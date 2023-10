Nga đánh bật cuộc tấn công của Quân đội Ukraine vào Avdeevka

Quân đội Nga tại khu vực Avdeevka đã tích cực mở các cuộc tiến công, với quyết tâm nhổ “tiền đồn” của Ukraine, nằm sát nách thành phố Donetsk, được coi là “thủ đô” của nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR). Theo người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine Andrey Kovalev cho biết, quân đội Nga đang cố gắng bao vây Avdiivka và biến thành phố này thành một Bakhmut tiếp theo của Ukraine, nhằm thu hút các lực lượng dự bị sang hướng này, để làm giảm sức mạnh tấn công ở các khu vực khác của mặt trận. Trên thực tế, nhiệm vụ chính của việc tăng cường hoạt động của Nga tại Avdeevka cần đạt được hai mục tiêu quan trọng nhất; thứ nhất là tiêu diệt quân Ukraine tại tiền đồn này, nhằm ngăn chặn các cuộc pháo kích liên tục vào “thủ đô” Donetsk của DPR; đồng thời tiêu hao quân Ukraine tại đây. Trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga tại Ukraine từ ngày 24/2/2022 đến nay, Avdeevka là mục tiêu quan trọng của chiến dịch. Nhưng cho đến nay, Quân đội Nga chưa thể chiếm tiền đồn này; cho dù họ đã tập trung lực lượng lớn trên hướng này. Lý do là thành phố Avdeevka đã được xây dựng hệ thống công sự trận địa liên hoàn, vững chắc, với những hầm ngầm chiến đấu trên khu vực của nhà máy hóa chất và than cốc Avdeevka. Tại đây các trận địa và vũ khí được bố trí trong các nhà nhà xưởng và tầng hầm. Quyết tâm “dứt điểm” tiền đồn Avdievka, là cần thiết về mặt chiến lược đối với Quân đội Nga cả trước mắt và lâu dài. Việc tăng cường các cuộc tấn công vào các vị trí của Quân đội Ukraine trong thành phố trong những ngày gần đây có thể cho thấy Quân đội Nga đang hạ quyết tâm cao. Chiến thuật tấn công của Quân đội Nga vào Avdeevka rất đơn giản, đó là sử dụng UAV trinh sát phát hiện các vị trí của Quân đội Ukraine; sau đó dùng không quân, pháo binh san bằng các vị trí. Hai ngày qua, trước sự tấn công mãnh liệt bằng hỏa lực của quân Nga, phía Ukraine tại Avdeevka đã phải chịu những thiệt hại nặng nề. Theo thông tin mới nhất trên trang “Bình luận quân sự” của Nga cho biết, tại làng Berdychi, nằm ở phía đông bắc thành phố Avdeevka, Quân đội Nga đã chọc thủng tuyến phòng ngự bên sườn của Quân đội Ukraine, loại khỏi vòng chiến đấu ít nhất 2,4 nghìn quân Ukraine. Theo tính toán của các chuyên gia quân sự Nga trên trang “Bình luận quân sự”, chỉ trong hai ngày, Quân đội Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 1/5 lực lượng trên tuyến Avdeevka và hiện họ đang nỗ lực hết sức để khôi phục khả năng chiến đấu ở khu vực này của mặt trận. Bộ Tư lệnh chiến trường miền Đông của Ukraine do tướng Oleksandr Syrsky chỉ huy, đang cố gắng chuyển quân tiếp viện cho hướng Berdychi và Avdeevka từ Novogrodovka và Selidovo. Đây là cơ hội để quân Nga tấn công vào lực lượng dự bị Ukraine tiếp viện cho các hướng, khi họ chưa kịp củng cố nơi đứng chân. Hiện nay các lực lượng của Nga tại Avdeevka đang hình thành vòng vây, không chỉ tập trung tấn công ở làng làng Berdychi, mà trên hướng nam Avdeevka, hỏa lực pháo binh của quân Nga bắn liên hồi; trong đó họ còn sử dụng số lượng lớn pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A Solntsepek. Sau khi thực hiện những màn bắn phá hỏa lực mãnh liệt bằng pháo binh và không quân, lực lượng xe tăng, xe bọc thép của Nga đang di chuyển từ Donetsk qua làng Peski đến Vodyanoye và Opytne, với mục đích bao vây Avdiivka từ phía tây nam và thực hiện cuộc tấn công đột phá ở Tonenky. Tuy nhiên, Quân đội Nga rất có thể sẽ không đánh thẳng vào Avdeevka mà có lẽ sẽ bao vây nó giống như Bakhmut. Hiện nay, thành phố này đang hứng chịu hỏa lực dữ dội từ quân Nga, cũng như các tuyến đường tiếp tế từ phía tây cho quân Ukraine đang ở trong thành phố đang bị phong tỏa. Với sự tiến công mạnh mẽ trong những ngày qua, có thể Quân đội Nga đã bắt đầu chuyển từ thế phòng ngự sang tiến công. Tại tiền đồn Avdeevka, Quân đội Nga khống chế những tuyến đường vào thành phố này từ hướng tây, mà còn liên tục dùng hỏa lực tiêu hao quân Ukraine trong thành phố, biến Avdeevka thành Mariupol hay Bakhmut tiếp theo. Theo các chuyên gia quân sự Nga, cho đến thời điểm này có thể khẳng định rằng, Quân đội Ukraine đã không đạt được mục đích yêu cầu trong cuộc phản công mùa hè và khi những cơn mưa mùa thu đã đến, quyền chủ động trên chiến trường đã hoàn toàn thuộc về quân Nga. Những cuộc tiến công trên toàn tuyến trong của Quân đội Ukraine trong những ngày qua cơ bản đã chấm dứt, Bộ Tổng tham mưu của Quân đội Ukraine dường như sắp thay đổi chiến thuật phản công sang chiến thuật phòng ngự và có thể hai bên tiếp tục “giằng co” trong suốt mùa đông này. Nhưng còn quá sớm để nói rằng Quân đội Ukraine đã hoàn toàn kiệt sức. Điều này cũng được thể hiện rõ qua các báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga về việc Quân đội Ukraine tiếp tục nỗ lực phản công trên một số khu vực như ở phía nam Bakhmut hoặc phía trước làng Verbovoe ở Zaporizhia. Điều khó khăn hiện nay là Quân đội Ukraine không có thời gian để xây dựng hệ thống công sự phòng thủ vững chắc, nhất là trong điều kiện Không quân Nga tăng cường hoạt động. Việc này trái ngược với hoạt động của Nga, khi xây dựng hệ thống phòng ngự vững chắc ở phía nam, khiến Ukraine bất lực trong cuộc phản công vừa qua. Không quân Nga tấn công vào nhà máy hóa chất và than cốc Avdeevka. Nguồn Topwar

