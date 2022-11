Nga phóng tên lửa hành trình, Ukraine tung vũ khí đánh chặn vào trận

Theo tờ Topwar, để giảm thiểu thương vong, Quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật trước đây và bắt đầu sử dụng phương pháp tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa hành trình và UAV tự sát nhiều hơn. Kể từ khi tướng Surovikin được bổ nhiệm làm Tư lệnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, Quân đội Nga tập trung vào việc phá hủy tiềm lực và tiêu diệt các lực lượng quan trọng của Ukraine, từ đó giành thế chủ động trên chiến trường. Phía Ukraine cũng thừa nhận rằng, họ đã phải hứng chịu thương vong tương đối cao trong các trận chiến ở Kherson và những nơi khác. Ukraine tiết lộ rằng, một lượng lớn cơ sở hạ tầng ở khu vực Kherson đã bị phá hủy và Ukraine rất khó duy trì hoạt động. Phía Nga cũng tiết lộ, trong trận chiến ở vùng Kherson, hàng chục nghìn quân Ukraine đã thiệt mạng và bị thương; trong khi đó con số thương vong của Ukraine gấp 7 đến 8 lần so với phía Nga. Có thể nói, những tình huống này cũng khẳng định chiến thuật mới mà quân đội Nga áp dụng đã đạt được kết quả và bắt đầu có tác động quan trọng đến cục diện cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Đương nhiên, trước thủ đoạn mới của Nga, các nước phương Tây do Mỹ đứng đầu cũng bắt đầu có biện pháp đối phó. Biện pháp đối phó với Nga mà các nước phương Tây do Mỹ đứng đầu là tăng cường viện trợ vũ khí phòng không cho Ukraine, nhằm đảm bảo Ukraine có khả năng đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Mỹ đã nói rõ rằng, họ sẽ giúp cải thiện khả năng phòng không của Ukraine, để chống trả các cuộc không kích của Nga. Mỹ cũng vừa công bố quyết định viện trợ cho Ukraine 400 triệu USD vũ khí, chủ yếu là các loại khí tài phòng không các loại; bao gồm tên lửa phòng không MIM-23 Hawk, 4 bộ hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp AN/TWQ-1 Avenger, tên lửa phòng không vác vai Stinger và một lượng lớn đạn dược. Để đối phó với cuộc tấn công bằng UAV tự sát của Nga, Mỹ cũng đã hỗ trợ Ukraine một loại hệ thống chống UAV mới để chống lại UAV tự sát của Nga. Có thể nói, để đối phó với đòn không kích từ Nga, Mỹ đã vận dụng hết mọi thủ đoạn và bây giờ là tập trung nâng cao năng lực phòng không cho Ukraine. Cùng với đó, Mỹ cũng chủ động sử dụng ưu thế của mình để liên tục gây áp lực buộc các đồng minh cung cấp vũ khí phòng không cho Ukraine. Dưới sức ép của Mỹ, nhiều quốc gia phương Tây bắt đầu cung cấp vũ khí và khí tài phòng không cho Ukraine. Ngày 16/11, Thụy Điển cho biết sẽ cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ quân sự mới trị giá 3 tỷ Curon Thụy Điển (khoảng 287 triệu USD). Italy đang chuẩn bị cung cấp cho Ukraine một số lượng lớn tên lửa phòng không, bao gồm tên lửa vác vai Stinger, tên lửa tầm trung SAMP/T và tên lửa Aspide. Đức, Anh, Pháp cũng đã tích cực hỗ trợ Ukraine về tên lửa phòng không. Đức tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine 4 hệ thống phòng không ISIR-T và trong đó có 1 bộ ISIR-T đã được chuyển giao cho Ukraine và tham gia chiến đấu. Sau khi có tên lửa phòng không từ phương Tây viện trợ, Quân đội Ukraine đã khẩn trương đưa vào chiến đấu, để đánh chặn các tên lửa tấn công và UAV tự sát của Nga. Theo các thông tin của Ukraine cung cấp, các tên lửa phương Tây đã đánh chặn “hết sức hiệu quả” các tên lửa hành trình và UAV tự sát của Nga. Được biết, tên lửa được sử dụng trong các cuộc tấn công của Nga chủ yếu bao gồm tên lửa hành trình Kh-55, Kh-101 phóng từ trên không; tên lửa phòng không S-300 dùng tấn công mặt đất, tên lửa hành trình Calibre phóng từ biển và một số loại vũ khí tấn công mặt đất khác. Một số tên lửa này được quân đội Nga sử dụng là những tên lửa mới có khả năng xuyên phá phòng thủ mạnh và Ukraine rất khó đánh chặn. Tuy nhiên, một số lượng lớn tên lửa mà Nga sử dụng là tên lửa thông thường và Ukraine có thể đánh chặn bằng tên lửa do phương Tây viện trợ. Hai tên lửa phòng không của Ukraine đã bay vào lãnh thổ Ba Lan và gây căng thẳng trong cộng đồng quốc tế. Có thông tin cho rằng, nguyên nhân khiến tên lửa Ukraine bay vào Ba Lan và phát nổ khiến người dân Ba Lan thiệt mạng, là do tên lửa phòng không Ukraine mất kiểm soát trong quá trình đánh chặn tên lửa Nga. Vụ tai nạn này cũng cho thấy việc Quân đội Ukraine sử dụng tên lửa phòng không đánh chặn là không quá chính xác; mặc dù họ có thể đánh chặn một số tên lửa phòng không của Nga, nhưng trong hầu hết các trường hợp thì việc đánh chặn đều không hiệu quả. Tên lửa đánh chặn của Ukraine được sử dụng với số lượng rất lớn, nhưng hiệu quả ở mức trung bình; chủ yếu là do tên lửa phòng không của Ukraine được các nước phương Tây viện trợ, đều được triển khai một cách vội vàng; quân nhân Ukraine lại chưa thành thạo sử dụng vũ khí phòng không của phương Tây, nên lúng túng trong quá trình sử dụng.

Theo tờ Topwar, để giảm thiểu thương vong, Quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật trước đây và bắt đầu sử dụng phương pháp tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa hành trình và UAV tự sát nhiều hơn. Kể từ khi tướng Surovikin được bổ nhiệm làm Tư lệnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, Quân đội Nga tập trung vào việc phá hủy tiềm lực và tiêu diệt các lực lượng quan trọng của Ukraine, từ đó giành thế chủ động trên chiến trường. Phía Ukraine cũng thừa nhận rằng, họ đã phải hứng chịu thương vong tương đối cao trong các trận chiến ở Kherson và những nơi khác. Ukraine tiết lộ rằng, một lượng lớn cơ sở hạ tầng ở khu vực Kherson đã bị phá hủy và Ukraine rất khó duy trì hoạt động. Phía Nga cũng tiết lộ, trong trận chiến ở vùng Kherson, hàng chục nghìn quân Ukraine đã thiệt mạng và bị thương; trong khi đó con số thương vong của Ukraine gấp 7 đến 8 lần so với phía Nga. Có thể nói, những tình huống này cũng khẳng định chiến thuật mới mà quân đội Nga áp dụng đã đạt được kết quả và bắt đầu có tác động quan trọng đến cục diện cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Đương nhiên, trước thủ đoạn mới của Nga, các nước phương Tây do Mỹ đứng đầu cũng bắt đầu có biện pháp đối phó. Biện pháp đối phó với Nga mà các nước phương Tây do Mỹ đứng đầu là tăng cường viện trợ vũ khí phòng không cho Ukraine, nhằm đảm bảo Ukraine có khả năng đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Mỹ đã nói rõ rằng, họ sẽ giúp cải thiện khả năng phòng không của Ukraine, để chống trả các cuộc không kích của Nga. Mỹ cũng vừa công bố quyết định viện trợ cho Ukraine 400 triệu USD vũ khí, chủ yếu là các loại khí tài phòng không các loại; bao gồm tên lửa phòng không MIM-23 Hawk, 4 bộ hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp AN/TWQ-1 Avenger, tên lửa phòng không vác vai Stinger và một lượng lớn đạn dược. Để đối phó với cuộc tấn công bằng UAV tự sát của Nga, Mỹ cũng đã hỗ trợ Ukraine một loại hệ thống chống UAV mới để chống lại UAV tự sát của Nga. Có thể nói, để đối phó với đòn không kích từ Nga, Mỹ đã vận dụng hết mọi thủ đoạn và bây giờ là tập trung nâng cao năng lực phòng không cho Ukraine. Cùng với đó, Mỹ cũng chủ động sử dụng ưu thế của mình để liên tục gây áp lực buộc các đồng minh cung cấp vũ khí phòng không cho Ukraine. Dưới sức ép của Mỹ, nhiều quốc gia phương Tây bắt đầu cung cấp vũ khí và khí tài phòng không cho Ukraine. Ngày 16/11, Thụy Điển cho biết sẽ cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ quân sự mới trị giá 3 tỷ Curon Thụy Điển (khoảng 287 triệu USD). Italy đang chuẩn bị cung cấp cho Ukraine một số lượng lớn tên lửa phòng không, bao gồm tên lửa vác vai Stinger, tên lửa tầm trung SAMP/T và tên lửa Aspide. Đức, Anh, Pháp cũng đã tích cực hỗ trợ Ukraine về tên lửa phòng không. Đức tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine 4 hệ thống phòng không ISIR-T và trong đó có 1 bộ ISIR-T đã được chuyển giao cho Ukraine và tham gia chiến đấu. Sau khi có tên lửa phòng không từ phương Tây viện trợ, Quân đội Ukraine đã khẩn trương đưa vào chiến đấu, để đánh chặn các tên lửa tấn công và UAV tự sát của Nga. Theo các thông tin của Ukraine cung cấp, các tên lửa phương Tây đã đánh chặn “hết sức hiệu quả” các tên lửa hành trình và UAV tự sát của Nga. Được biết, tên lửa được sử dụng trong các cuộc tấn công của Nga chủ yếu bao gồm tên lửa hành trình Kh-55, Kh-101 phóng từ trên không; tên lửa phòng không S-300 dùng tấn công mặt đất, tên lửa hành trình Calibre phóng từ biển và một số loại vũ khí tấn công mặt đất khác. Một số tên lửa này được quân đội Nga sử dụng là những tên lửa mới có khả năng xuyên phá phòng thủ mạnh và Ukraine rất khó đánh chặn. Tuy nhiên, một số lượng lớn tên lửa mà Nga sử dụng là tên lửa thông thường và Ukraine có thể đánh chặn bằng tên lửa do phương Tây viện trợ. Hai tên lửa phòng không của Ukraine đã bay vào lãnh thổ Ba Lan và gây căng thẳng trong cộng đồng quốc tế. Có thông tin cho rằng, nguyên nhân khiến tên lửa Ukraine bay vào Ba Lan và phát nổ khiến người dân Ba Lan thiệt mạng, là do tên lửa phòng không Ukraine mất kiểm soát trong quá trình đánh chặn tên lửa Nga. Vụ tai nạn này cũng cho thấy việc Quân đội Ukraine sử dụng tên lửa phòng không đánh chặn là không quá chính xác; mặc dù họ có thể đánh chặn một số tên lửa phòng không của Nga, nhưng trong hầu hết các trường hợp thì việc đánh chặn đều không hiệu quả. Tên lửa đánh chặn của Ukraine được sử dụng với số lượng rất lớn, nhưng hiệu quả ở mức trung bình; chủ yếu là do tên lửa phòng không của Ukraine được các nước phương Tây viện trợ, đều được triển khai một cách vội vàng; quân nhân Ukraine lại chưa thành thạo sử dụng vũ khí phòng không của phương Tây, nên lúng túng trong quá trình sử dụng.