể được nhận được 6 máy bay không người lái UAV TB2 mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ; những chiếc UAV mới này, hoàn toàn có thể chống lại, các hệ thống tác chiến điện tử của Quân đội Nga. Những chiếc UAV mới chính là loại Bayraktar TB2S, điểm đặc biệt là số UAV này, có thể chống lại các biện pháp đối phó điện tử của Nga một cách hiệu quả, vì chúng được điều khiển thông qua tín hiệu vệ tinh GPS. Nhưng theo các chuyên gia, Ukraine cũng đừng vội vui mừng quá sớm; vì UAV TB2S cũng không thể tránh được hỏa lực phòng không tầm xa; bên cạnh đó, việc gây nhiễu tín hiệu vệ tinh là sở trường của Quân đội Nga, do tín hiệu vệ tinh về thực chất rất yếu, nên có thể dễ dàng gây nhiễu. Hiện tại thì chưa có thông tin xác nhận việc chuyển giao số UAV TB2S này cho Quân đội Ukraine; nhưng theo các nguồn tin của Thổ Nhĩ Kỳ trước đây cho biết, các hệ thống tác chiến điện tử của Nga giờ đây, có thể phải đối mặt với một “bất ngờ khó chịu”. Theo truyền thông Ukraine, từ đầu năm mới đến hết ngày 3/1, không có vi phạm lệnh ngừng bắn nào của lực lượng dân quân ly khai, được ghi nhận trong khu vực hoạt động của Lực lượng chung (JFO) ở miền đông Ukraine. Còn theo truyền thông Nga, trong 48 giờ qua, các hoạt động đáng ngờ của Quân đội Ukraine đã bắt đầu được quan sát thấy ở Donbass? Điều này không loại trừ các hành động khiêu khích mới hoặc thậm chí là cuộc tấn công của quân đội Ukraine tại một số khu vực nhất định của mặt trận. Lý do đó là trước đó, đã có nhiều thông tin cho rằng, Lực lượng vũ trang Ukraine đang lên kế hoạch cho một chiến dịch quân sự lớn ở Donbass vào tháng 1 hoặc 2 năm nay. Video do người đi đường quay cảnh vũ khí Nga được vận chuyển bằng đường sắt tới biên giới Ukraine.