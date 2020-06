Nga công khai bản nâng cấp thiết giáp BRDM-2: Phù hợp với Việt Nam?

Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, Liên Xô đã viện trợ cho Việt Nam số lượng lớn các xe trinh sát bọc thép BRDM-2. Xe có trọng lượng nhẹ, cấu tạo 4x4, bọc giáp có thể chống lại các loại đạn súng trường bộ binh và di chuyển nhanh, việt dã tốt trên các địa hình gồ ghề. Ảnh: Xe thiếp giáp BRDM-2 của Việt Nam. Tuy nhiên qua thời gian dài sử dụng, các xe bọc thép này đã dần lạc hậu, không còn đáp ứng tốt nhu cầu của chiến tranh hiện đại, vỏ giáp quá mỏng, đòi hỏi yêu cầu nâng cấp. Lục quân Lào hiện nay đã đưa vào sử dụng các xe bọc thép BRDM-2MS nâng cấp mới nhập khẩu từ Nga, có năng lực ưu việt vượt trội các xe Việt Nam đang sử dụng, đặc biệt là hệ thống giáp bảo vệ được tăng cường và các thiết bị điện tử hiện đại.

Ảnh: BRDM-2MS của Lục quân Lào trong cuộc duyệt binh năm 2019. Mới đây, Nga đã tiếp tục cho ra mắt phiên bản nâng cấp tiếp theo của loại xe này với tên gọi BRDM-2 MB Bekas với những cải tiến sâu hơn nữa so với BRDM-2MS của Lào và một số nước khác. Ảnh: Xe bọc thép BRDM-2MB trên thao trường. Xe do công ty B-Arms của Nga phát triển và vừa được giới thiệu tại một cuộc triển lãm ở khu vực Ruza gần thủ đô Moscow hôm 9/6 vừa qua. Ảnh: Xe bọc thép BRDM-2MB. Điểm dễ dàng nhận ra nhất là xe được bổ sung hệ thống giáp bảo vệ. Xe được gia cố thêm các tấm giáp thép dày 6mm với tỉ lệ che phủ cao hơn nhiều so với trên các xe BRDM-2MS nâng cấp trước đó. Ảnh: Thử nghiệm BRDM-2MB Việc gia cố thêm giáp giúp xe có thể chống được đạn từ súng máy hạng nặng 12.7mm và đạn 7.62mm ở hai bên hông xe, trong khi giáp trước có thể chống được đạn súng máy 14.5mm.

Ảnh: Xe thiết giáp BRDM-2MB vượt địa hình. Xe còn được trang bị thêm 2 cụm 6 ống phóng lựu đạn khói ngụy trang, đây là chi tiết bổ sung mà ở cả xe BRDM-2 nguyên bản cũng như bản nâng cấp BRDM-2MS trước đó không có.

Ảnh: Cận cảnh cụm ống phóng lựu đạn khói phía sau tháp pháo của xe. Vũ khí chính của xe vẫn là khẩu súng máy hạng nặng 14.5mm nguyên bản KPVT và một súng máy PKT 7.62mm đồng trục trong một tháp pháo được điều khiển thủ công từ bên trong.

Ảnh: Cận cảnh tháp pháo xe BRDM-2MB. Xe nâng cấp với một động cơ diesel 136 mã lực mới, đồng thời trang bị thêm các camera quan sát quanh xe cùng hệ thống màn hình hiển thị LED theo dõi hình ảnh, bên cạnh các loại đồng hồ cơ thể hiện thông số cổ điển. Hệ thống phanh của xe cũng được làm mới. Ảnh: Cận cảnh buồng lái BRDM-2MB. Đồng thời bổ sung loại ghế chống tác động của vụ nổ, sàn bảo vệ kháng mìn giúp tăng khả năng sống sót của chiến sĩ trong trường hợp xe va phải các loại mìn nổ.

Ảnh: Cận cảnh nội thất bên trong xe thiết giáp mới. Xe cũng có khối quang điện tử giúp xạ thủ và lái xe quan sát địa hình và phát hiện mục tiêu cực tốt. Cộng với điều quan trọng là xe đã bổ sung hệ thống điều hòa nhiệt độ, rất phù hợp để tác chiến ở những vùng có khí hậu nóng bức như Việt Nam. Có thể thấy rằng. BRDM-2MB là bản nâng cấp vô cùng toàn diện, nâng cao đáng kể khả năng chiến đấu của xe, lại vô cùng phù hợp với điều kiện tác chiến của nước ta. Hi vọng trong tương lai sắp tới, Việt Nam sẽ để mắt đến phiên bản nâng cấp này nhất là khi các cán bộ Việt Nam đã chứng kiến tận mắt khả năng của loại xe BRDM-2MS trực tiếp tại Nga.

Ảnh: Hệ thống đèn chiếu sáng của xe BRDM-2MB. Videp Pháo tự hành 105mm bọc thép chống đạn Việt Nam tự sản xuất - Nguồn: QPVN

