Đạn pháo dẫn đường của Mỹ gây chú ý trên chiến trường Ukraine

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài 9 tháng và cục diện hiện nay vẫn bế tắc. Trong trận chiến kéo dài đã 9 tháng này, quân đội Ukraine đã dần lấy lại được thế trận, chuyển từ phòng ngự sang phản công ở một vài khu vực. Góp phần vào thành công của Quân đội Ukraine gần đây, đó chính là việc sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác của phương Tây và hệ thống tên lửa cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất, chắc chắn là tiêu điểm lớn nhất, trở thành vũ khí ngôi sao trên chiến trường. Ngoài tên lửa HIMARS, quân đội Ukraine còn có một vũ khí ngôi sao là đạn pháo dẫn đường Excalibur do Mỹ và Thụy Điển hợp tác phát triển. Loại đạn này có ba ưu điểm; thứ nhất nó được tích hợp GPS, khả năng chống nhiễu mạnh và độ chính xác có thể đạt tới 5 mét. Nếu so sánh pháo của Liên Xô/Nga được quân đội Nga sử dụng, có độ chính xác khi tấn công kém và sai số điểm rơi của đạn thường vượt quá 100 mét. Mặc dù sự thiếu chính xác trên, có thể được bù đắp bằng cách bắn nhiều đạn vào một mục tiêu. Thứ hai, đạn pháo dẫn đường Excalibur được trang bị hệ thống liên kết dữ liệu, có thể được lập trình lại trong quá trình bay để đảm bảo tấn công các mục tiêu cơ động đang di chuyển. Video chiến trường được Bộ Quốc phòng Ukraine công bố cho thấy, đạn Excalibur của quân đội Ukraine đã bắn trúng chính xác xe tăng và xe bọc thép của Nga, một số xe bọc thép cơ động cũng bị tiêu diệt. Sức chiến đấu còn lợi hại hơn cả tên lửa HIMARS. Ưu điểm cuối cùng là cơ cấu an toàn của ngòi nổ, giúp tránh được hư hỏng ngẫu nhiên trong quá trình sử dụng. Nói chung, khi pháo bắn đạn, có thể dẫn đến những nguy hiểm khó lường; với đạn pháo Excalibur sử dụng ngòi nổ thông minh, sẽ giúp giảm xác suất xảy ra tai nạn. Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hơn một ngàn viên đạn Excalibur; với loại đạn dẫn đường nguy hiểm này, quân đội Ukraine có thể tấn công hiệu quả các xe tăng và chiến xa cố định và cơ động của Nga, làm ảnh hưởng đáng kể hiệu quả chiến đấu của cụm thiết giáp Nga. Cho dù đó là đạn tên lửa dẫn đường HIMARS hay đạn pháo dẫn đường Excalibur, chúng đều đang nhắc nhở các cường quốc trên thế giới rằng, việc phát triển các hệ thống vũ khí C-RAM với các loại đạn có độ chính xác ngày càng cao, là điều cần thiết và khả thi. C-RAM là từ viết tắt của Counter Artillery - Rocket Artillery Mortar (đạn pháo, tên lửa và súng cối có điều khiển). Trên chiến trường, rất khó đối phó nhất là các loại đạn bay tốc độ cao, bởi vì chúng không chỉ có tốc độ nhanh mà còn là mục tiêu cực nhỏ, radar rất khó bắt được. Ngay cả khi radar có thể phát hiện ra loại đạn pháo này, thì thời gian còn lại để hệ thống phòng không phản ứng là rất ngắn. Ngoài ra, chi phí tên lửa đánh chặn cũng là một trở ngại lớn. Hiện tại, chỉ có hệ thống "Vòm sắt" của Israel đã vượt qua được những thách thức công nghệ và trở thành vũ khí C-RAM mạnh nhất với hiệu quả đánh chặn cao nhất và giá thành thấp hơn.

