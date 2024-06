Trên hướng mặt trận Chasov Yar, các đơn vị của Sư đoàn dù 98 đã đánh bật quân Ukraine ra phía ngoài kênh Seversky Donets-Donbass ở khu vực làng Kalinovka, hiện phần lớn ngôi làng này đang nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Tại Chasovoy Yar, quân Nga đang “dọn dẹp” các khu vực mà họ đã chiếm được ở phía đông thành phố. Việc quân Nga phá hủy các cầu qua kênh đào, đồng thời tăng cường sử dụng UAV và pháo binh bắn phá, đã gây khó khăn trong việc tiếp tế cho lực lượng Ukraine còn lại ở bờ phía đông bờ kênh. Kênh quân sự TG Military Chronicle trên mạng xã hội Telegram đã đăng một video về cuộc tấn công bằng UAV Lancet tại mặt trận Chasov Yar vào ngày 17/6. Lực lượng đặc biệt của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 200 của Nga đã sử dụng UAV Lancet để tấn công chính xác pháo tự hành AHS Krab của Ukraine, cách tiền tuyến 10 km. Việc tiêu diệt thành công khẩu pháo tự hành hiện đại của Ukraine không chỉ thể hiện sự tiến bộ trong công nghệ máy bay không người lái của Nga, mà còn phản ánh xu hướng ngày càng tăng của hoạt động tình báo và máy bay không người lái trên chiến trường hiện nay. Từ góc độ chiến thuật, cuộc tấn công rất đáng chú ý, đội điều khiển UAV của Nga đã chọn tiến hành cuộc tấn công ở một khoảng cách hợp lý so với tiền tuyến. Điều này không chỉ đảm bảo an toàn cho bản thân, mà còn đạt được hiệu quả tấn công bất ngờ. Ứng dụng chiến thuật này không chỉ đòi hỏi người điều khiển UAV phải có trình độ kỹ thuật cao, mà còn đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về địa hình, thời tiết và khả năng phán đoán chính xác mục tiêu của đối phương. Ngoài ra, phương thức tấn công tự sát của UAV Lancet còn phản ánh tư duy chiến lược "lấy nhỏ thắng lớn" trong chiến tranh hiện đại, tức là đánh đổi tổn thất quân sự quan trọng của đối phương, với chi phí tương đối nhỏ của ta. Ở khu vực tiểu khu Kanal ở phía đông thàn phố Chasov Yar, Sư đoàn dù cận vệ 98 của Nga đang tiến rất chậm ở tiểu khu Kanal của thành phố, trước sự kháng cự quyết liệt của các đơn vị Ukraine đang phòng thủ ở đây. Việc kiểm soát thành phố Chasov Yar ở Donetsk là vô cùng quan trọng đối với quân Nga, vì nó sẽ mở đường tới Konstantinovka, Druzhkovka, Kramatorsk và Slavyansk, nên cuộc chiến giành giật thành phố này đã được Nga bắt đầu tiến hành từ cuối tháng 3/2024 đến nay. Vừa qua, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã tái triển khai tại đây các lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 24, 30, 41, các tiểu đoàn tấn công độc lập số 225 và 425, cũng như các đơn vị UAV để tăng cường khả năng phòng thủ ở thành phố này. Hầu như tất cả các tòa nhà đô thị cao tầng đã bị biến thành các pháo đài chiến đấu, với các ổ hỏa lực, súng máy, súng phóng lựu, UAV và lính bắn tỉa của Quân đội Ukraine đang cố thủ, để tạo ra lưới hỏa lực dày đặc khiến quân Nga không thể tiến nhanh. Tình hình khó khăn tương tự đối với quân Nga đang diễn ra ở khu vực lân cận kênh Seversky Donets - Donbass, nơi Quân đội Ukraine đang nắm giữ lợi thế về địa hình, với nhiều mỏ đá, nhiều cây cối rậm rạp và độ cao thay đổi, cùng với các bãi mìn và ổ hỏa lực, UAV rình rập. Trong tình hình hiện tại, không thể vượt qua thành phố nên các đơn vị của Nga sẽ tấn công khi tình hình cho phép. Tuy nhiên, Nga vẫn chiếm lợi thế về lực lượng và trang bị, cùng với đó là lực lượng dự bị dồi dào và khả năng điều động linh hoạt, cho phép họ có thể nhanh chóng thay đổi cục diện ở một khu vực ngay khi xuất hiện thời cơ, điều mà quân Ukraine không thể có được. Trong chiến lược quân sự, việc kiểm soát các vị trí then chốt là rất quan trọng. Quân đội Nga đã dần dần mở rộng khu vực kiểm soát của mình thông qua những bước tiến vững chắc, điều này chắc chắn sẽ có tác động tích cực đến bố cục chiến lược tổng thể của Quân đội Nga trên chiến trường Ukraine. Đồng thời, chiến thuật ổn định và chắc chắn này còn làm giảm các xung đột quân sự và thương vong không đáng có, phản ánh tính cân nhắc kép giữa tính hiệu quả và tính nhân đạo trong chiến tranh hiện đại. (Nguồn ảnh: Sohu, Alamy, Ukrinform, Sputnik).

