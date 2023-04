Nga liên tiếp đưa vào sử dụng bom mới tại chiến trường Ukraine

Ngày 6/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tiến hành thị sát việc thực hiện Lệnh phòng vệ nhà nước (GOZ) tại khu vực Nizhny Novgorod. Đồng thời, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố những bức ảnh chụp một trong những doanh nghiệp thuộc khu liên hợp công nghiệp quân sự của khu vực, nơi sản xuất nhiều loại vũ khí khác nhau. Ông Shoigu đã kiểm tra các phân xưởng nơi sản xuất pháo và vũ khí hàng không. Các bức ảnh cho thấy quá trình sản xuất bom trong các nhà máy quốc phòng của Nga; ngoài loại bom phá nhỏ FAB-500, còn có những loại bom phá hạng nặng FAB-1500, dùng để phá những công sự kiên cố. Từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine xảy ra, trong gần một năm qua, Không quân Nga chủ yếu sử dụng bom phá FAB-500 rơi tự do không điều khiển; được sử dụng theo kiểu ném bom bổ nhào hoặc thả tự do qua máy ngắm bom SVP-24. Tuy nhiên mức chính xác rất thấp và nhiều máy bay ném bom của Nga bị phòng không Ukraine bắn hạ, do phải bay thấp để cắt bom. Để khắc phục, Không quân Nga gần đây đã tăng cường sử dụng bom lượn có điều khiển chính xác, được cải tiến từ bom thường, bằng cách lắp thêm cánh lượn và mô-đun hiệu chỉnh (UMPC). Sự xuất hiện của một số lượng lớn bom FAB-1500, cũng có thể thấy loại bom này cũng đã được nâng cấp lên UMPC. Với việc trang bị bom FAB-1500 sử dụng UMPC, Không quân Nga có thêm một vũ khí chính xác có sức công phá mạnh, nhưng giá thành rẻ hơn nhiều. Có thể thấy loại bom mới này đang trong quá trình sản xuất và sẽ sớm được đưa vào sử dụng ở chiến trường Ukraine. Trong khi đó trên mạng xã hội, đã xuất hiện đoạn video về việc Không quân Nga sử dụng bom lượn có điều khiển UPAB-1500B phá hủy các công sự kiên cố của Quân đội Ukraine trong khu vực của Nhà máy hóa chất và than cốc Avdeevka và cho thấy mức độ phá hủy khủng khiếp của nó. Một số phương tiện truyền thông Ukraine thậm chí còn đưa tin rằng loại bom này "được Nga sử dụng lần đầu tiên". Tuy nhiên, Không quân Nga đã sử dụng loại bom mới nhất này ở Ukraine kể từ tháng 3/2022 (bom được đưa vào biên chế Quân đội Nga năm 2019). Số lượng bom có điều khiển được Không quân Nga sử dụng ở chiến trường Ukraine đã tăng lên một cách nhanh chóng trong thời gian gần đây; sau khi ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đến thăm Công ty Cổ phần Khu vực GNPP vào tháng 11/2022. Trong khi đó, một đoạn video nữa đã xuất hiện trên mạng, về việc Không quân Nga sử dụng bom KAB-1500LG, điều khiển bằng đầu dò ổn định con quay hồi chuyển bằng laser tại chiến trường Ukraine. Theo thông tin, Không quân Nga sử dụng bom KAB-1500LG tấn công Quân đội Ukraine ở mặt trận Ugledar. Bom có điều khiển KAB-1500LG được phát triển bởi Công ty Cổ phần GNPP (Công ty con của Công ty cổ phần tên lửa chiến thuật Nga) ở Moscow. Bom KAB-1500LG có trọng lượng toàn bộ 1,5 tấn, có thể xuyên qua 3 mét bê tông cốt thép hoặc 20 mét đất; được Không quân Nga sử dụng lần đầu vào tháng 10/2015 tại chiến trường Syria. Vào ngày 3/4 vừa qua, Đại tá Ignat, người phát ngôn của Lực lượng phòng không Ukraine, đã phát biểu tại chương trình Ze-marathon trên kênh We-Ukraine TV cho biết: “Mỗi ngày có khoảng hai chục quả bom dẫn đường của kẻ thù rơi xuống chiến trường Ukraine. Chúng tôi không thể bắn hạ những quả bom này, vì chúng quá nhỏ và khó phát hiện”. Đối với câu hỏi “điều gì sẽ xảy ra nếu Không quân Nga bắt đầu thả một trăm hoặc hai trăm quả bom này mỗi ngày”, ông Ignat đã trả lời như sau: “Nga tiếp tục cải tiến những quả bom này để chính xác hơn và chúng được thả cách mục tiêu từ 40-50 km thậm chí đến 70 km. Để đối phó, Ukraine cần phải có tên lửa chiến thuật tấn công tầm xa (ATACMS) có tầm bắn ít nhất 150 km, sử dụng bệ phóng của hệ thống tên lửa HIMARS mà Mỹ viện trợ; buộc Nga phải di chuyển các sân bay cách chiến trường Ukraine ít nhất là 200 km. Như vậy sẽ tăng thời gian bay của máy bay chiến đấu Nga đến các điểm thả bom. Cùng với đó, Ukraine cần phải xin viện trợ chiến đấu cơ F-16 của Mỹ, tuy nhiên những chiếc F-16 này sẽ phải đối mặt với những chiến đấu cơ đánh chặn hạng nặng Su-30SM và Su-35 của Không quân Nga. Tuy nhiên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cho biết, ở giai đoạn này của cuộc xung đột, F-16 sẽ không thể giúp ích gì cho Ukraine. Vào ngày 11/2 vừa qua, Không quân Nga đã lần đầu sử dụng bốn quả bom lượn cải tiến FAB-500 tấn công vào Đảo Rắn trên khu vực Biển Đen, phá hủy toàn bộ những gì mà người Ukraine đưa lên hòn đảo rộng 1 km vuông này và tiếp sau đó, Không quân Nga đã ồ ạt sử dụng bom lượn trên chiến trường Ukraine. Không quân Nga sử dụng bom lượn có điều khiển UPAB-1500B phá hủy các công sự kiên cố của Quân đội Ukraine tại Nhà máy hóa chất và than cốc Avdeevka, Miền Đông Ukraine.

