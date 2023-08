Chỉ huy Ukraine thừa nhận, phản công gặp khó khăn hơn dự tính

Cuộc phản công của Ukraine trên hướng Zaporozhye và Nam Donetsk kéo dài hai tháng, nhưng tiến độ rất chậm và thương vong nặng nề. Về vấn đề này, tờ "Thời báo New York (NYT)" của Mỹ đã phỏng vấn lữ đoàn trưởng và tiểu đoàn trưởng đơn vị Thủy quân lục chiến Ukraine tham gia "Cuộc phản công Zaporizhia" về tình hình chiến đấu ác liệt trên mặt trận. Các chỉ huy được phỏng vấn thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến Ukraine số 37 và 38. Hai lữ đoàn bộ binh hải quân này là những đơn vị mới được thành lập vào tháng 2 năm nay, được trang bị đầy đủ vũ khí hạng nặng của NATO bao gồm xe tăng bánh lốp AMX-10RC của Pháp và tên lửa dẫn đường bằng laser. Chỉ huy của các đơn vị này đều là cựu chiến binh, nhưng các binh sĩ hầu hết đều là tân binh “đã được huấn luyện cơ bản sau khi tình nguyện nhập ngũ năm nay. Về cuộc phản công trên hướng Nam Donetsk, các sĩ quan quân đội Ukraine gọi cuộc phản công lớn này là một cuộc chạy "marathon" hơn là một cuộc "chạy nước rút". Vì lúc đầu mọi người đều nghĩ rằng, họ sẽ đến được Crimea vào mùa thu; nhưng trên thực tế, tiến từng mét “đều rất khó khăn”. Vị chỉ huy này tiết lộ với phóng viên “New York Time” rằng, cuộc phản công hồi đầu mùa hè, đã khiến một lữ đoàn của quân đội Ukraine phải rút khỏi chiến trường để tổ chức lại lực lượng, do tổn thất nặng nề. Nhưng vị chỉ huy này không tiết lộ đó là lữ đoàn nào. Liên quan đến tổn thất liên tục của Quân đội Ukraine trong cuộc phản công, vị chỉ huy đơn vị Ukraine cho biết, trong chiến tranh phải có thiệt hại về vũ khí, trang bị; nhất là xe tăng, thiết giáp; nhưng tinh thần sa sút nhanh chóng, sự hoảng loạn của số tân binh, mới là vấn đề nghiêm trọng hơn. Trong vài tháng qua, 36.000 binh sĩ từ 9 lữ đoàn Ukraine đã trải qua 4-6 tuần huấn luyện chiến đấu kết hợp. Một số người tin rằng, các lữ đoàn huấn luyện và trang bị theo “chuẩn NATO”, sẽ là những “nắm đấm thép” dẫn đầu cuộc phản công; như họ đã làm ở Kharkov năm ngoái. Trong khi quân đội Ukraine đang huấn luyện chiến sĩ mới và trang bị vũ khí mới theo “chuẩn NATO”, thì lúc này quân đội Nga đã có nhiều tháng để chuẩn bị hệ thống phòng thủ nhiều lớp, đào hào và bố trí các khu vực bãi mìn rộng lớn. Oleksandre, tiểu đoàn trưởng 28 tuổi của Lữ đoàn thủy quân lục chiến 37 cho rằng, quân đội Nga vẫn có lợi thế về hỏa lực và sức mạnh lớn hơn. Quân đội Ukraine không công bố thương vong, nhưng Oleksandre thừa nhận rằng, lữ đoàn của anh ta đã chịu thương vong nặng nề trong những ngày đầu tiên của cuộc phản công vào tháng 6, khi quân của anh ta tiến vào bãi mìn và hứng chịu hỏa lực pháo binh và các cuộc không kích dữ dội của Nga. Oleksandre không kể chi tiết về cuộc giao tranh, nhưng nói rằng, đối với nhiều binh sĩ của anh ta, đó là trận chiến đầu tiên và tàn khốc. Dù thừa nhận thiệt hại nặng nề trong cuộc tấn công hồi đầu tháng 6, Oleksander từ chối tiết lộ con số thiệt hại cụ thể. Thất bại trong cuộc phản công mang đến những lời kêu ca, nhiều binh sĩ Ukraine phàn nàn rằng, các cố vấn quân sự của NATO huấn luyện không đáng tin cậy; họ để tân binh chỉ được huấn luyện vài tuần làm chỉ huy. Đồng thời để quân đội Ukraine sử dụng các xe chống mìn MaxxPro làm vũ khí tấn công đột kích vào các vị trí của Nga. Oleksand cho biết, xe chống mìn MaxxPro được sử dụng trong cuộc chiến chống khủng bố và cho lực lượng an ninh, chứ không phải dùng để chống lại hỏa lực của quân đội Nga. Oleksandr cho biết, anh ta thường xuyên cãi vã với cố vấn người Mỹ, vì người Mỹ luôn lấy ví dụ về kinh nghiệm trong cuộc chiến của họ tại Afghanistan. Tuy nhiên, sau 16 tháng xung đột, Oleksand cho biết, anh ta không còn ngạc nhiên về thương vong trên chiến trường. Đơn vị của anh ta đã tham gia phản công tại Kherson vào năm ngoái và trải qua 3 lần bổ sung quân lớn do thương vong nặng nề. Nhưng các quan chức Ukraine nói rằng, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc huấn luyện tân binh vì các cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm của họ rải rác khắp mặt trận, đến mức bộ chỉ huy cấp cao của Ukraine cũng không thể rút họ khỏi mọi mặt trận. Vũ khí chính xác của Nga săn tìm xe tăng, xe bọc thép của Quân đội Ukraine tại chiến trường Zaporizhia. Nguồn Crom

Cuộc phản công của Ukraine trên hướng Zaporozhye và Nam Donetsk kéo dài hai tháng, nhưng tiến độ rất chậm và thương vong nặng nề. Về vấn đề này, tờ "Thời báo New York (NYT)" của Mỹ đã phỏng vấn lữ đoàn trưởng và tiểu đoàn trưởng đơn vị Thủy quân lục chiến Ukraine tham gia "Cuộc phản công Zaporizhia" về tình hình chiến đấu ác liệt trên mặt trận. Các chỉ huy được phỏng vấn thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến Ukraine số 37 và 38. Hai lữ đoàn bộ binh hải quân này là những đơn vị mới được thành lập vào tháng 2 năm nay, được trang bị đầy đủ vũ khí hạng nặng của NATO bao gồm xe tăng bánh lốp AMX-10RC của Pháp và tên lửa dẫn đường bằng laser. Chỉ huy của các đơn vị này đều là cựu chiến binh, nhưng các binh sĩ hầu hết đều là tân binh “đã được huấn luyện cơ bản sau khi tình nguyện nhập ngũ năm nay. Về cuộc phản công trên hướng Nam Donetsk, các sĩ quan quân đội Ukraine gọi cuộc phản công lớn này là một cuộc chạy "marathon" hơn là một cuộc "chạy nước rút". Vì lúc đầu mọi người đều nghĩ rằng, họ sẽ đến được Crimea vào mùa thu; nhưng trên thực tế, tiến từng mét “đều rất khó khăn”. Vị chỉ huy này tiết lộ với phóng viên “New York Time” rằng, cuộc phản công hồi đầu mùa hè, đã khiến một lữ đoàn của quân đội Ukraine phải rút khỏi chiến trường để tổ chức lại lực lượng, do tổn thất nặng nề. Nhưng vị chỉ huy này không tiết lộ đó là lữ đoàn nào. Liên quan đến tổn thất liên tục của Quân đội Ukraine trong cuộc phản công, vị chỉ huy đơn vị Ukraine cho biết, trong chiến tranh phải có thiệt hại về vũ khí, trang bị; nhất là xe tăng, thiết giáp; nhưng tinh thần sa sút nhanh chóng, sự hoảng loạn của số tân binh, mới là vấn đề nghiêm trọng hơn. Trong vài tháng qua, 36.000 binh sĩ từ 9 lữ đoàn Ukraine đã trải qua 4-6 tuần huấn luyện chiến đấu kết hợp. Một số người tin rằng, các lữ đoàn huấn luyện và trang bị theo “chuẩn NATO”, sẽ là những “nắm đấm thép” dẫn đầu cuộc phản công; như họ đã làm ở Kharkov năm ngoái. Trong khi quân đội Ukraine đang huấn luyện chiến sĩ mới và trang bị vũ khí mới theo “chuẩn NATO”, thì lúc này quân đội Nga đã có nhiều tháng để chuẩn bị hệ thống phòng thủ nhiều lớp, đào hào và bố trí các khu vực bãi mìn rộng lớn. Oleksandre, tiểu đoàn trưởng 28 tuổi của Lữ đoàn thủy quân lục chiến 37 cho rằng, quân đội Nga vẫn có lợi thế về hỏa lực và sức mạnh lớn hơn. Quân đội Ukraine không công bố thương vong, nhưng Oleksandre thừa nhận rằng, lữ đoàn của anh ta đã chịu thương vong nặng nề trong những ngày đầu tiên của cuộc phản công vào tháng 6, khi quân của anh ta tiến vào bãi mìn và hứng chịu hỏa lực pháo binh và các cuộc không kích dữ dội của Nga. Oleksandre không kể chi tiết về cuộc giao tranh, nhưng nói rằng, đối với nhiều binh sĩ của anh ta, đó là trận chiến đầu tiên và tàn khốc. Dù thừa nhận thiệt hại nặng nề trong cuộc tấn công hồi đầu tháng 6, Oleksander từ chối tiết lộ con số thiệt hại cụ thể. Thất bại trong cuộc phản công mang đến những lời kêu ca, nhiều binh sĩ Ukraine phàn nàn rằng, các cố vấn quân sự của NATO huấn luyện không đáng tin cậy; họ để tân binh chỉ được huấn luyện vài tuần làm chỉ huy. Đồng thời để quân đội Ukraine sử dụng các xe chống mìn MaxxPro làm vũ khí tấn công đột kích vào các vị trí của Nga. Oleksand cho biết, xe chống mìn MaxxPro được sử dụng trong cuộc chiến chống khủng bố và cho lực lượng an ninh, chứ không phải dùng để chống lại hỏa lực của quân đội Nga. Oleksandr cho biết, anh ta thường xuyên cãi vã với cố vấn người Mỹ, vì người Mỹ luôn lấy ví dụ về kinh nghiệm trong cuộc chiến của họ tại Afghanistan. Tuy nhiên, sau 16 tháng xung đột, Oleksand cho biết, anh ta không còn ngạc nhiên về thương vong trên chiến trường. Đơn vị của anh ta đã tham gia phản công tại Kherson vào năm ngoái và trải qua 3 lần bổ sung quân lớn do thương vong nặng nề. Nhưng các quan chức Ukraine nói rằng, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc huấn luyện tân binh vì các cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm của họ rải rác khắp mặt trận, đến mức bộ chỉ huy cấp cao của Ukraine cũng không thể rút họ khỏi mọi mặt trận. Vũ khí chính xác của Nga săn tìm xe tăng, xe bọc thép của Quân đội Ukraine tại chiến trường Zaporizhia. Nguồn Crom