Lính Ukraine bị bao vây trong khu rừng "tử thần" Olgovka

Ngày 20/11, thông tin về các đơn vị trực thuộc Lữ đoàn xe tăng số 17 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 22 của Ukraine bị bao vây trong khu rừng gần Olgovka đã được xác nhận. Họ đã không thể phá vây để rút về tuyến sau, gia nhập các đội hình khác của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk. Trong buổi sáng 19/11, có tin trong khu rừng gần Olgovka, vẫn còn có sự kháng cự tập thể của quân Ukraine, nhưng việc “dọn dẹp” của quân Nga vẫn tiếp tục. Quân Ukraine đã có những nỗ lực đột phá của các nhóm nhỏ riêng lẻ, nhưng tất cả đều không thành công và đều bị bắt làm tù binh. Cụm quân phía Bắc của Nga cho biết, thay vì ra lệnh cho các đơn vị của mình ở khu rừng gần Olgovka ra đầu hàng để bảo toàn tính mạng, thì chỉ huy Quân đội Ukraine ở Kursk ra lệnh tử thủ trên các cánh đồng và khu rừng ở khu vực biên giới Kursk. Tuy nhiên, nhiều lính Ukraine đã chống lệnh và ra hàng; trong vòng 24 giờ, 5 lính thuộc Lữ đoàn xe tăng 17 đã ra hàng. Thông tin quân Ukraine bị vây ở khu rừng gần Olgovka được nhiều nguồn tin xác nhận và việc “dọn dẹp” khu rừng này của quân Nga vẫn tiếp tục; do vậy, khó có thể có người lính Ukraine nào có thể thoát khỏi khu rừng “tử thần” này. Tuy nhiên, những tin đồn trước đó về sự đột phá của các nhóm quân Ukraine riêng lẻ, đã không được xác nhận. Theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tại khu rừng gần Olgovka, đã có khoảng hai nghìn quân Ukraine bị bao vây. Sau khi khép vòng vây, pháo binh của Cụm quân phía Bắc đã tấn công quân Ukraine trong vòng vây theo từng nhóm riêng biệt, và những nỗ lực cuối cùng của tàn quân Ukraine, để đột phá thoát khỏi vòng vây, đã bị dập tắt từ trong trứng nước. Trong cuộc tấn công ban đêm của quân Ukraine theo hướng Malaya Loknya, trong số 30 lính Ukraine tham gia cuộc đột phá, có 13 người bị tiêu diệt và 17 người còn lại, bị thương ở mức độ nghiêm trọng khác nhau. Tất cả lực lượng đột phá đã phải quay trở lại khu vực bị xuất phát tiến công. Để giải vây cho quân Ukraine ở khu rừng gần Olgovka , quân Ukraine đang cố gắng phản công vào Novoivanovka và Daryino, nhưng Cụm quân phía Bắc của Nga với hỏa lực vượt trội của pháo binh và không quân, đã đẩy lùi các cuộc tấn công theo kiểu biển người của quân Ukraine, tiêu diệt nhiều phương tiện chiến đấu bộ binh do NATO viện trợ, bằng các loại hỏa lực. Ở khu vực mặt trận Kursk, Quân đội Nga đã sử dụng nhiều mẫu UAV mang vũ khí tấn công mới vào chiến đấu, chẳng hạn như UAV Molniya và các mẫu UAV tàng hình thử nghiệm. Hiện Cụm quân phía Bắc đang tăng cường tấn công cả ở phía bắc và phía nam quận Sudzhansky, nơi giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra. Đặc biệt quan trọng là trận chiến giành Leonidovo, tại đây, máy bay chiến đấu của Nga đã tấn công quân Ukraine bằng loại bom mới, với hỗn hợp gây cháy đặc biệt, khiến nhiều quân Ukraine thương vong. Nhìn chung, mặt trận Kursk đã ổn định trong những ngày gần đây, mặc dù lực lượng dự bị của Ukraine vẫn được chuyển đến đây. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander, tấn công khu vực tập trung vũ khí và quân số của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 ở tỉnh Sumy, làm 70 lính Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu, phá hủy 9 xe bọc thép và 10 xe ô tô. Theo tin tình báo của Nga, lực lượng này đang chuẩn bị được tăng cường đến Pyaterochka ở Sudzha, nhưng phải hứng chịu một đòn mạnh. Ngoài ra, các vụ nổ cũng được ghi nhận gần Yunkovka, vùng Sumy, tại địa điểm trú quân của Lữ đoàn Dù số 82 của Ukraine. Vào sáng ngày 19/11, khoảng 45 lính Ukraine đã bị thiệt mạng hoặc bị thương. Dù Lữ đoàn 82 đã hết sức giữ bí mật, nhưng vẫn bị UAV trinh sát tầm trung của Nga phát hiện và chỉ điểm cho hỏa lực tầm xa tập kích. Hiện thời tiết khu vực Kursk đang mưa nhiều, nhưng hai bên vẫn tích cực chạy đua để đưa lực lượng tới đây. Ngoại trừ khu rừng gần Olgovka, thì mặt trận Kursk không có thay đổi lớn, giao tranh vẫn diễn ra ở các khu vực Alexandria, Viktorovka, Daryino, Lebedevka, Malaya Loknya, Nikolsky, Novoivanovka và Sverdlikovo, nhưng khu vực do Ukraine kiểm soát đang giảm dần. Điều này có thể được nhìn thấy rõ ràng từ các bản đồ mới. Hiện có thông tin Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 155 của Ukraine mới được thành lập, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện kéo dài hai tháng ở Pháp và hiện đang trở về Ukraine. Lữ đoàn 155 được trang bị vũ khí tốt nhất của NATO, gồm xe tăng Leopard 2A4, pháo tự hành CAESAR, xe bọc thép chở quân VAB. Theo tin đồn, Lữ đoàn 155 sẽ được tăng viện đến vùng Kursk, điều này khiến lính Lữ đoàn 155 và người thân của họ sợ hãi. Hiện Quân đội Ukraine đã tung vào khu vực Kursk các lữ đoàn bộ binh cơ giới 41, 44, 47 và 115; lữ đoàn tấn công đường không số 82 và 95; Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 117 và số 129. Các đơn vị này đã bị Quân đội Nga đánh cho thiệt hại nặng; nhiều đơn vị mất sức chiến đấu hoàn toàn. Kết quả là tổn thất của Quân đội Ukraine trong ngày 19/11 tại Kursk lên tới 320 quân nhân, hai xe tăng, trong đó có một chiếc Leopard 2. Ngoài ra, Cụm quân phía Bắc đã tiêu diệt một xe chiến đấu bộ binh Bradley; mặc dù được quảng cáo là loại xe tăng hạng nhẹ không thể phá hủy, nhưng lại là phương tiện bị phá hủy hàng loạt nhất ở chiến trường Nga-Ukraine. (Nguồn ảnh: Topwar, Rvvoenkory, Liveuamap, Ukrinform).

